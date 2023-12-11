По слухам, Crimson Desert выйдет во втором квартале 2025 года

Crimson Desert, грядущая экшен-RPG с открытым миром от разработчика Black Desert компании Pearl Abyss, как сообщается, была перенесена с первоначального срока выхода во втором квартале 2024 года на второй квартал 2025 года. Дата выхода пока не уточняется, но фанатам, возможно, придется подождать еще некоторое время, так как студия перенесла релиз игры на один год вместе с другой игрой, DokeV.
Согласно сообщению Insight Korea, Pearl Abyss перенесла релиз Crimson Desert (которую она называет Red Desert) на один год. Хотя конкретной причины задержки названо не было, в отчете говорится, что разработчик хочет выпустить больше маркетинговых материалов, чтобы дать игрокам лучшее представление об игре. Новые геймплейные кадры были показаны на выставке Gamescom в августе, но фанаты, очевидно, все еще хотят увидеть больше фрагментированного геймплея.
Сроки запуска Crimson Desert были перенесены на один год вперед - на 2 квартал 2025 года со 2 квартала 2024 года, чтобы отразить нейтральный уровень, а совокупный объем продаж, включая соответствующие продажи в первом квартале, остался на прежнем уровне, основываясь на глобальных отзывах пользователей из опубликованных внутриигровых видео... Однако с момента выхода видео на Gamescom в августе пользователи продолжали требовать более детальные версии внутриигровых видео, а не фрагменты, поэтому может возникнуть неблагоприятная ситуация с точки зрения доверия пользователей и глобального внимания, если с момента Gamescom прошло более шести месяцев.
Генеральный директор Pearl Abyss Джин-юн Хео подтвердил в начале этого года, что игра выйдет в конце 2023 года, чтобы успеть к праздничному сезону. Поначалу по неизвестным причинам выход игры был отложен до второго квартала 2024 года, но теперь произошла еще одна годичная задержка, в результате которой игра будет выпущена во втором квартале 2025 года (это период с апреля по июнь).
Crimson Desert выйдет в 2025 году для PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и PC.
не уж то очередной долгострой который на выходе вызовет кучу разочарования?
Посмотрел скриншоты. Выглядит весьма симпатично
Прочитал описание. Веет тоской зелёной
Может атмосфера и геймплей вырулят
В 25ом , странно , а чё не на 27ой перенести , а потом и на 30ый
Эх жалко, ждать долго, но подождем.
те кто ждал дэй бефор тоже так говорили