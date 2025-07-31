Раскрыт полный список достижений Cronos: The New Dawn

Вместе с утечкой информации о возможной дате релиза хоррора от студии Bloober Team, Cronos: The New Dawn был опубликован и полный список из 47 достижений на 1000 очков игрового опыта (Gamerscore). Из списка можно узнать о том, как устроена игра, о сюжете и, похоже, о наличии нескольких концовок.

Ряд достижений связан с улучшением оружия, убийством определенных врагов и множеством сюжетных целей. Кроме того, похоже, что в игре будет моральный выбор, имеющий значение, если судить по достижениям A Flicker of Hope и I Am Free. Есть также достижения за прохождение игры в сложном режиме, новая игра плюс и использование неких «Сущностей», связанных с основным сюжетом.

Ниже перечислены некоторые из 47 достижений:

Спойлер

The Catfinder - Погладить всех кошек

Unadulterated Joy - Найти все комиксы

The Boon Of The Relics - Найти все оружие

Fire. Spreading - Поджечь 5 врагов одним залпом факела

The Annihilator - Победить 5 врагов одним выстрелом из Арбалета

Shell Not Compromised - Закончить игру в режиме Hard

You Never Give Up - Закончить игру в режиме NG+

Free From All The Scars - Спасти двух Вероник

The Orthodox - Закончить игру, используя только эссенции коллективного назначения

Punks Not Dead! - Закончить игру, используя эссенцию Эдварда

Ранее Bloober Team сообщала, что Cronos: The New Dawn будет рассчитана примерно на 16 часов стандартного прохождения, что роднит ее с ремейком Silent Hill 2. Игрокам предстоит взять на себя роль Скитальца, агента таинственной организации, известной как «Коллектив», и отправиться в разрушенную альтернативную Польшу 80-х годов. Задача главной героини - уничтожить тела зараженных после «Изменения», катастрофы, превратившей людей в жутких мутировавших существ называемых «Сиротами».

Битвы в Cronos будут проходить в сочетании ближнего боя с дальнобойным оружием, а значит, вам придется тщательно распоряжаться ресурсами и тщательно обдумывать свой выбор. Примечательно, что после убийства врагов нужно сжигать их тела, чтобы не дать им объединиться с другими мертвыми противниками и превратиться в нечто еще более опасное.

Cronos: The New Dawn выйдет на Xbox Series X|S, PC и PS5.