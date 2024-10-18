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Cronos: The New Dawn 2025 г.
Экшен, Выживание, Ужасы, От третьего лица
7.3 16 оценок

Стали известны системные требования Cronos: The New Dawn

Gruz_
Новости

Вчера в рамках выставки Xbox Partner Preview поляки из студии Bloober Team анонсировала Cronos: The New Dawn, игру в жанре survival horror, действие которой разворачивается в Польше в двух эпохах - в будущем, опустошенном таинственным Изменением, и в 1980-х годах.

В трейлере игра выглядит графически впечатляюще, и теперь, благодаря странице игры на Steam, появилась возможность узнать, какое «железо» понадобится для того, чтобы в полной мере насладиться всем этим визуальным великолепием.

МИНИМАЛЬНЫЕ:

    • 64-разрядные процессор и операционная система
    • ОС: Windows 10 x64
    • Процессор: Intel Core i5-8400F, Intel Core I5-8600K | Amd Ryzen 5 3600
    • Оперативная память: 16 GB ОЗУ
    • Видеокарта: NVIDIA® GeForce® GTX 1080 or AMD Radeon™ RX 5700-XT
    • DirectX: версии 12
    • Место на диске: 50 GB

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ:

    • 64-разрядные процессор и операционная система
    • ОС: Windows 10 x64
    • Процессор: Intel Core i7-10700K | Amd Ryzen 5 3600X
    • Оперативная память: 16 GB ОЗУ
    • Видеокарта: NVIDIA® GeForce®RTX 3080 or AMD Radeon™ RX6800 -XT
    • DirectX: версии 12
    • Место на диске: 50 GB

Как можно заметить, системные требования Cronos: The New Dawn оказались заметно выше, чем у ремейка Silent Hill 2.

Напомним, что в недавнем интервью представители Bloober Team заявили, что обновленная SH2 знаменует собой начало нового этапа в развитии студии. Разработчики хотят создавать игры, сочетающие механику survival horror с расширенным повествовательным слоем.

Cronos: The New Dawn выйдет на PC и консолях Xbox Series S, Xbox Series X и PlayStation 5, а ее релиз запланирован на 2025 год.

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
Glodus Muspell

Не слишком ли рано для объявления стистемных требовании? Игра может выйти в декабре 2025 года и системки изменятся. Обычно объявляют системки когда точная дата выхода уже известно

0
AchingGarrison

Вообще,теплится надежда на годный хоррор. А то ремейки,ремастеры,да продолжения. Идея вполне оригинальная. Будем посмотреть.

0
caliskan

Ну там 5090 уже выйдет, все обновятся и проблем с производительностью не будет

-1
DmitriyKats

Конечно, все обновятся, ведь все хорошо зарабатывают и могут позволить себе карты по такой цене.

3
Хидео Козлина DmitriyKats

Конечно все хорошо зарабатывают. Нищуковнет.

-7
ilyakingcud DmitriyKats

Микрозаймы и кредиты наши все! А лучше продавай почку ради компа нового! (сарказм)

-2
Floww

Да, недавно смотрел статистику Стима за сентябрь - 99% играют на 4090, скоро купят 5090 будет тоже 99%)

-1
taotahu1992

Норм оптимизон, если 1080 хватает

-1
A E

надо учесть что это минимальный конфиг для запуска игры в 720р

4
K0t Felix

Не нужно забывать, что тут будет UE 5

-1
Floww

Ну кстати для такого графония удивительно дружелюбные системные требования)

-1