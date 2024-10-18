Стали известны системные требования Cronos: The New Dawn

Вчера в рамках выставки Xbox Partner Preview поляки из студии Bloober Team анонсировала Cronos: The New Dawn, игру в жанре survival horror, действие которой разворачивается в Польше в двух эпохах - в будущем, опустошенном таинственным Изменением, и в 1980-х годах.

В трейлере игра выглядит графически впечатляюще, и теперь, благодаря странице игры на Steam, появилась возможность узнать, какое «железо» понадобится для того, чтобы в полной мере насладиться всем этим визуальным великолепием.

МИНИМАЛЬНЫЕ:

64-разрядные процессор и операционная система



ОС: Windows 10 x64



Процессор: Intel Core i5-8400F, Intel Core I5-8600K | Amd Ryzen 5 3600



Оперативная память: 16 GB ОЗУ



Видеокарта: NVIDIA® GeForce® GTX 1080 or AMD Radeon™ RX 5700-XT



DirectX: версии 12



Место на диске: 50 GB

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ:

64-разрядные процессор и операционная система



ОС: Windows 10 x64



Процессор: Intel Core i7-10700K | Amd Ryzen 5 3600X



Оперативная память: 16 GB ОЗУ



Видеокарта: NVIDIA® GeForce®RTX 3080 or AMD Radeon™ RX6800 -XT



DirectX: версии 12



Место на диске: 50 GB

Как можно заметить, системные требования Cronos: The New Dawn оказались заметно выше, чем у ремейка Silent Hill 2.

Напомним, что в недавнем интервью представители Bloober Team заявили, что обновленная SH2 знаменует собой начало нового этапа в развитии студии. Разработчики хотят создавать игры, сочетающие механику survival horror с расширенным повествовательным слоем.

Cronos: The New Dawn выйдет на PC и консолях Xbox Series S, Xbox Series X и PlayStation 5, а ее релиз запланирован на 2025 год.