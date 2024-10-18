Стали известны системные требования Cronos: The New Dawn

Вчера в рамках выставки Xbox Partner Preview поляки из студии Bloober Team анонсировала Cronos: The New Dawn, игру в жанре survival horror, действие которой разворачивается в Польше в двух эпохах - в будущем, опустошенном таинственным Изменением, и в 1980-х годах.
В трейлере игра выглядит графически впечатляюще, и теперь, благодаря странице игры на Steam, появилась возможность узнать, какое «железо» понадобится для того, чтобы в полной мере насладиться всем этим визуальным великолепием.
МИНИМАЛЬНЫЕ:
- 64-разрядные процессор и операционная система
- ОС: Windows 10 x64
- Процессор: Intel Core i5-8400F, Intel Core I5-8600K | Amd Ryzen 5 3600
- Оперативная память: 16 GB ОЗУ
- Видеокарта: NVIDIA® GeForce® GTX 1080 or AMD Radeon™ RX 5700-XT
- DirectX: версии 12
- Место на диске: 50 GB
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ:
- 64-разрядные процессор и операционная система
- ОС: Windows 10 x64
- Процессор: Intel Core i7-10700K | Amd Ryzen 5 3600X
- Оперативная память: 16 GB ОЗУ
- Видеокарта: NVIDIA® GeForce®RTX 3080 or AMD Radeon™ RX6800 -XT
- DirectX: версии 12
- Место на диске: 50 GB
Как можно заметить, системные требования Cronos: The New Dawn оказались заметно выше, чем у ремейка Silent Hill 2.
Напомним, что в недавнем интервью представители Bloober Team заявили, что обновленная SH2 знаменует собой начало нового этапа в развитии студии. Разработчики хотят создавать игры, сочетающие механику survival horror с расширенным повествовательным слоем.
Cronos: The New Dawn выйдет на PC и консолях Xbox Series S, Xbox Series X и PlayStation 5, а ее релиз запланирован на 2025 год.
Не слишком ли рано для объявления стистемных требовании? Игра может выйти в декабре 2025 года и системки изменятся. Обычно объявляют системки когда точная дата выхода уже известно
Вообще,теплится надежда на годный хоррор. А то ремейки,ремастеры,да продолжения. Идея вполне оригинальная. Будем посмотреть.
Ну там 5090 уже выйдет, все обновятся и проблем с производительностью не будет
Конечно, все обновятся, ведь все хорошо зарабатывают и могут позволить себе карты по такой цене.
Конечно все хорошо зарабатывают. Нищуковнет.
Микрозаймы и кредиты наши все! А лучше продавай почку ради компа нового! (сарказм)
Да, недавно смотрел статистику Стима за сентябрь - 99% играют на 4090, скоро купят 5090 будет тоже 99%)
Норм оптимизон, если 1080 хватает
надо учесть что это минимальный конфиг для запуска игры в 720р
Не нужно забывать, что тут будет UE 5
Ну кстати для такого графония удивительно дружелюбные системные требования)