Авторы Crossout анонсировали воздушную технику в обновлении "Новая высота"

Разработчики Crossout опубликовали специальный дневник разработки от 5 октября 2023 года, рассказав про ключевое нововведение следующего обновления. В игру введут бронелёты.

Ранее воздушная техника была только лишь во временных режимах, но с выходом обновления "Новая высота" станет доступна на постоянной основе.

Единственным условием для сборки бронелёта станет наличие одного или нескольких винтов. Обещают добавить новые детали вроде зенитной автопушки, установки для бомбометания и тепловых ловушек.

На выбор игроков предложат как наземно-воздушные битвы, так и режимы только с классической наземной техникой. Рейды, Клановые войны и Противостояние доступны только бронемашинам.

Всем игрокам автоматически выдадут начальный бронелёт при получении 10-го уровня фракции Механиков.