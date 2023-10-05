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об игре
Crossout 30.05.2017
7.3 541 оценка

Авторы Crossout анонсировали воздушную технику в обновлении "Новая высота"

Степан Игнатьев Андреевич

Разработчики Crossout опубликовали специальный дневник разработки от 5 октября 2023 года, рассказав про ключевое нововведение следующего обновления. В игру введут бронелёты.

Ранее воздушная техника была только лишь во временных режимах, но с выходом обновления "Новая высота" станет доступна на постоянной основе.

Единственным условием для сборки бронелёта станет наличие одного или нескольких винтов. Обещают добавить новые детали вроде зенитной автопушки, установки для бомбометания и тепловых ловушек.

На выбор игроков предложат как наземно-воздушные битвы, так и режимы только с классической наземной техникой. Рейды, Клановые войны и Противостояние доступны только бронемашинам.

Всем игрокам автоматически выдадут начальный бронелёт при получении 10-го уровня фракции Механиков.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
VaZZers

Помню на релизе очень много в нее играл, ночами не спал, фармил на какую-то топ пушку. А как накопил - разрабы выпустили патч, который ее понерфил. Спасибо им, это был один из самых ценных уроков в моей жизни. После этого, я эту кучу кала, не запущу никогда.

3
JustA_NiceGuy

Тоже помню эти времена. Какие-то обновы непонятные пошли и я забросил.

0
gliga142

создаешь булыжник летающий с кавказами - и сидишь постоянно в топе - НУ ОООЧЕНЬ интересно :|

2