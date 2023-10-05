Авторы Crossout анонсировали воздушную технику в обновлении "Новая высота"

Разработчики Crossout опубликовали специальный дневник разработки от 5 октября 2023 года, рассказав про ключевое нововведение следующего обновления. В игру введут бронелёты.
Ранее воздушная техника была только лишь во временных режимах, но с выходом обновления "Новая высота" станет доступна на постоянной основе.
Единственным условием для сборки бронелёта станет наличие одного или нескольких винтов. Обещают добавить новые детали вроде зенитной автопушки, установки для бомбометания и тепловых ловушек.
На выбор игроков предложат как наземно-воздушные битвы, так и режимы только с классической наземной техникой. Рейды, Клановые войны и Противостояние доступны только бронемашинам.
Всем игрокам автоматически выдадут начальный бронелёт при получении 10-го уровня фракции Механиков.
Помню на релизе очень много в нее играл, ночами не спал, фармил на какую-то топ пушку. А как накопил - разрабы выпустили патч, который ее понерфил. Спасибо им, это был один из самых ценных уроков в моей жизни. После этого, я эту кучу кала, не запущу никогда.
Тоже помню эти времена. Какие-то обновы непонятные пошли и я забросил.
создаешь булыжник летающий с кавказами - и сидишь постоянно в топе - НУ ОООЧЕНЬ интересно :|