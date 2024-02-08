Для Crossout вышло крупное обновление Frostbite Assault

Сегодня Targem Games выпустила крупное обновление для Crossout, которое уже доступно на ПК, PS и Xbox. Обновление приносит криогенный урон, старт сезона "Frostbite Assault" с новыми деталями Гипербореи, временный рейд с необычными противниками, множество балансных правок, а также еще несколько новинок в течение февраля.

Фишкой нового типа урона является замораживание деталей, уменьшая их характеристики (сопротивление, урон и т.п.) с течением времени. Смотрите трейлер обновления ниже, чтобы узнать больше, а полные примечания к патчу читайте здесь.