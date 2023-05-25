В честь дня рождения Crossout началось праздничное внутриигровое событие с различными наградами ©

Разработчики из Targem Games сегодня запустили праздничное внутриигровое событие, подготовленное специально к 8-летию Crossout. "День Crossout" - это противостояние в духе потасовки "Каждый сам за себя", где у игрока нет союзников. Все вокруг - враги, которых необходимо уничтожить и как можно больше.

Каждому игроку бесплатно будет доступна специальная шкала наград события с уровнями, в которой можно получить: уникальный чертеж и все детали машины «Бронекемпер»; наклейки, декор и краски; контейнеры с ресурсами; 2 контейнера с «редкой» деталью на выбор; контейнер с «эпическим» НК на выбор; Хранилище чертежей; купоны станков; фон и эмблему для персонализации профиля. Эмблема отображает, сколько лет назад вы присоединились к миру Пустошей (или будет отображать, когда пройдет ваш первый год); значки Механиков.

Событие и шкала праздничных наград будут доступны с 25 мая по 7 июня включительно.