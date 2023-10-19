В Crossout началось событие "Боевые трофеи"

19 октября 2023 года разработчики Crossout объявили о запуске игрового события "Боевые трофеи", все игроки смогут заполучить действительно ценные награды за выполнение заданий.

Ивент напоминает собой боевой пропуск, просто выполняйте основное и дополнительное задание каждый день, получая опыт для разблокирования уровней с наградами.

В числе призов есть чертеж для крафта револьвера "Афина", наклейки и декор "Спецсигнал", контейнеры, значки механиков и внутриигровые монеты.

Также есть вариант улучшенного пропуска с более дорогим вознаграждением. Напоминаем, что недавно Кроссаут получила крупное обновление Новая высота с бронелётами.