В Crossout началось событие "Боевые трофеи"

19 октября 2023 года разработчики Crossout объявили о запуске игрового события "Боевые трофеи", все игроки смогут заполучить действительно ценные награды за выполнение заданий.
Ивент напоминает собой боевой пропуск, просто выполняйте основное и дополнительное задание каждый день, получая опыт для разблокирования уровней с наградами.
В числе призов есть чертеж для крафта револьвера "Афина", наклейки и декор "Спецсигнал", контейнеры, значки механиков и внутриигровые монеты.
Также есть вариант улучшенного пропуска с более дорогим вознаграждением. Напоминаем, что недавно Кроссаут получила крупное обновление Новая высота с бронелётами.
Опять реклама донатных помоек? Удалите это.