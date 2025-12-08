ЧАТ ИГРЫ
Tiny Bunny 16.04.2021
Адвенчура, Ужасы, Инди
7.9 246 оценок

Разработчики "Зайчика" перепишут финал после волны критики от игроков

butcher69 butcher69

Команда «Зайчика» открыто признала ошибки и извинилась перед фанатами за финальную часть игры, которая оказалась ниже ожиданий. В своём обращении разработчики отметили, что понимают разочарование игроков и благодарны за отзыв — даже если тот звучит эмоционально. Они подчеркнули, что внимательно изучают каждый комментарий и воспринимают критику как проявление любви к проекту.

Сейчас студия изучает все основные претензии к финалу, собирая их из комментариев, обзоров и дискуссий в соцсетях. Игроков попросили указать, какие моменты следует исправить и как лучше улучшить концовку. Мнения в сообществе разделились: одни требуют полной переработки пятого эпизода, другие предлагают минимальные правки, чтобы не затягивать разработку на годы.

В официальном письме команда уже сообщила о первых шагах: ведутся работы над графическими улучшениями, устранением сюжетных несостыковок и проблем логики. Разработчики пообещали, что сделают всё возможное, чтобы финал стал достойным завершением истории.

Комментарии:  25
JohnyKitamao

бесхребетные попущенцы, не умеющие стоять на своем

Kitocun

5-й эпизод объективно получился в плане сюжета шизофреническим даже на фоне шизофрении Антона и утонул в негативных отзывах, так что вполне логично, что они хотят закрыть сюжетные дыры и добавить пару новых концовок. Это правильный и логичный шаг с их стороны, а не прогиб под игроков.

5uperNova

Деньги не пахнут, они и так растянули эту дичь, сося бабки с фанов

InkubatorKlef 5uperNova

сося,ясно,сося

ratte88
даже если тот звучит эмоционально

Жить русским среди русских и удивляться "эмоциям" (предполагаю, что подразумевается скорее мат и оскорбления) - странно. Это как при общении со старыми итальянцами удивляться их жестикуляции или что армяне к тебе панибратски относятся.
Вот если бы не новые правила пегача, то тут тоже были бы "эмоцинальные" комментарии на постоянке.

InkubatorKlef

ясно,лечись

Игнатий Лапкин

Сделайте пожалуйста в конце жёсткую групповуху😋

Kitocun

С Катей Олей и Полиной во взрослых версиях

ZAUSA

В конце зайца будут жарить?

InkubatorKlef ZAUSA

худой какой-то

Кей Овальд

Короче, очередной фальшивый релиз.

Tatyana M

Что-то вериться с трудом, особенно после обмана разработчика с Катей, которую якобы можно спасти в 4 эпизоде, сказали и обманули. И то, что назвали её любимым персонажем разработчиков, а отнеслись как к мусору, и наплевав на популярность, которая у неё оказалась больше, чем у Антона, Оли и Полины вместе взятых на удивление разрабов (несмотря на её время в игре)

Ales Boko

с Катей они конечно мерзко поступили, и игроками поверившими в возможность спасения, если учесть, что она привлекла к игре больше внимания, чем остальные, люди любят проблемных девчонок.

Summor Ner

Пояснительную бригаду мне, так как я в танке. Почему у многих горит от финала? Если не лень, то под спойлером можно более развёрнуто.

Kitocun

Какого из 20 финалов

Святой Джо

на самом деле всем безразлично глубоко и абсолютно, но чтобы привлечь внимание к никому не нужной игрульке, пишут вбросы про недовольство, гнев, или наоборот бурю восторга мнимых фанатов.Стратегия создания эмоциональный качелей. Вбросили негатив, потом позитив, потом опять негатив.

Giggity Святой Джо

Ты как будто себя описал , чтобы привлечь к себе внимание , занялся троллингом 😂

Pelmen 228

Как по мне, хейт к финальному эпизоду слишком неоправдан. У меня тоже есть претензии к нему, но, по большей части, к тому, что нужно сделать два нелогичных выбора, чтобы перейти к самой лучшей концовке. Но, прочитав большинство комментариев в ВК и отзывов на игру, создаётся ощущение, что большинство даже не пыталось получить другие концовки, а потом задают откровенно глупые вопросы о том, почему автор ни на что не ответил.

Также смешно, что некоторые индивиды пытаются на полном серьёзе запретить игру либо вернуть свои драгоценные 200 рублей.

Otavek

А смысл проходить на другие концовки, если они противоречат друг другу и ровным счётом не дают никаких ответов? Как-то не очень внимательно вы читали комментарии на ВК, ибо там достаточно отзывов с конструктивной критикой, поясняющей что именно не так с 5 эпизодом Зайчика. Если вы не из тех, кто игнорирует проблемы, то увидите чем вызвано негодование, и почему оно оправдано.

CRAZY rock GAME

Пошли на поводу фанатов, надо стоять на своём всегда, финал есть финал. Это как сериал Декстер 3 раз переснимали, никак нормально закончить не могут 🤣

Cakcop

Разработка крутится, лавэшка с продажи мерча мутится ^_^