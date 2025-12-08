Разработчики "Зайчика" перепишут финал после волны критики от игроков

Команда «Зайчика» открыто признала ошибки и извинилась перед фанатами за финальную часть игры, которая оказалась ниже ожиданий. В своём обращении разработчики отметили, что понимают разочарование игроков и благодарны за отзыв — даже если тот звучит эмоционально. Они подчеркнули, что внимательно изучают каждый комментарий и воспринимают критику как проявление любви к проекту.
Сейчас студия изучает все основные претензии к финалу, собирая их из комментариев, обзоров и дискуссий в соцсетях. Игроков попросили указать, какие моменты следует исправить и как лучше улучшить концовку. Мнения в сообществе разделились: одни требуют полной переработки пятого эпизода, другие предлагают минимальные правки, чтобы не затягивать разработку на годы.
В официальном письме команда уже сообщила о первых шагах: ведутся работы над графическими улучшениями, устранением сюжетных несостыковок и проблем логики. Разработчики пообещали, что сделают всё возможное, чтобы финал стал достойным завершением истории.
5-й эпизод объективно получился в плане сюжета шизофреническим даже на фоне шизофрении Антона и утонул в негативных отзывах, так что вполне логично, что они хотят закрыть сюжетные дыры и добавить пару новых концовок. Это правильный и логичный шаг с их стороны, а не прогиб под игроков.
Жить русским среди русских и удивляться "эмоциям" (предполагаю, что подразумевается скорее мат и оскорбления) - странно. Это как при общении со старыми итальянцами удивляться их жестикуляции или что армяне к тебе панибратски относятся.
Вот если бы не новые правила пегача, то тут тоже были бы "эмоцинальные" комментарии на постоянке.
Что-то вериться с трудом, особенно после обмана разработчика с Катей, которую якобы можно спасти в 4 эпизоде, сказали и обманули. И то, что назвали её любимым персонажем разработчиков, а отнеслись как к мусору, и наплевав на популярность, которая у неё оказалась больше, чем у Антона, Оли и Полины вместе взятых на удивление разрабов (несмотря на её время в игре)
с Катей они конечно мерзко поступили, и игроками поверившими в возможность спасения, если учесть, что она привлекла к игре больше внимания, чем остальные, люди любят проблемных девчонок.
Пояснительную бригаду мне, так как я в танке. Почему у многих горит от финала? Если не лень, то под спойлером можно более развёрнуто.
Как по мне, хейт к финальному эпизоду слишком неоправдан. У меня тоже есть претензии к нему, но, по большей части, к тому, что нужно сделать два нелогичных выбора, чтобы перейти к самой лучшей концовке. Но, прочитав большинство комментариев в ВК и отзывов на игру, создаётся ощущение, что большинство даже не пыталось получить другие концовки, а потом задают откровенно глупые вопросы о том, почему автор ни на что не ответил.
Также смешно, что некоторые индивиды пытаются на полном серьёзе запретить игру либо вернуть свои драгоценные 200 рублей.
А смысл проходить на другие концовки, если они противоречат друг другу и ровным счётом не дают никаких ответов? Как-то не очень внимательно вы читали комментарии на ВК, ибо там достаточно отзывов с конструктивной критикой, поясняющей что именно не так с 5 эпизодом Зайчика. Если вы не из тех, кто игнорирует проблемы, то увидите чем вызвано негодование, и почему оно оправдано.
