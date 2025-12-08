Разработчики "Зайчика" перепишут финал после волны критики от игроков

Команда «Зайчика» открыто признала ошибки и извинилась перед фанатами за финальную часть игры, которая оказалась ниже ожиданий. В своём обращении разработчики отметили, что понимают разочарование игроков и благодарны за отзыв — даже если тот звучит эмоционально. Они подчеркнули, что внимательно изучают каждый комментарий и воспринимают критику как проявление любви к проекту.

Сейчас студия изучает все основные претензии к финалу, собирая их из комментариев, обзоров и дискуссий в соцсетях. Игроков попросили указать, какие моменты следует исправить и как лучше улучшить концовку. Мнения в сообществе разделились: одни требуют полной переработки пятого эпизода, другие предлагают минимальные правки, чтобы не затягивать разработку на годы.

В официальном письме команда уже сообщила о первых шагах: ведутся работы над графическими улучшениями, устранением сюжетных несостыковок и проблем логики. Разработчики пообещали, что сделают всё возможное, чтобы финал стал достойным завершением истории.