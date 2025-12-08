В Hades 2 добавили локации из первой части благодаря моду

Hades 2 — действительно масштабная игра. Судя по How Long To Beat, среднестатистическому игроку требуется около 30 часов на прохождение кампании, но чтобы увидеть всё, что может предложить игра, придётся потратить более 100 часов.

Если вы из тех пользователей, кто уже исследовал каждый уголок Hades 2, но ещё не готов попрощаться с её миром, у нас для вас хорошие новости: вы можете легко играть в оригинальную Hades в Hades 2 — только за Мелиною.

Начав прохождение Hades 2, вы можете выбрать, спуститься ли в Подземный мир или подняться на вершину Олимпа. Мод Zagreus Journey добавляет третий вариант: Врата Хаоса с опцией «Спуститься в Кошмар».

Выбрав этот вариант, вы попадёте в Тартар, как и в первой Hades, а затем пройдёте через различные оригинальные локации и в конечном итоге встретитесь с самим Аидом — даже саундтрек Hades 1 включён. К сожалению, Загрей не входит в мод, поэтому вы по-прежнему играете за Мелиною со всем её оружием, способностями и, конечно же, новыми дарами из Hades 2.

Поскольку Мелиноя немного сильнее своего брата, здоровье и урон врагов Hades 1 были немного скорректированы. В остальном, почти все элементы были воссозданы с точностью. Если вы хотите сами опробовать мод, вам необходимо установить Hades 1 и Hades 2, а затем загрузить Zagreus Journey.