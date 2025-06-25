Стартовал альфа-тест Crosswind - пиратского экшена в духе Valheim

Геймеров ждут 40 часов сюжетного геймплея, крафт, выживание и боссы в стиле соулслайков

В Steam стартовал альфа-тест Crosswind — пиратского кооперативного экшена, который напоминает популярную Valheim. Подать заявку можно на странице игры. Crosswind доступна в российском Steam и переведена на русский язык.

Геймеров ждут сгенерированный мир с кучей активностей и сюжетом, элементы выживания, крафта, сбор снаряжения, битвы на море и суше, три уникальных биома и напряженные схватки с боссами, вдохновленные соулслайками. Играть в Crosswind можно в одиночку или с друзьями. В будущем геймеров ждут PvE-ивенты и PvP-сражения. На данный момент доступен совместный режим для 4 человек.

Количество мест на альфа-тест ограничено. Те, кто не успеет опробовать Crosswind сейчас, смогут получить доступ к будущим открытым тестированиям игры раньше остальных в порядке очереди.

Точная дата релиза пиратского экшена в духе Rust и Valheim пока неизвестна.