Для консольных версий Crusader Kings 3 стало доступно дополнение Fate of Iberia

Средневековая Иберия на протяжении большей части своей истории была страной маленьких королевств, соперничавших за выживание в беспощадном мире дипломатии и войны. Альянсы пересекают язык, веру и географию, поскольку амбиции по объединению полуострова сталкиваются. Но конфликт – не единственный путь; сотрудничество и сосуществование предлагают альтернативное будущее для региона. Решите судьбу Иберии сегодня в Crusader Kings 3 для консолей Xbox Series X|S и Playstation 5.
Представляя на консоли систему борьбы, Fate of Iberia дает правителям иберийских королевств новые способы управления опасной политической ситуацией в регионе. Проходите этапы возможностей и испытаний, адаптируясь к новым ситуациям, подходящим для вашего правителя, переходя от воинственных стратегий к мирным, как того требует ситуация.