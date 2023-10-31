Консольные версии Crusader Kings 3 получат дополнение Fate of Iberia в середине ноября

На западной оконечности Средиземноморья, через узкий пролив из Северной Африки, расположен Пиренейский полуостров, богатая и густонаселенная земля, которая с древних времен была полем битвы. Ее судьбу в средневековом мире теперь решать вам, поскольку современные Испания и Португалия разделены на множество христианских и мусульманских владений, каждое из которых пытается решить баланс сил в свою пользу. Определите судьбу Иберии в новом дополнении Fate of Iberia для Crusader Kings 3 для консолей, которое выйдет 14 ноября.

Fate of Iberia представляет систему борьбы в популярной средневековой стратегической ролевой игре от Paradox. У участников исторической борьбы будут новые правила и бонусы по мере того, как Борьба проходит через этапы возможностей и испытаний. На протяжении веков вашим персонажам придется корректировать свои стратегии и планировать новые направления атак, поскольку конкурирующие силы в Иберии пытаются объединить полуостров под одним правителем и одной верой. Если вы предпочитаете более мирные стратегии, вы можете договориться о компромиссе, который оставит богатые земли в мире, но разделен между более мелкими правителями.