Разработчики Crusader Kings 3 рассказали об особенностях дополнения Royal Court для консолей ©

Разработчики из студии Paradox продолжают активно развивать консольную версию глобальной стратегии Crusader Kings 3. Уже через несколько дней до PS5, Xbox Series X|S доберется еще одно масштабное расширение под названием Royal Court со множеством нововведений. В честь скорого выхода дополнения авторы игры представили ролик с обзором его особенностей на консолях нового поколения.

Дополнение Crusader Kings 3: Royal Court на консолях включит в основную игру полноценный Тронный зал с уникальными возможностями для игроков. В стратегии появятся механика инвентаря, а управление будет заточено специально для геймпадов.

В Crusader Kings: Royal Court вы можете заказать великие произведения искусства у вдохновленных мастеров. Произведите впечатление на своих соперников величием своего двора или напугайте их фамильными реликвиями и реликвиями вашего благородного дома. Усовершенствованная система культуры позволяет вам направлять своих людей к новому культурному пониманию, когда они сливаются или расходятся, принимают свое наследие, изучают языки или приобретают новые традиции.

Расширение Royal Court для Crusader Kings 3 уже доступно для игры на ПК. Дополнение выйдет на консолях 17 мая.