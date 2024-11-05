Вчера состоялся релиз дополнения Wandering Nobles для стратегии Crusader Kings 3 от компании Paradox Interactive. Так же разработчики представили релизный трейлер дополнения.

Дополнение Wandering Nobles стало последним в рамках текущего сезонного пропуска и предлагает новый набор набор событий для игры. Во время путешествий с персонажами будут происходить новые события, открывающие дополнительные возможности для развития сюжета.

Дополнение предлагает новый путь скитальца с тремя ответвлениями:

Инспектор: персонажи-помещики могут переписывать и улучшать свои владения, а безземельные — выбирать специализации в области экологии;

Странник: может преодолевать расстояние и прославиться своими подвигами;

Путешественник: может развивать навыки общения и стать туристом/охотником за впечатлениями.

Будут доступны новые занятия для ветвей пути: проверка, прогулка и поход к монументу. Кроме того, в игре появятся новые события с путешествиями и новые образы жизни с характерными занятиями.