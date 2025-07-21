ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Crust 15.07.2024
Стратегия, Симулятор, Экономика, Строительство, Космос, Научная фантастика
8.1 131 оценка

Для стратегического симулятора The Crust выпущено крупное обновление - New Horizon

Solstice Solstice

Российский независимый разработчик VEOM Studio выпустил масштабное обновление 0.99 стратегического симулятора The Crust — оно получило название New Horizon.

В The Crust предстоит добывать ценные ресурсы на Луне, выстраивать автоматизированные производственные цепочки, управлять научными экспедициями и принимать сложные решения. Все, чтобы создать плацдарм для освоения дальнего космоса.

Главные особенности New Horizon:

  • Система аванпостов — добывающие узлы за пределами базы, очистительные комбинаты и жилые блоки;
  • 5 новых модулей, открывающих различные возможности — например, запуск зондов;.
  • Оптимизация производительности на 90%, улучшенная стабильность и сниженные требования к RAM;
  • QoL-апдейты — гибкий планировщик маршрутов дронов, умный фильтр ресурсов, расширенные настройки складов и грузового дока, горячие клавиши строительства и контекстные подсказки;
  • Исправления ошибок — более 250 фиксов в экономике, интерфейсе и симуляции.
Источник  
2
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий