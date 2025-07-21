Для стратегического симулятора The Crust выпущено крупное обновление - New Horizon

Российский независимый разработчик VEOM Studio выпустил масштабное обновление 0.99 стратегического симулятора The Crust — оно получило название New Horizon.
В The Crust предстоит добывать ценные ресурсы на Луне, выстраивать автоматизированные производственные цепочки, управлять научными экспедициями и принимать сложные решения. Все, чтобы создать плацдарм для освоения дальнего космоса.
Главные особенности New Horizon:
- Система аванпостов — добывающие узлы за пределами базы, очистительные комбинаты и жилые блоки;
- 5 новых модулей, открывающих различные возможности — например, запуск зондов;.
- Оптимизация производительности на 90%, улучшенная стабильность и сниженные требования к RAM;
- QoL-апдейты — гибкий планировщик маршрутов дронов, умный фильтр ресурсов, расширенные настройки складов и грузового дока, горячие клавиши строительства и контекстные подсказки;
- Исправления ошибок — более 250 фиксов в экономике, интерфейсе и симуляции.