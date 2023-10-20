Экшен-рогалик Cryptark можно бесплатно забрать в Steam

Если вы являетесь поклонником так называемых "рогаликов", то вас наверняка заинтересует раздача, организованная разработчиками из студии Alientrap. В течение нескольких десятков часов вы можете получить созданную ими игру Cryptark на платформе Valve.

Чтобы получить ее бесплатно, откройте ее вкладку в Steam и нажмите кнопку "Добавить на аккаунт" (ссылка ниже). Если вы не вошли в систему, платформа перенаправит вас на соответствующую страницу. У вас осталось чуть больше суток, чтобы забрать Cryptark - акция заканчивается в субботу 21 октября в 20:00.

Cryptark - это 2D-игра, сочетающая в себе жанр roguelike и shoot'em up. В ней вы играете за вооруженного наемника, который, чтобы добраться до ядра системы, нейтрализует всех инопланетян на борту их процедурно генерируемого космического корабля. В распоряжении главного героя масса оружия и гаджетов - всего их в игре более 70. Однако достичь цели не так-то просто, ведь погибнуть - значит потерять весь достигнутый прогресс. Кроме того, сам корабль обладает развитой системой защиты.

Попробовать Cryptark можно даже тем, кто не любит сложных заданий. Сегодня игра получила небольшое обновление, в котором появился легкий режим, снижающий стоимость предметов и дающий дополнительное здоровье герою.

По собственному признанию разработчиков, они организовали раздачу для того, чтобы больше игроков смогли попробовать Cryptark до выхода сиквела игры и заинтересоваться им. Gunhead, как называется продолжение, отличается от предыдущей части тем, что это шутер от первого лица. В остальном же суть игры осталась прежней - снова задача состоит в том, чтобы уничтожить инопланетный корабль и убить врагов на его борту. Гибель главного героя приведет к потере всего приобретенного оружия и началу игры заново.