Лидия Собеска, новая арена и фоторежим: Авторы Tekken 8 раскрыли детали первого сезона в новом динамичном трейлере

На мероприятии Evo Japan 2024 компания Bandai Namco раскрыла детали первого сезона Tekken 8 и показала грядущие обновления в свежем трейлере.
Весной игроков ждет балансные правки, а летом появится новая летняя арена и фоторежим. Осенью так же ожидается новая сюжетная глава. Также были представлены планы на онлайн-тренировки и матчи “Призрак против Призрака”.
И в финале видео Харада и его команда представили “нового” DLC-персонажа Tekken 8 — вымышленного премьер-министра Польши Лидия Собеска, которая присоединится к ростеру летом 2024 года.
Tekken 8 уже доступна для PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam.
Лидка Советская
Лэя дайте и парализованного дедушку, а также лаки хлою
Вот это первый сезон! Но вместо Лидии хотелось бы видеть Катарину
1:01 сколько раз она перекрутилась?:D
Нафиг эта польская курва нужна, никово поинтересней не нашлось чтоли?
В Теккене столько персонажей что они хоть каждую неделю могут добавлять их, учитывая что мувсет у них меняется очень не значительно, но нет раз в 3 месяца.