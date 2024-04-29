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Tekken 8 26.01.2024
Экшен, Файтинг
8.3 458 оценок

Лидия Собеска, новая арена и фоторежим: Авторы Tekken 8 раскрыли детали первого сезона в новом динамичном трейлере

butcher69
Новости

На мероприятии Evo Japan 2024 компания Bandai Namco раскрыла детали первого сезона Tekken 8 и показала грядущие обновления в свежем трейлере.

Весной игроков ждет балансные правки, а летом появится новая летняя арена и фоторежим. Осенью так же ожидается новая сюжетная глава. Также были представлены планы на онлайн-тренировки и матчи “Призрак против Призрака”.

И в финале видео Харада и его команда представили “нового” DLC-персонажа Tekken 8 — вымышленного премьер-министра Польши Лидия Собеска, которая присоединится к ростеру летом 2024 года.

Tekken 8 уже доступна для PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam.

-2
7
Tekken 8
26.01.2024
Комментарии: 7
Ваш комментарий
MORDORR
4
Famiclone

Лидка Советская

0
жифорсник

Лэя дайте и парализованного дедушку, а также лаки хлою

0
Gradient_Zero

Вот это первый сезон! Но вместо Лидии хотелось бы видеть Катарину

0
bohdan2015

1:01 сколько раз она перекрутилась?:D

-2
SHLUZ

Нафиг эта польская курва нужна, никово поинтересней не нашлось чтоли?

-3
skualllionheart

В Теккене столько персонажей что они хоть каждую неделю могут добавлять их, учитывая что мувсет у них меняется очень не значительно, но нет раз в 3 месяца.

-4