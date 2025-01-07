Генеральный директор Crytek рассказал, как студия перестаралась с "технологочностью" в Crysis

Генеральный директор Crytek Джеват Йерли в недавнем интервью рассказал, до какого уровня детализации студия дошла при создании культового шутера Crysis 2007 года. Как оказалось, команда разработчиков не просто создавала новую для себя игру, а фактически пыталась достичь нового уровня реализма, который можно описать как "видеореализм".
Мы хотели, чтобы все выглядело реалистично в движении, а не только на скриншотах.
— объясняет Йерли.
Именно поэтому Crytek разработала технологии вроде динамического освещения, разрушения деревьев и сложных шейдеров, которые создавали эффект полупрозрачности листьев под солнечными лучами. Для этого разработчики шутера даже отправилась на Гаити, чтобы фотографировать тропические леса и изучать, как свет взаимодействует с листвой.
Подход к деталям в Crysis порой граничил с одержимостью: были созданы шейдеры кожи, способные отображать тени от носа и даже имитировать покраснение лица. В итоге команда разработчиков начала осознавать, что уже явно перебарщивает с "технологичность" игры для 2007 года.
Мы дошли до того, что в одном дереве было больше технологий, чем в алгоритмах рендеринга всей первой Far Cry.
— шутливо отметил руководитель Crytek.
В итоге такие амбиции Crytek привели к достаточно неожиданным ситуациям. Например, после выхода игры Йерли пригласили выступить на конференции по нанотехнологиям из-за убедительности игрового нанокостюма. "Мне пришлось объяснить, что всё это — вымысел", — вспоминает он.
Напомним, что в 2022 году Crytek анонсировала Crysis 4, но до сих пор почти ничего не известно о проекте. Возможно, столь долгий процесс разработки свидетельствует о том, что студия вновь стремится превзойти себя в создании технологий и визуального реализма.
Хорошо они тогда постарались,что несколько поколений пк обсирались.
у меня на кампукторе q6600 и 9600gt нормально игралось (монитор был квадратный с низким разрешением)
этот пека даже в сарае до сих пор где-то валяется. эх были же времена...
Эпическая игра. Помню как первая часть впечатляла графоном. Она даже сейчас выглядит круто. Потому что технологии использованы грамотно. Игра не стала набором разноцветных эффектов и была целостным произведением.
Там даже на минималках она выглядела достойно для того времени! )
я как раз в те годы уверовал в безганичное могущесво шейдеров и уже к 2012 году будут игры в раза 4 технологичениее скукурузиса с полными 3д облаками с самозатением и всякой всячиной.
а до этого я думал что нужен просто супермощный процик чтоб поднять много полигонов на которые карта натят тектурки. и все эти нормал мапы и спедд трее на само деле полностью полигональное 3д.
ошибкой срузиса было скорее что он не вышел на всякие консоли. но он на долго закрепели в архументах примущесва пека платформы где было всякое прирасво и консоли были в целом сильны. но думаю если бы он вышел на консолях это был простой шутерок про который бы быстро забыли и срузис 2 и 3 тоже не имели особого успеха будучи простаыми качесвенными шутаркеми тк эпоха таких игор возможно катилась к концу. надо была вкладватся в сверхмощные симулятроы травона в открытом мире.
всякие консоли того времени еле тянули её.
Веха в графике.
Я недавно ремастеи проходил, играется бодро!
Зато первая часть была и остаётся лучшей в серии, при всех её недостатках. Ни вторая, ни третья, так и не смогли сподвигнуть себя перепройти.
что значит "перестаралась" ? к этому и должны стремиться разработчики. опережение графики по времени. И при этом они смогли в оптимизацию. Так сейчас игры не делают. Это невыгодно. Игры теперь это не про искусство , а про деньги. ТОЛЬКО ДЕНЬГИ.
Была бы многоядерность было бы куда проще, а так одно ядро грузила а видеокарта захлебывалась.
Недостаралась скорей.
Когда выйдет Crysis 4 то RTX 6080 уже не потянет тот графоний который будет в игре.
Когда он выйдет, то графоний там будет +- как у всех современных ааа