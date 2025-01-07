Генеральный директор Crytek рассказал, как студия перестаралась с "технологочностью" в Crysis

Генеральный директор Crytek Джеват Йерли в недавнем интервью рассказал, до какого уровня детализации студия дошла при создании культового шутера Crysis 2007 года. Как оказалось, команда разработчиков не просто создавала новую для себя игру, а фактически пыталась достичь нового уровня реализма, который можно описать как "видеореализм".

Мы хотели, чтобы все выглядело реалистично в движении, а не только на скриншотах.

— объясняет Йерли.

Именно поэтому Crytek разработала технологии вроде динамического освещения, разрушения деревьев и сложных шейдеров, которые создавали эффект полупрозрачности листьев под солнечными лучами. Для этого разработчики шутера даже отправилась на Гаити, чтобы фотографировать тропические леса и изучать, как свет взаимодействует с листвой.

Подход к деталям в Crysis порой граничил с одержимостью: были созданы шейдеры кожи, способные отображать тени от носа и даже имитировать покраснение лица. В итоге команда разработчиков начала осознавать, что уже явно перебарщивает с "технологичность" игры для 2007 года.

Мы дошли до того, что в одном дереве было больше технологий, чем в алгоритмах рендеринга всей первой Far Cry.

— шутливо отметил руководитель Crytek.

В итоге такие амбиции Crytek привели к достаточно неожиданным ситуациям. Например, после выхода игры Йерли пригласили выступить на конференции по нанотехнологиям из-за убедительности игрового нанокостюма. "Мне пришлось объяснить, что всё это — вымысел", — вспоминает он.

Напомним, что в 2022 году Crytek анонсировала Crysis 4, но до сих пор почти ничего не известно о проекте. Возможно, столь долгий процесс разработки свидетельствует о том, что студия вновь стремится превзойти себя в создании технологий и визуального реализма.