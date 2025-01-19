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Crysis 13.11.2007
Экшен, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
8.9 5 379 оценок

"Я хотел, чтобы игра не старела": основатель Crytek - о требованиях Crysis

Simple Jack
Новости

Сооснователь и бывший исполнительный директор Crytek Джеват Ерли в разговоре с PC Gamer прокомментировал мемы вокруг оригинальной Crysis, а также объяснил, почему игра была такой требовательной на момент своего выхода.

Ерли признался, что в студии хотели сделать игру, которая не стареет. Разработчики старались сделать так, чтобы графически Crysis оставалась актуальной и спустя многие годы после релиза.

По словам бывшего руководителя Crytek, максимальные графические настройки Crysis были разработаны с учётом железа 2010 года и более поздних времён, а внедрение их в 2007 году было чем-то вроде самонадеянности.

Сооснователь и бывший исполнительный директор Crytek Джеват ЕрлиЯ хотел убедиться, что Crysis не устареет, чтобы игра была актуальна в будущем. Если я буду играть в нее через три года, она должна выглядеть лучше, чем сегодня.Многие пытались сразу выжать максимум из Crysis. А я такой: «Эй, мы не для этого сделали режим Ultra или Very High».

Ерли также прокомментировал мем «Потянет ли та или иная игра Crysis?». Разработчик заявил, что эта шутка забавляет его даже сейчас.

Сооснователь и бывший исполнительный директор Crytek Джеват ЕрлиЭто был двусмысленный мем — одновременно хороший и плохой, но мне это, на самом деле, нравилось. В прошлом году Дженсен Хуанг из NVIDIA представил новый графический процессор, и они сказали: «Да, он потянет Crysis».

Crysis вышла в 2007 году и произвела настоящий фурор в игровой индустрии. Помимо продвинутой графики на движке CryEngine 2, шутер предложил увлекательный игровой процесс с элементами песочницы.

Впоследствии студия Crytek выпустила самостоятельное дополнение Crysis Warhead, а также вторую и третью часть. Сейчас немецкий коллектив трудится над четвертой игрой серии — разработку подтвердили в январе 2022 года.

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Комментарии: 16
Ваш комментарий
Frost_47

В позапрошлом году перепрошел всю трилогию на PS4 и скажу что играется всё также отлично и графика совсем не ощущается какой-то устарелой. Так что у них удались задуманное.

8
askazanov

Пора бы уже новую выпускать!)

5
Nodas

Да че уж говорить, crysis и сейчас выглядит лучше многих современных игр

3
Magnusss

при этом требует меньше ресурсов при равной графике

2
Janekste Magnusss

Ну так в crysis детализация мира маленькая в плане количества разнообразных отдельных мелких объектов. А в сегодняшних играх этих объектов слишком много. Да, общая графика выглядит примерно равной... но если всмотреться внимательно, тогда заметишь серьёзную разницу в количестве разнообразных мелких объектов, одновременно отображаемых на экране. Отсюда значительный рост требований к железу...

0
Demag0g

Crysis 4 confirmed

0
Саша Лайк

Уже давно ремастеры всех частей вышли с трассировкой лучей,все прошел.Ну да,не хуже современных игр выглядит,но это скорее потому что сейчас в основном гуано выпускают.

0
0x0101

Перепрошел первый плюс вархеад год назад, первый по мне гораздо лучше, чем второй и третий.

0
XOJIODHbIU

"Не мозги сделать такую графику, как в круизисе, ни рикомендую такую игру"

-3
Destroited

Очередные отмазки уродов которые прикрывают неоптимизированный кусок кода тем что они якобы за инновации.

-21
Walkan90

Однако он шел вполне себе нормально на ведрах того времени, с таким то уровнем графики, с фишками и плюшками, которых сейчас уже не делают, без всяких конченных РТХ.

9
Рикочико

Забавно такие читать. Когда прошёл игру с играбельным ФПС на P4 2.0, 1gb DDR1 ОЗУ, Radeon 9600 128mb.

А UT3 тех же лет, на том же железе просто неиграбельный кал был. Притом что в нём карты условные "10 на 10 метров" были.

-6
Lucrise Рикочико

в те времена был примерно такой-же комп на релизе (спустя пол года только обновился до nvidia 8800gt). с каких пор играбельным фпсом стало 15-25?

1
hpi Рикочико

Ну ты и балабол. Сказочный.

1
Рикочико hpi

Фама не верующий.

0