"Я хотел, чтобы игра не старела": основатель Crytek - о требованиях Crysis

Сооснователь и бывший исполнительный директор Crytek Джеват Ерли в разговоре с PC Gamer прокомментировал мемы вокруг оригинальной Crysis, а также объяснил, почему игра была такой требовательной на момент своего выхода.

Ерли признался, что в студии хотели сделать игру, которая не стареет. Разработчики старались сделать так, чтобы графически Crysis оставалась актуальной и спустя многие годы после релиза.

По словам бывшего руководителя Crytek, максимальные графические настройки Crysis были разработаны с учётом железа 2010 года и более поздних времён, а внедрение их в 2007 году было чем-то вроде самонадеянности.

Сооснователь и бывший исполнительный директор Crytek Джеват ЕрлиЯ хотел убедиться, что Crysis не устареет, чтобы игра была актуальна в будущем. Если я буду играть в нее через три года, она должна выглядеть лучше, чем сегодня.Многие пытались сразу выжать максимум из Crysis. А я такой: «Эй, мы не для этого сделали режим Ultra или Very High».

Ерли также прокомментировал мем «Потянет ли та или иная игра Crysis?». Разработчик заявил, что эта шутка забавляет его даже сейчас.

Сооснователь и бывший исполнительный директор Crytek Джеват ЕрлиЭто был двусмысленный мем — одновременно хороший и плохой, но мне это, на самом деле, нравилось. В прошлом году Дженсен Хуанг из NVIDIA представил новый графический процессор, и они сказали: «Да, он потянет Crysis».

Crysis вышла в 2007 году и произвела настоящий фурор в игровой индустрии. Помимо продвинутой графики на движке CryEngine 2, шутер предложил увлекательный игровой процесс с элементами песочницы.

Впоследствии студия Crytek выпустила самостоятельное дополнение Crysis Warhead, а также вторую и третью часть. Сейчас немецкий коллектив трудится над четвертой игрой серии — разработку подтвердили в январе 2022 года.