"Я хотел, чтобы игра не старела": основатель Crytek - о требованиях Crysis

Сооснователь и бывший исполнительный директор Crytek Джеват Ерли в разговоре с PC Gamer прокомментировал мемы вокруг оригинальной Crysis, а также объяснил, почему игра была такой требовательной на момент своего выхода.
Ерли признался, что в студии хотели сделать игру, которая не стареет. Разработчики старались сделать так, чтобы графически Crysis оставалась актуальной и спустя многие годы после релиза.
По словам бывшего руководителя Crytek, максимальные графические настройки Crysis были разработаны с учётом железа 2010 года и более поздних времён, а внедрение их в 2007 году было чем-то вроде самонадеянности.
Сооснователь и бывший исполнительный директор Crytek Джеват ЕрлиЯ хотел убедиться, что Crysis не устареет, чтобы игра была актуальна в будущем. Если я буду играть в нее через три года, она должна выглядеть лучше, чем сегодня.Многие пытались сразу выжать максимум из Crysis. А я такой: «Эй, мы не для этого сделали режим Ultra или Very High».
Ерли также прокомментировал мем «Потянет ли та или иная игра Crysis?». Разработчик заявил, что эта шутка забавляет его даже сейчас.
Сооснователь и бывший исполнительный директор Crytek Джеват ЕрлиЭто был двусмысленный мем — одновременно хороший и плохой, но мне это, на самом деле, нравилось. В прошлом году Дженсен Хуанг из NVIDIA представил новый графический процессор, и они сказали: «Да, он потянет Crysis».
Crysis вышла в 2007 году и произвела настоящий фурор в игровой индустрии. Помимо продвинутой графики на движке CryEngine 2, шутер предложил увлекательный игровой процесс с элементами песочницы.
Впоследствии студия Crytek выпустила самостоятельное дополнение Crysis Warhead, а также вторую и третью часть. Сейчас немецкий коллектив трудится над четвертой игрой серии — разработку подтвердили в январе 2022 года.
В позапрошлом году перепрошел всю трилогию на PS4 и скажу что играется всё также отлично и графика совсем не ощущается какой-то устарелой. Так что у них удались задуманное.
Пора бы уже новую выпускать!)
Да че уж говорить, crysis и сейчас выглядит лучше многих современных игр
при этом требует меньше ресурсов при равной графике
Ну так в crysis детализация мира маленькая в плане количества разнообразных отдельных мелких объектов. А в сегодняшних играх этих объектов слишком много. Да, общая графика выглядит примерно равной... но если всмотреться внимательно, тогда заметишь серьёзную разницу в количестве разнообразных мелких объектов, одновременно отображаемых на экране. Отсюда значительный рост требований к железу...
Crysis 4 confirmed
Уже давно ремастеры всех частей вышли с трассировкой лучей,все прошел.Ну да,не хуже современных игр выглядит,но это скорее потому что сейчас в основном гуано выпускают.
Перепрошел первый плюс вархеад год назад, первый по мне гораздо лучше, чем второй и третий.
"Не мозги сделать такую графику, как в круизисе, ни рикомендую такую игру"
Очередные отмазки уродов которые прикрывают неоптимизированный кусок кода тем что они якобы за инновации.
Однако он шел вполне себе нормально на ведрах того времени, с таким то уровнем графики, с фишками и плюшками, которых сейчас уже не делают, без всяких конченных РТХ.
Забавно такие читать. Когда прошёл игру с играбельным ФПС на P4 2.0, 1gb DDR1 ОЗУ, Radeon 9600 128mb.
А UT3 тех же лет, на том же железе просто неиграбельный кал был. Притом что в нём карты условные "10 на 10 метров" были.
в те времена был примерно такой-же комп на релизе (спустя пол года только обновился до nvidia 8800gt). с каких пор играбельным фпсом стало 15-25?
Ну ты и балабол. Сказочный.
Фама не верующий.