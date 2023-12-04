По словам Crytek, над Crysis 4 работает "отличная команда"

Прошло более двух лет с тех пор, как Crytek объявила о разработке новой игры Crysis. Ранее в этом году команда сообщила, что нанимает больше разработчиков для проекта, но за пределами этого было довольно тихо.

В беседе с MP1st Дэвид Файфилд, генеральный директор студии, предоставил очень краткую информацию о проекте.

Crysis 4 в настоящее время все еще находится в разработке, и над ней работает отличная команда! Мы подробности, как только у нас будет более подробная информация об этом в будущем.

Возможно, с момента объявления о разработке прошло два года, но это немного, особенно для игры, которую многие считают важной. Не говоря уже обо всех технологических достижениях, которые мы получили с момента выхода Crysis 3 более десяти лет назад.