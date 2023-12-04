По словам Crytek, над Crysis 4 работает "отличная команда"

Прошло более двух лет с тех пор, как Crytek объявила о разработке новой игры Crysis. Ранее в этом году команда сообщила, что нанимает больше разработчиков для проекта, но за пределами этого было довольно тихо.
В беседе с MP1st Дэвид Файфилд, генеральный директор студии, предоставил очень краткую информацию о проекте.
Crysis 4 в настоящее время все еще находится в разработке, и над ней работает отличная команда! Мы подробности, как только у нас будет более подробная информация об этом в будущем.
Возможно, с момента объявления о разработке прошло два года, но это немного, особенно для игры, которую многие считают важной. Не говоря уже обо всех технологических достижениях, которые мы получили с момента выхода Crysis 3 более десяти лет назад.
Графоний должен быть уххх, иначе зачем новая часть, нанопасаны наготове.
Там будет такой графоний, что даже сегодняшние топчики полетят к чертям!!! А если ещё и лучи врубуть, то ууууух!!!! Игра для реальных нанопасанов, которые играют лишь на ультрах!
Клан любителей 1060 вновь начнёт ныть, что игра с ужасной оптимизацией, ибо их обрубок в лице 1060 не потянул очередную игру)
Ты ажно оптимизьмом потёк. xD)
Токма вот лично я не слышал что бы разрабатывалась современная версия Кукуренжина, который создавался для фулл хд. Так что со своими предположениями про оптимизон ты вероятно недалёк от истины. )))
Ждём!!! Словам не верим!!!!)
как раз вчера купил в ДНСе 5090 TI я жду эту игру !
Бро, купи мне.