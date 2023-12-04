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Crysis 4 TBA
8.5 167 оценок

По словам Crytek, над Crysis 4 работает "отличная команда"

monk70
Новости

Прошло более двух лет с тех пор, как Crytek объявила о разработке новой игры Crysis. Ранее в этом году команда сообщила, что нанимает больше разработчиков для проекта, но за пределами этого было довольно тихо.

В беседе с MP1st Дэвид Файфилд, генеральный директор студии, предоставил очень краткую информацию о проекте.

Crysis 4 в настоящее время все еще находится в разработке, и над ней работает отличная команда! Мы подробности, как только у нас будет более подробная информация об этом в будущем.

Возможно, с момента объявления о разработке прошло два года, но это немного, особенно для игры, которую многие считают важной. Не говоря уже обо всех технологических достижениях, которые мы получили с момента выхода Crysis 3 более десяти лет назад.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Ivan Dro

Графоний должен быть уххх, иначе зачем новая часть, нанопасаны наготове.

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ВОИТЕЛИ WARГЕЙМИНГА

Там будет такой графоний, что даже сегодняшние топчики полетят к чертям!!! А если ещё и лучи врубуть, то ууууух!!!! Игра для реальных нанопасанов, которые играют лишь на ультрах!

Клан любителей 1060 вновь начнёт ныть, что игра с ужасной оптимизацией, ибо их обрубок в лице 1060 не потянул очередную игру)

0
potter790 ВОИТЕЛИ WARГЕЙМИНГА

Ты ажно оптимизьмом потёк. xD)

Токма вот лично я не слышал что бы разрабатывалась современная версия Кукуренжина, который создавался для фулл хд. Так что со своими предположениями про оптимизон ты вероятно недалёк от истины. )))

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askazanov

Ждём!!! Словам не верим!!!!)

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Lorenzo Lamas

как раз вчера купил в ДНСе 5090 TI я жду эту игру !

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ratte88

Бро, купи мне.

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