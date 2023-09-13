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Cult of the Lamb 11.08.2022
8.5 263 оценки

Разработчики Cult of the Lamb угрожает удалить игру из продажи в связи с новыми правилами Unity

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butcher69
Новости

Разработчик экшен-roguelite Cult of the Lamb пригрозил удалить игру из продажи 1 января на фоне конфликта с компанией Unity, занимающейся разработкой игровых движков.

Вчера вечером компания Unity всколыхнула индустрию видеоигр, объявив о новой политике, согласно которой некоторые разработчики будут вынуждены платить небольшую плату каждый раз, когда кто-то загружает игру, созданную на игровом движке Unity.

Это вызвало всеобщее недовольство разработчиков в социальных сетях после объявления. Позднее Unity отказалась от некоторых аспектов политики на фоне растущего гнева разработчиков, заявив, что плата будет взиматься только за первоначальную установку игры, и что разработчики не будут брать на себя ответственность за установки через сервисы подписки, такие как Xbox Game Pass, а плата будет передаваться владельцам платформ, таким как Xbox.

Тем не менее, опасения по этому поводу сохраняются, и они только усиливаются. Ряд известных разработчиков заявили, что новая политика Unity существенно повлияет на их планы, а некоторые сомневаются, будут ли они использовать Unity в дальнейшем. Но разработчик Cult of the Lamb компания Massive Monster пошла еще дальше, заявив, что в настоящее время планирует снять игру с продажи 1 января.

В своем последующем заявлении Massive Monster призвала Unity "перестать быть вонючкой", добавив, что новая политика заставит ее в течение длительного времени переходить на новый игровой движок для грядущих игр.

Издатель Cult of the Lamb компания Devolver Digital тоже не в восторге от сложившейся ситуации.

По сведениям IGN, многие издатели и разработчики неанонсированных игр Unity в настоящее время пытаются предотвратить срыв своих контрактов после появления этой новости, причем первые стороны опасаются, что им придется нести повышенные расходы. В то же время на Unity, возглавляемую бывшим руководителем EA Джоном Ричителло, оказывается все большее давление с целью заставить ее полностью отказаться от этой политики.

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8
Cult of the Lamb
11.08.2022
Комментарии: 8
Ваш комментарий
bysaturn

Ричителло идеальный пример дегенерата, что в ЕА был таким, что в Unity. Как это чучело стало руководителем...

6
Randpass
на Unity, возглавляемую бывшим руководителем EA

А... Ну это многие объясняет

3
Mad_cloud

Да Unity устроили всем сюрприз

1
AlexFullBeast

Да честно говоря по факту они попытались нагнуть и выeбaть всех разработчиков, но нагнули себя.

Раньше то юнити был бесплатный, без каких-либо комиссий, поэтому инди его в основном и выбирали. Ну и была подписочная версия с доп. функционалом и лого движка не показывается при запуске.

А тут прямо максимальный бред придумали с комиссией за установки. Переустановка тоже должна быть оплачена и так далее. Как будто кокса кто-то занюхнул перед тем, как утвердить это

2
Pimba

Астрологи предсказывают ещё больший рост популярности Unreal engine 5 )))

Там зато для разработчиков все удобства...огромные библиотеки ассетов, наниты, освещение....

Оптимизация правда в сделку не входила, но может глядишь и кто научится..)

0
PuserG

Может, Godot расправит плечи)

0
Богдан Мастдаев

Для инди проектов UE нафиг не нужен, он сильно тяжелее в освоении и от этого проекты на нем дороже.
В проекты на UE надо заходить с издателем, бюджетом ААА игр и командой опытных разработчиков.
Тем более индюшатина чаще берет геймплеем, а не графоном, Unity там с головой хватает.

0
Диас Даулбаев

Акции Юнити уже полетели в Ад. Думаю завтра уже до супер Ада доберутся.

0