Разработчики Cult of the Lamb угрожает удалить игру из продажи в связи с новыми правилами Unity ©

Разработчик экшен-roguelite Cult of the Lamb пригрозил удалить игру из продажи 1 января на фоне конфликта с компанией Unity, занимающейся разработкой игровых движков.

Вчера вечером компания Unity всколыхнула индустрию видеоигр, объявив о новой политике, согласно которой некоторые разработчики будут вынуждены платить небольшую плату каждый раз, когда кто-то загружает игру, созданную на игровом движке Unity.

Это вызвало всеобщее недовольство разработчиков в социальных сетях после объявления. Позднее Unity отказалась от некоторых аспектов политики на фоне растущего гнева разработчиков, заявив, что плата будет взиматься только за первоначальную установку игры, и что разработчики не будут брать на себя ответственность за установки через сервисы подписки, такие как Xbox Game Pass, а плата будет передаваться владельцам платформ, таким как Xbox.

Тем не менее, опасения по этому поводу сохраняются, и они только усиливаются. Ряд известных разработчиков заявили, что новая политика Unity существенно повлияет на их планы, а некоторые сомневаются, будут ли они использовать Unity в дальнейшем. Но разработчик Cult of the Lamb компания Massive Monster пошла еще дальше, заявив, что в настоящее время планирует снять игру с продажи 1 января.

В своем последующем заявлении Massive Monster призвала Unity "перестать быть вонючкой", добавив, что новая политика заставит ее в течение длительного времени переходить на новый игровой движок для грядущих игр.

Издатель Cult of the Lamb компания Devolver Digital тоже не в восторге от сложившейся ситуации.

По сведениям IGN, многие издатели и разработчики неанонсированных игр Unity в настоящее время пытаются предотвратить срыв своих контрактов после появления этой новости, причем первые стороны опасаются, что им придется нести повышенные расходы. В то же время на Unity, возглавляемую бывшим руководителем EA Джоном Ричителло, оказывается все большее давление с целью заставить ее полностью отказаться от этой политики.