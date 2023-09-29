Для Cuphead вышло обновление к 6-й годовщине, добавляющее галерею и музыкальный плеер ©

Хотя Cuphead уже некоторое время доступен на всех платформах, студия MDHR решила опубликовать шестое юбилейное обновление, доступное с сегодняшнего дня, исключительно на Xbox и ПК, а не на других консолях, на которых оно появится позже.

На самом деле, в этом есть определенная логика: Cuphead появилась спустя годы на Nintendo Switch и PS4, поэтому 6-летие актуально только для версий для Xbox и ПК. Более того, разработчики видят в этом дань уважения оригинальному сообществу, помимо того, что игра изначально поддерживалась программой ID@Xbox.

В любом случае, это не масштабное обновление, учитывая, что оно не вводит собственно игровые элементы, а какой-то дополнительный контент, имеющий, так сказать, «документальное» значение.

Благодаря юбилейному обновлению Xbox, доступному с сегодняшнего дня, можно получить доступ к специальному меню, содержащему Художественную галерею с различными подготовительными рисунками, иллюстрациями и эскизами, плеер для прослушивания музыки игры и документальный видеофильм с закулисными сценами разработки.

Таким образом, здесь нет новых режимов, уровней или игровых элементов, но это интересные материалы, позволяющие узнать больше о процессе разработки Cuphead, поэтому поклонники игры наверняка будут довольны.