Создатели Cuphead ищут сотрудников для новой игры

Разработчик Cuphead студия Studio MDHR приступает к работе над совершенно новой игрой. Сегодня компания написала в Twitter, что ищет "опытного арт-директора, который поможет сформировать визуальный облик совершенно нового проекта студии".

Пока неясно, будет ли это нечто совершенно отличное от Cuphead, или, возможно, сиквел или спин-офф. В любом случае, это должна быть захватывающая новость для поклонников игры! Это будет всего лишь вторая игра от Studio MDHR, и будет интересно посмотреть, на что еще способна команда.

Новая игра от Studio MDHR - это, безусловно, интересно, но тот факт, что команда ищет арт-директора, говорит о том, что проект все еще находится на ранней стадии. Сложно сказать наверняка, но фанаты, скорее всего, будут долго ждать, чтобы узнать, что будет дальше. Несмотря на весь успех Cuphead, компания-разработчик остается очень маленькой, и пройдет немного времени, прежде чем мы узнаем что-то новое, включая то, на каких платформах выйдет игра.