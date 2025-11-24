ЧАТ ИГРЫ
Cyberpunk 2 2030 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
CD Projekt расширяет штат разработчиков Cyberpunk 2

Gruz_ Gruz_

Студия CD Projekt RED открывает свои двери для всех, кто хочет принять участие в создании долгожданного сиквела Cyberpunk 2077.

Польская компания приглашает талантливых специалистов и ветеранов индустрии видеоигр, мечтающих о переломе в своей карьере, и сообщает, что в настоящее время ищет профессионалов в свою и без того многочисленную команду, которая работает над продолжением научно-фантастической истории, начатой в дымных переулках и мегатехнологичных небоскребах Найт-Сити.

В рамках нового набора компания приглашает экспертов в различных областях на целый ряд должностей, от дизайнеров интерфейса и меню до специалистов по работе с технологией motion capture, программистов, специализирующихся на разработке в среде Unreal Engine 5, и дизайнеров с многолетним опытом в области систем освещения.

sa1958

Опять по квотам наберут, а нам потом мучиться.

4
Double_Jump

Уже давно никто не требует соблюдать эти сраные квоты. Осталось только выгнать тех, кого по ним набрали.

1
нитгитлистер Double_Jump

свои своих не выгонят

3
Neko-Aheron

Скоро половину юбисофта уволят, вот и будут новые сотрудники ))

3
askazanov

Ждём конечно хорошее продолжение) но...

2
Nomen Ipsum

Нехрен завышать ожидания, шоб потом разочаровываться.

Но если проджекты опять пообещают гору всего, а потом всё выкинут под угрозами инвесторов, то да, фейл будет значительный :D

2
Neko-Aheron

Ждем хорошего продолжения, спустя 7 лет после выхода раннего доступа ?)

1
Пользователь ВКонтакте

Окажется, что каноничная концовка — это где тело получает Сильверхенд, и игра будет от его лица. // Руслан Якупов

1
Lazy Mutton

Вряд ли.

Хотя решение было бы очень и очень интересным.