CD Projekt расширяет штат разработчиков Cyberpunk 2

Студия CD Projekt RED открывает свои двери для всех, кто хочет принять участие в создании долгожданного сиквела Cyberpunk 2077.
Польская компания приглашает талантливых специалистов и ветеранов индустрии видеоигр, мечтающих о переломе в своей карьере, и сообщает, что в настоящее время ищет профессионалов в свою и без того многочисленную команду, которая работает над продолжением научно-фантастической истории, начатой в дымных переулках и мегатехнологичных небоскребах Найт-Сити.
В рамках нового набора компания приглашает экспертов в различных областях на целый ряд должностей, от дизайнеров интерфейса и меню до специалистов по работе с технологией motion capture, программистов, специализирующихся на разработке в среде Unreal Engine 5, и дизайнеров с многолетним опытом в области систем освещения.
Опять по квотам наберут, а нам потом мучиться.
Уже давно никто не требует соблюдать эти сраные квоты. Осталось только выгнать тех, кого по ним набрали.
свои своих не выгонят
Скоро половину юбисофта уволят, вот и будут новые сотрудники ))
Ждём конечно хорошее продолжение) но...
Нехрен завышать ожидания, шоб потом разочаровываться.
Но если проджекты опять пообещают гору всего, а потом всё выкинут под угрозами инвесторов, то да, фейл будет значительный :D
Ждем хорошего продолжения, спустя 7 лет после выхода раннего доступа ?)
Окажется, что каноничная концовка — это где тело получает Сильверхенд, и игра будет от его лица. // Руслан Якупов
Вряд ли.
Хотя решение было бы очень и очень интересным.