CD Projekt расширяет штат разработчиков Cyberpunk 2

Студия CD Projekt RED открывает свои двери для всех, кто хочет принять участие в создании долгожданного сиквела Cyberpunk 2077.

Польская компания приглашает талантливых специалистов и ветеранов индустрии видеоигр, мечтающих о переломе в своей карьере, и сообщает, что в настоящее время ищет профессионалов в свою и без того многочисленную команду, которая работает над продолжением научно-фантастической истории, начатой в дымных переулках и мегатехнологичных небоскребах Найт-Сити.

В рамках нового набора компания приглашает экспертов в различных областях на целый ряд должностей, от дизайнеров интерфейса и меню до специалистов по работе с технологией motion capture, программистов, специализирующихся на разработке в среде Unreal Engine 5, и дизайнеров с многолетним опытом в области систем освещения.