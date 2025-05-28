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Cyberpunk 2 2030 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
7.6 210 оценок

CD Projekt сообщила, что Cyberpunk 2 вступила в стадию пре-продакшена

monk70 monk70

CD Projekt сообщает, что сиквел Cyberpunk 2077 сейчас находится на стадии подготовки к разработке. Сиквел, который до недавнего времени был известен как Project Orion, возглавляет новое североамериканское подразделение CD Projekt Red, имеющее студии в Бостоне и Ванкувере.

Согласно заявлению, сопровождающему финансовый отчет за первый квартал 2025 года, издатель заявил, что сиквел, который теперь называется просто Cyberpunk 2, вошел в следующую стадию процесса разработки.

Несколько недель назад команда CD Projekt Red, ответственная за следующую большую игру во вселенной Cyberpunk, завершила концептуальную фазу проекта. В результате Cyberpunk 2 — ранее известная под кодовым названием Project Orion — перешла на стадию подготовки к производству.
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Комментарии: 73
Ваш комментарий
Челувек Челувекович

Это просто ох-у-енно. Первая КБ77 легендарна. Надеюсь вторая будет не хуже.

68
askazanov

Надеемся!!!

1
SquealingKiefer

Ну в плане развода на шекели они действительно легендарны).Я бы сказал 1 часть это самое крупное мошенничество в игровой индустрии за всё время.Имя есть имя.3 ведьмак очень сильно возвёл проджектов на вершину,ну а там понеслась).

9
Spectrum Man

А я надеюсь что они превзойдут первую часть. Потенциал есть, его надо использовать на все сто. Надеюсь у них получится.

1
Carissa7517

Ну теперь они и с киберпанком зае*ут, будут бесконечно что то бесполезное рассказывать

43
MAdach

А потом окажется что 50% из сказаного не будет в игре, а другие 50% окажется что это вырезали из игры

15
ТентаклЪ MAdach

Ты забыл ещё про постановочный ролик с геймплеем несуществующих механик.

6
GorryAttack MAdach

Если всего 50%, то они выросли-уже много больше обещаний сдержат

Gridon

Ждем через 10 лет список вырезанных фич и извинения

30
Zick211

Ждём снова забагованный релиз и через 10 лет?)

22
Night Horror

В это части игры будут новые фейковые кадры,новый дллс и новые транс лучи от куртки.

Ждем тестов как 7090 будет выдавать 24 фпс.

18
Власов ОЛЕГ

Так и складывается в современном игропроме,ещё чем больше людей сделают предоплату-тем будет больше багов и косяков.

1
SIGMABOYEAH

на ютубе глянешь кароче игру с фейковыми кадрами)

Хер из прошлой катки

да вы батенька оптимист,если считаете,что во времена 70** серии выйдет КП,я ставлю в лучшем случае на серии 90** а то и больше

1
Леший3

нафиг он нужен. хрень полная

13
Devilor

Спасибо, киберпук 1 в одно место не сдался, а второй подавно.

12
Ден

Ну ты просто просрал лучшую игру десятилетия. А играешь во всякую срань.

10
SquealingKiefer Ден

Ххахахахха,ну вы и ценители конечно).

2
pilko

А был Киберпанк 1? Я что-то пропустил?

8
вовец

опять забеги по точкам интереса. как не крути а сделают снова перелицованый ведьмак 3, накрутят куртка-лучей и всяких прожорливых фильтров на графику. опять респавн врагов как в бордерланде... я от киберпанка 1 ожидал прорыва такого что все кинутся делать киберпанковые игры - глядишь даже 4 часть шадоурана выйдет.

8
YummyBayard

Плохо только одно - очень долго ждать релиза.

7
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