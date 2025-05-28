CD Projekt сообщила, что Cyberpunk 2 вступила в стадию пре-продакшена

CD Projekt сообщает, что сиквел Cyberpunk 2077 сейчас находится на стадии подготовки к разработке. Сиквел, который до недавнего времени был известен как Project Orion, возглавляет новое североамериканское подразделение CD Projekt Red, имеющее студии в Бостоне и Ванкувере.
Согласно заявлению, сопровождающему финансовый отчет за первый квартал 2025 года, издатель заявил, что сиквел, который теперь называется просто Cyberpunk 2, вошел в следующую стадию процесса разработки.
Несколько недель назад команда CD Projekt Red, ответственная за следующую большую игру во вселенной Cyberpunk, завершила концептуальную фазу проекта. В результате Cyberpunk 2 — ранее известная под кодовым названием Project Orion — перешла на стадию подготовки к производству.
Это просто ох-у-енно. Первая КБ77 легендарна. Надеюсь вторая будет не хуже.
Надеемся!!!
Ну в плане развода на шекели они действительно легендарны).Я бы сказал 1 часть это самое крупное мошенничество в игровой индустрии за всё время.Имя есть имя.3 ведьмак очень сильно возвёл проджектов на вершину,ну а там понеслась).
А я надеюсь что они превзойдут первую часть. Потенциал есть, его надо использовать на все сто. Надеюсь у них получится.
Ну теперь они и с киберпанком зае*ут, будут бесконечно что то бесполезное рассказывать
А потом окажется что 50% из сказаного не будет в игре, а другие 50% окажется что это вырезали из игры
Ты забыл ещё про постановочный ролик с геймплеем несуществующих механик.
Если всего 50%, то они выросли-уже много больше обещаний сдержат
Ждем через 10 лет список вырезанных фич и извинения
Ждём снова забагованный релиз и через 10 лет?)
В это части игры будут новые фейковые кадры,новый дллс и новые транс лучи от куртки.
Ждем тестов как 7090 будет выдавать 24 фпс.
Так и складывается в современном игропроме,ещё чем больше людей сделают предоплату-тем будет больше багов и косяков.
на ютубе глянешь кароче игру с фейковыми кадрами)
да вы батенька оптимист,если считаете,что во времена 70** серии выйдет КП,я ставлю в лучшем случае на серии 90** а то и больше
нафиг он нужен. хрень полная
Спасибо, киберпук 1 в одно место не сдался, а второй подавно.
Ну ты просто просрал лучшую игру десятилетия. А играешь во всякую срань.
Ххахахахха,ну вы и ценители конечно).
А был Киберпанк 1? Я что-то пропустил?
опять забеги по точкам интереса. как не крути а сделают снова перелицованый ведьмак 3, накрутят куртка-лучей и всяких прожорливых фильтров на графику. опять респавн врагов как в бордерланде... я от киберпанка 1 ожидал прорыва такого что все кинутся делать киберпанковые игры - глядишь даже 4 часть шадоурана выйдет.
Плохо только одно - очень долго ждать релиза.