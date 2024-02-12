Авторы Cyberpunk 2077 похвастались хронометражем кат-сцен в DLC, который сравним с 10 полнометражными фильмами

Польская студия CD Projekt RED официально завершила поддержку своего киберпанк-экшена с видом от первого лица Cyberpunk 2077. Проект однозначно войдет в историю игровой индустрии как одна из самых провальных игр на релизе и одновременно самых успешных, благодаря последующим крупным апдейтам. В прошлом году для игры вышло сюжетное расширение Phantom Liberty, где разработчики продемонстрировали идеальную работу над ошибками. Сегодня они поделились интересной деталью из этого аддона.
Как оказалось, общий хронометраж новых кат-сцен Cyberpunk 2077: Phantom Liberty будет эквивалентен 10 полнометражным фильмам. В общей сложности CD Projekt RED создали для дополнения 20 часов 42 минуты новых сцен. Каждая из кат-сцен включает в себя демонстрацию различных персонажей или экшен-сцен.
Phantom Liberty содержит в общей сложности 20 часов 42 минуты новых сцен! Это примерно эквивалентно 10 полнометражным фильмам — или всей легендарной франшизе «Бусидо» для любителей кино из Северной Каролины.
— похвастались в CD Projekt RED.
Такой большой хронометраж кат-сцен в Phantom Liberty связан с высокой вариативностью прохождения основного сюжета. В зависимости от действий игрока, можно получить как минимум три совершенно разных финала для DLC.
То в итоге вышло только одно крупное ДЛС? Раньше они обещали два.
Так вторая часть еще очень далеко, кто знает что еще выйдет за это время во вселенной КП
"Польская студия CD Projekt RED официально завершила поддержку своего киберпанк-экшена с видом от первого лица Cyberpunk 2077."
одного вполне достаточно оказалось
И после этого заявления продолжает патчи клепать.Если есть наработки,то вполне могут и выпустить,несмотря на все заявления,спрос то на игру огромный.
Ну не геймплеем же хвалиться! )
И где там 20 часов кат сцен?)
Да вся игра- сплошная кат-сцена.
Наконец-то. Достали моды ломаться после патчей.