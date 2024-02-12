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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
8.9 20 607 оценок

Авторы Cyberpunk 2077 похвастались хронометражем кат-сцен в DLC, который сравним с 10 полнометражными фильмами

Gutsz
Новости

Польская студия CD Projekt RED официально завершила поддержку своего киберпанк-экшена с видом от первого лица Cyberpunk 2077. Проект однозначно войдет в историю игровой индустрии как одна из самых провальных игр на релизе и одновременно самых успешных, благодаря последующим крупным апдейтам. В прошлом году для игры вышло сюжетное расширение Phantom Liberty, где разработчики продемонстрировали идеальную работу над ошибками. Сегодня они поделились интересной деталью из этого аддона.

Как оказалось, общий хронометраж новых кат-сцен Cyberpunk 2077: Phantom Liberty будет эквивалентен 10 полнометражным фильмам. В общей сложности CD Projekt RED создали для дополнения 20 часов 42 минуты новых сцен. Каждая из кат-сцен включает в себя демонстрацию различных персонажей или экшен-сцен.

Phantom Liberty содержит в общей сложности 20 часов 42 минуты новых сцен! Это примерно эквивалентно 10 полнометражным фильмам — или всей легендарной франшизе «Бусидо» для любителей кино из Северной Каролины.

— похвастались в CD Projekt RED.

Такой большой хронометраж кат-сцен в Phantom Liberty связан с высокой вариативностью прохождения основного сюжета. В зависимости от действий игрока, можно получить как минимум три совершенно разных финала для DLC.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Altered

То в итоге вышло только одно крупное ДЛС? Раньше они обещали два.

0
MythicalTiernan

Так вторая часть еще очень далеко, кто знает что еще выйдет за это время во вселенной КП

-2
Altered MythicalTiernan

"Польская студия CD Projekt RED официально завершила поддержку своего киберпанк-экшена с видом от первого лица Cyberpunk 2077."

-1
fforimen

одного вполне достаточно оказалось

0
samosan Altered

И после этого заявления продолжает патчи клепать.Если есть наработки,то вполне могут и выпустить,несмотря на все заявления,спрос то на игру огромный.

0
SpaceyTurkey

Ну не геймплеем же хвалиться! )

-2
Floww

И где там 20 часов кат сцен?)

-2
longerr2007

Да вся игра- сплошная кат-сцена.

0
Mokou

Наконец-то. Достали моды ломаться после патчей.

-3