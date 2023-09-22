Блогер сравнил качество графики в Cyberpunk 2077 при использовании DLSS 3 и DLSS 3.5 ©

Вчера вышло долгожданное обновление 2.0 для Cyberpunk 2077. И все это хорошо, однако у нас появилась несколько иная причина взглянуть на игру сегодня: вместе с обновлением появилась и новая технология DLSS 3.5 от Nvidia.

На Youtube-канале ElAnalistaDeBits решили проверить работу новой функции, проведя целый ряд сравнений качества изображения, чтобы выяснить, насколько DLSS 3.5 действительно отличается от других технологий и как она влияет на производительность. Блогер сравнил производительность DLSS 3 и DLSS 3.5 при максимальных настройках в режиме Ray Tracing: Overdrive.

В версии DLSS 3.5 появилась новая технология реконструкции лучей (Ray Reconstruction)

Реконструкции лучей работает как денойзинг, улучшая глобальное освещение и повышая разрешение отражений и теней.

Cyberpunk 2077 с RT Overdrive - одна из первых игр, в которой эта новая функция используется в полной мере. Разница существенна, особенно в темных областях и отражениях с высокой детализацией.

Реконструкция лучей также повышает производительность игр, использующих RT. В случае Cyberpunk 2077 я обнаружил области с приростом от 3 до 8 кадров в секунду.

Во второй части видеоролика вы можете увидеть сравнение включения и выключения реконструкции лучей.

Как показано на видео, мы наблюдали небольшой прирост производительности при использовании DLSS 3.5 Ray Reconstruction. Напомним, что в настоящее время она доступна только при включенном RT Overdrive, поэтому частота кадров ниже, чем могла бы быть при использовании менее требовательных эффектов трассировки лучей. Несомненно, это очень впечатляющая инновация от Nvidia, обладающая огромным потенциалом. Мы увидели множество примеров, когда Ray Reconstruction обеспечивала довольно значительный прирост четкости и детализации по сравнению с традиционными технологиями шумоподавления, а также работала немного лучше, чем традиционные денойзинги.

Однако эта технология не идеальна: в некоторых сценах наблюдались проблемы с мерцанием и нестабильностью изображения, особенно при работе с мелкими деталями и движущимися объемными эффектами или эффектами частиц. Впрочем, положительные стороны значительно перевешивают отрицательные. Но ограничение новой технологии только режимом RT Overdrive очень сильно сужает круг пользователей системы RTX - несмотря на то, что она официально поддерживается, для работы в режиме RT Overdrive действительно необходим высококлассный графический процессор 30-й или 40-й серии, так как он очень требователен.

Обновление 2.0 для Cyberpunk 2077 уже вышло на PC, PS5, Xbox Series X и S.