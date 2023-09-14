Большое обновление 2.0 для Cyberpunk 2077 выйдет 21 сентября

Масштабное обновление 2.0 для Cyberpunk 2077 выходит 21 сентября, а это значит, что у вас будет пять дней, чтобы начать новое прохождение игры до выхода Phantom Liberty 26 сентября. Ну, конечно, за пять дней вы не успеете пройти игру настолько глубоко, но помните, что начать Phantom Liberty можно будет после завершение ветки Бриджет и вудуистов основной части сюжета.
Вот основные моменты 2.0 в соответствии с собственным обзором CDPR:
- Переработанные деревья навыков и привилегий
- Переработанное киберпространство и новая система возможностей
- Бой на транспортных средствах и погони
- Улучшения боевого ИИ
- Новая полицейская система
- Улучшения пользовательского интерфейса и интерфейса пользователя
- Изменения в луте, предметах и ремесленном производстве
- Новые радиостанции
- И многое другое
Чтобы уточнить, существующие сохранения будут работать в версии 2.0, но вам придется перераспределить очки способностей, а также приспособиться ко всем изменениям в игровом процессе.
Все было на столько печально, что казалось они забьют на игру, но нет, исправляют, молодцы. Хотя конечно ложка дорога к обеду. И если дополнение выйдет достойным, то вообще будет круто.
Примерно как с no man`s sky. Но да, несмотря на конечный результат, сама тенденция так себе
Мне кажется будет смысл начинать именно игру с начала, а не использовать сейв с текущей версии
конечно потому что новый игры +нет но вы держитесь)
Блин, а начинать когда? 26 или 21, длц как-то вписано в историю до концовки или нет...
Новый лут, прокачка и т.д. Заново лучше конечно.
Меня интересует будут ли они допиливать трассировку пути, или она так и останется эксперементальной
Ну наконец то)Можно и расслабиться)
Поездки в метро так и не добавили, хотя обещали
На НГ себе подарок сделаю, мобыть даже на Стим акк куплю, всё же не проходная игра какая-нибудь, хоть и разрабы это Обоссанные Петухи.
На втором релизе играть не думаю, что будет смысл, наверняка будут патчи.