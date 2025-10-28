CD Projekt RED анонсировали новый REDStreams, посвященный интервью с Майком Пондсмитом

CD Projekt RED подготовили новое событие для всех поклонников киберпанка, анонсировав специальный эпизод REDstreams по вселенной Cybeprunk 2077. На этот раз гостем студии станет не кто иной, как легендарный создатель вселенной - Майк Пондсмит. Трансляция пройдет 30 октября, в 19:00 по Московскому времени, на YouTube и Twitch-канале CD Projekt RED.

Согласно анонсу, зрителей ждет уникальная возможность заглянуть за кулисы создания культовой вселенной и задать свои вопросы создателю. На стриме обсудят, что вдохновило Майка на создание Cyberpunk 2013 и Cyberpunk 2020, как он отреагировал на появление Киану Ривза в роли Джонни Сильверхенда и каково это - быть Максимум Майком для миллионов фанатов по всему миру.



В комментариях на вопросы фанатов CD Projekt RED на всякий случай уточнили, что никаких анонсов новых DLC не будет - только интервью с Майком.