CD PROJEKT RED пытается запретить релиз озвучки DLC Phantom Liberty для Cyberpunk 2077

Среди участников обсуждения проекта в этом дискорд канале однозначно есть представители **CD PROJEKT RED** и они крайне внимательно следят за происходящим. Сегодня я получил от них официальное письмо с официального почтового ящика домена **cdprojektred.com**.
Я буду внимательно изучать содержимое письма и после изучения мы с командой примем решение публиковать его тут или нет. Одно могу сказать, любые обновления информации по продвижению проекта на текущий момент будут приостановлены, до изучения письма моим юристом.
Ранее автор опубликовал озвученной нейросетью трейлер DLC к игре Cyberpunk 2077 и напомнил, что с помощью данной нейросети (RedSynthAI v0.4) он может выпустить озвучку, которая может передавать эмоции в голосе персонажей игры.
До момента публикации автором данного поста в ROADMAP для озвучки DLC было выполнено 13 из 18 пунктов до полного релиза.
У нас в России санкции нам можно, у нас игра не продаётся официально, пусть запрещают в других странах))
Всё же жизнь автору подпортить могут. Банальной невозможностью въезда в "недружественные" страны из-за угрозы ареста. Ну или затруднить держание зарубежных счетов и т.п.
А вообще, я не знаю чему ещё можно удивляться от поляков. Дно с чудной украинской локализацией они уже пробили. Куда дальше-то?
ниче что человек живет не в россии,а в европейсков государстве,поэтому приедут и возьмут за яйца
вот не понимаю почему нельзя анонимно сделать и залить, и пускай они ищут кто это
1. Если вас никто не накажет, то это не значит, что можно.
2. Игра продавалась, а дополнение - нет.
Вот именно. Как с торрентами, когда если ты качаешь, то делаешь это молча.
На основании чего они пытаются запретить неофициальную озвучку тем более она выходит без коммерции даже. Я не думаю, что здесь следует прибегать к помощи адвокатов, но действие отталкивающее напоминает рокстар с их "зачисткой" модификаций для гта5
Если собирают донаты, то это уже коммерция. Нормальная практика, когда компании защищают свою интеллектуальную собственность от наживы со стороны третьих лиц. Недаром появилось куча желающих озвучивать игры, видимо немамонты активно заносят им денюжку.
так в том и прикол автор не собирал и не собирает донатов, с его слов у него есть свои финансы и ресурсы для озвучки
"защищают свою интеллектуальную собственность" Так это даже им будет плюс, это будет просто МОД скажем так и за которого игру или длс купят, тут только ни в плюсе будут.
Тогда, был неправ. Но с другой стороны вон Нинтендо тоже активно борется с некоммерческими работами фанатов, но то в основном в судах США, как в России с этим не знаю.
"Нинтендо" САМАЯ жадная компания!!!! вот и воняют на всех, сам в своё время купил их Свич, месяц поиграл, теперь тупо в коробке валяется.
Примечательно то что CD прожекты запретили озвучку студией gamevoice на основании якобы коммерческой материальной выгоды ,а тут автор не собирал донатов , и сказал что имеет свои ресурсы и финансы что бы озвучить проэкт , как интересно они мотивирует запрет? Что же они тогда на NEXUS не идут моды запрещать...?
Зачем им что-то мотивировать? Поведение CDPR похоже 1 в 1 как у студии GSC Game World. Им важно запретить всё русское.
вот без рофлов, на нексусе что-то запрещали, правда, не сидюки, а кто- то еще, из-за АП вроде
Так тут нет письма от разработчиков и даже непонятно, запрещали ли они что-то. Может речь о использовании чужих голосов.
Не думаю что всё русское, иначе мы бы фантомку не увидели даже с русскими сабами.
Другое дело - что они контролируют русское комьюнити на предмет добавления в неё русской локализации, отнекиваются что не могут сделать дубляж к игре сами, из-за "разрыва связей с офф.студиями озвучания на территории РФ",запрещают людям делать его(причём как студиям, так и обычным людям), но при этом ничего не делают в угоду тому, чтобы обойти все запреты,наладить отношения с Россией и русским комьюнити - и наконец сделать официальный дубляж к ДЛС.
Очередное повторение какой-то глупой политоты. Если бы это было так, то они бы изначально не рассчитывали на РФ и русскую аудиторию. У GSC основной язык в Сталкере 2 был русским.
Геймс войсам не позволили озвучить, ладно. Но и тут тоже нагадили
Нагадили? Они вам игру сделали, которую, скорее всего, вы качаете бесплатно. Не играйте, если они вам "гадят" так.
закрой ты уже гавкло, насекомое паскудное, в каждой ветке каждой игры НИТАКУСЯ таракан собирает минусы своим альтернативно-е.анутым мнением. Тапок уже подготовлен.
а это не ты ли мне писал что я предатель?
мы о политике общались я еще просил одного челика забанить
Если материальной выгоды нет то и состава преступления нет.
Вот кто-то будет использовать, например, ваши фото и голос как угодно, но без материальной выгоды. Вы тоже это будете считать нормальным?
Пусть запрещают, как говорится...
в щёлку ползи тебя говорят
Вот интересно, поляки подадут суд в России на этих КРАСАВЧИКОВ, а что они надеяться. Эта озвучка полякам будет в плюс, вернутся еще люди в игру, может даже купят ДЛС, чего вонять на пацанов, они деньги не потратят на озвучку, а игры то покупать их будут. Надеюсь потом, где-то озвучка всплывёт и пацаны будут спокойны.
Они полностью вправе подать в суд за свою интеллектуальную собственность. Как это делает сони которая ушла из РФ но выигрывает суд за судом.
Когда Сони, которая ушла что-то, выиграла? Ну надеюсь, в суде будут реалистами и додумаются что поляки клали на Россию, ну я уверен что не чего ни будет чуваку. Это будет просто Мод вот и все ну запретят, ну скачать его легко можно будет. Они ни чего не нарушают. А актёры которые в надежде что они нужны будут европе и не хотят делать озвучку, это их вина что не работают на свою страну.
Типичный провинциальный такой Юрец - подпивас со своей тупой диванной аналитикой. Фейспалм, чел.
"Фейспалм" как это глупо.
Странно, но дизят почему-то тебя.
Это весьма печально, если запретят, очень жду озвучку. Не удивлюсь, если русскоязычные актеры оригинальной игры стуканули CDPR.
Точно особенно после того, что они запретили ему использовать их голоса, а он сказал "мне похер". Как они могли так поступить.
Он вообще-то хотел делать с английскими голосами, обученных русскому языку. А другая команда, сказала "нам похер".
Нефига. Он обращался именно к русским голосам. На канале актёрская курилка, оба актёра дубляжа голоса Ви женский и мужской рассказывали. Он написал одному спросил мол можно, он ему нет ищи похожий если хочешь. Потом писал девушке, она сказала, тоже нет, он сказал я старался делал и закончу работу вопреки вашим запретам.
Вполне возможно, судя по их реакции.
https://www.youtube.com/shorts/mNa7OjM1yuc
А что польские законы как то распространяются на территории России?)) Смысл изучать письмо, игра не продается в стране, так что пусть даже не вякают на переводчика. Свалили и скатертью дорожка
Точно. Если я купил автомобиль и хочу бампер поставить сфига мне это запрещать
Как я знаю что игры которые мы покупаем нам не принадлежат мы типо арендуем их))) Но пиратов это не касается)))
Так насчёт автомобиля, если деталь вроде будет как то не правильно или она нарушила что-то в конструкции автомобиля, это вроде запрещено, ну это надо знать законы я просто где, то читал такое.
Запрещено внутри государства в котором он эксплуатируется, производитель никак не сможет запретить это, тем более в стране в которой он не представлен официально!
Ну я имел веду внутри государство, ну тут некоторых послушать они могут сказать "это их интеллектуальная собственность" и что захотят то и будут требовать.
Какого юриста? Они из другой страны вообще, пусть сидят там и не рыпаются.
Они лишь могут выразит беспокойство в письме, не более.
Готов дать челу 100% гарантии того что через 5, 10, 20 лет ничего не изменится ?
адекватные и взрослые люди принимая какие либо решения обычно думают головой а не понтами, бахвальством и эмоциями.
Да это он троллит походу их :)
Сразу вспомнилось "Страх и ненависть в Лас-Вегасе", там тоже гг все к юристу обращался за консультацией.
Обоссанные петухи по жизни просто. Постоянно доказывают этот факт.
А может поляки делают ход конем и пиарят этот запрет, знают что в итоге мы все равно озвучим своими силами, народ опять начнут покупать игру, тем самым CD Projekt Red продадут больше копий не нарушая это политическое недоразумение )))
Я и так основную игру прошел 3 раза, а без нашей озвучке Phantom Liberty даже не начинал))
Это уже их не касается. Это так же не касается актёров озвучки. Сегодня всё что выпущено в народ - становится достоянием интернет-энтузиастов.
Сами не захотели - захотят за вас. Считайте упущенную прибыль:)
В ответку пусть напишут письмо типо "Дорогие CD project а не за нюхнуть ли вам бибу и сидеть у себя во дворе на бутылке со своими претензиями"
Нихера себе. Я купил игру, че хочу то и делаю с ней
Ну не факт, помню новость была там кампания, не помню какая могла игру твою забрать, по каким то причинам, и не вернут деньги, ты там соглашение почитай мало ли что там в них написано.
Это я с пираточой могу что угодно делать, а вот ты с арендованной игрой нечего
Любая компания может так сделать. Посути ты не покупаешь игру, а бессрочно арендуешь и если нарушить условия использования, то эту аренду могут отозвать
Это были юбики
Чтооо, аренда игр?
Надеюсь всё таки найдут способ выпустить, можно залпить на какой нибудь торрент а потом сказать "Ой, кто-то слил, мы тут не причём" 😁
а пройти на оригинале духовные скрепы не позволяют?
не тупи
причем тут духовные скрепы, оленятина тупорогая? Малолетние вые.боны вроде "кто не знает Инглийский в 202.". Чтобы воспринимать английский на уровне своего родного языка (именно думая на нем) нужен уровень несколько повыше продвинутого разговорного. Ты должен как минимум год пожить там, где вокруг носители этого языка. Так что, клоун, молчи в тряпочку
тебе не кажется что переходить на личности это перебор?
а так ты прав в принципе
Пусть пытаются. Ничего у них не выйдет. Те кто занимается озвучкой могут и втихаря запустить и всё, качайте кто-хотите
Какие мелочные крысы оказались в итоге
Меркантильные на**сты - по сути.
Попахивает неадекватной русофобией. Игры от CD Project RED, конечно, я люблю. Но с какой стати они запрещают делать неофициальные озвучки на русский язык? Это же бред. Сами озвучку не сделали и другим не дают её сделать по политическим мотивам. И вот поэтому я считаю авторское право на всякую там собственность раковой опухолью планеты. Ибо это самое авторское право вредит человечеству каждый раз, когда сюда вмешивается политика. Всем было бы лучше иметь русскую озвучку, чем не иметь. CD Project RED обнаглели, короче.
Я смотрю русофобия таки хлещет от поляков. К чему играть нациста если ты игродел ?! Совершенно не понятно.
Очевидно, что из-за правительства Польши.
CDPR - официально польская компания. Более того, само государство вкладывало в неё деньги на развитие.
Надеюсь, стало понятнее)
Тем не менее - такой синдром как Русофобия их не обошла стороной - и это печально.
Практически все сферы развлечений поражены этим недугом - будто бы побывали на сектантском шабаше.
Ну что ещё ожидали от пшеков?) Курва она и в африке курва
Мне кажеться что у разрабов есть своя озвучка.И они хотят ее потом выпустить.И на этом зпработать.Как только появиться ру озвучка продажи тем самым увкличаться.А сейчас невыпускают изза всей этой политики.Почему я так сам думаю? Потому что я бы сам так бы сделал!!!
М-м-м... Неплохо бы само письмо увидеть. По идее, озвучка идет как мод, а его могут распространять и без согласия правообладателя. Но будем посмотреть.
Так пускай сами делают дубляж, лол).
Сами ушли с РФ, разорвали контракты с офф.студиями дубляжа,выпустили ДЛС с сабами(так ещё с ошибками и ненужными перефразированиями).
Другим помешали сделать не офф.профессиональный дубляж (GV - привет), а теперь ещё и за простой народ взялись. Не-а. Хрен там, не хотят делать дубляж к игре по-хорошему, ничего - мы сами его сделаем.
Никакие они контракты не разрывали. Оттого и актеры очкуют.
С офф.студиями дубляжи - он временно расторгнут на время действия СВО.
С самими актёрами контракт как таковой, ещё в силе.
Смотрю я на эту стену ненависти, и думаю
А вам не приходит в голову, что Проджекты, т.о. не напрямую говорят, что однажды ру-озвучке быть?
Неужели вы думаете, что они, добавив ру субтитры, исправив ту самую бредовую укр локализацию (первым же патчем кстати), теперь сидят и думают как бы поднасрать ру комьюнити, просто потому что оно ру? Что-то в этой схеме не сходится, не находите?
она у них уже есть.!! А пока они невыпускают ее изза всей этой политики!!!
Откуда инфа, что она у них уже есть?
Помнится актёр озвучки Ви ещё на стадии разработки ДЛС говорил, что его не звали
Так откуда ей взяться?
укр локализацию исправили?
Да
что то я не видел
Пока пруфов не предоставит, выглядит всё как прогрев аудитории перед собственным сливом.
Скоты и свиньи разработчики проджекта, рано или поздно их хватанут за причинное место за подобное.
Если он этого не сделает то другие возьмутся! Это очень жирная часть пирога которая ещё мало кем опробована!
А в чем проблема то? На нексусмод можно найти самые различные моды, озвучки и пр. модификации для разных игр. Это тоже своего рода творчество, блокировать которое мягко говоря странно
Ну это их проект, они против а другие разрабы не против. Они имеют на это право.
Поэтому надо сначала было выпустить,а потом понты колотить, а теперь всё, капец..
единственная моя догадка - официальная рус озвучка готова и/или готовится к выпуску, но "позже"
Позже будет не интересно. Если они так пытаются "подогреть" интерес к игре, то увы, уже будет набито клеймо нацисткого русофоба!
Сколько уже было русских любительских локализаций сделано. Разных игр от разных разрабов. Но до такой наглости еще никто не доходил.
Интересно посмотреть, что юристы CDPR придумали в этом письме?
Игра официально в России не продается, "озвучка" - вообще от AI. Никакой коммерции нет.
Данную озвучку можно интерпретировать как самостоятельный мод. К тому же, есть синтезатор речи, с ним можно, а с модом нет?
Они ушли из РФ, отказались делать озвучку, что прицепились то. Такое ощущение, что сами хотят ее делать.
Она уже у них есть!!! Просто пока невыпускают.Изаз всей этой политики!!!! Как только игра станет доступна на ру регионе.Они ее непременно выпустят.И поэтому так и напряглись!!! Неудивлюсь если ему еще и денег дадут чтобы невыпускал!!
Хотелось бы верить. Молчание актеров на это формально намекает.
Нету у них озвучки DLC, актеры озвучки сами говорили, что не озвучивали DLC.
Ну так по nda им нельзя рассказывать.
нафига? она же бесплатная вроде как
После выхода да, но так они же немалые донаты на нее собирают)
это озвучка с помощью ии там донаты собираются?
бесплатная
У самих жадность идет на озвучку, так еще и другим не дают это делать...
Мда...
1. И прекрасно, что запретили бездушную ИИ озвучку - это кем нужно быть, каким нужно быть неизбирательным, чтобы жрать всё в подряд и облизываться? Озвучка ИИ - КАЛЛ и это факт!
2. СДПР могут сколь угодно запрещать нормальную русскую озвучку от пиратов - и пойдёт глубоко в задницу со своими санкциями. Простые люди не виноваты в том, что находятся в заложниках у системы и ни на что повлиять, не потеряв при этом свою единственную жизнь, без ф5 и ф9 - не могут. Пошли вообще все в анус, кто мешает игры и политику! Имхо!
Ничего страшного. Народные умельцы сами сделают русскую озвучку 👍💪 🇷🇺
Фанаты же не накинутся на сд пр, а только скажут спасибо за запрет, как это было в марте прошлого года.
если играть с синтезатором речи это норм, не вредит проекту.
а если что-то вменяемое, то нельзя
А не провести бы им по губам? Цитируя Шеалу, рыбка или пипка. Почему мы вообще должны обращать на них внимание?
Как говорится, съесть-то он съест, да кто ж ему даст.
Походу чувак им денежку с релиза озвучки за рекламу пообещал, ну или еще какие-то мутки у них с ним. Если это не так, тогда сдпрожект феерические.
Ну и бред! Пошли они лесом!!!)))
Дак уже есть русская озвучка, немного корявенькая, но уже достойная. Начало положено, что они на это смогут ответить?
Пусть скажут спасибо, это им прибыли вообще-то может принести.
Просто у них по всей видимости есть своя озвучка .И они хотят ее потом выпустить .А сейчас изза всей этой политики невыпускают.Как только наладиться все в политике .игра сразу станет доступно на ру регионе.И потом есть смысл выпустить озвучку.И продажи сразу вырастут.
Только смысл запрещать, если же это озвучка от фанатов. Все равно не получится запретить, думаю
А они в письме такие. Мы вам 5к бачей. А вы пожалуйста не делайте
Но надеюсь таки допилят
Почему тогда они так напряглись ? АААААА.Просто они хотят потом еще заработать.На игре!!!!Но не сейчас!!! Поэтому они так следят за этим.
Я жду озвучку от Md Says,до всех все равно не доберутся.
Старфилд перевели с помощью ИИ а озвучка вопрос времени, с тем-же ИИ
Нафиг надо было вообще что-то там писать? Так-бы сошло тупо за МОД, но нет нужно было подать вид... вон сколько озвучен сделали...........(их много ,чтоб не обидеть тупо в точках, простите -_-), и никто не делал глупость ПИСАТЬ письма конторам, ясное дело им бы сразу сказали- ВЫ ЧЕ ДУРНИ??? Тут тот-же случай... автор озвучки, видимо хотел поступить благородно, нооооо блин... Опять-же это я озвучил нюанс, про Любительские озвучки( от студий, которые собирают своих людей) , ноооооо использование ГОЛОСА(актера), без его ведома, по хорошему (не хорошо) ... так , что тут ситуация двух концов. Я не в курсе ВСЕХ событий, но актеры, могли-бы не жопится и согласится на %(если он будет от выручки)... тут уже не русофобия, а банальная ЖАДНОСТЬ и уже не от поляков попрошу заметить... но может у них контракт(хотя он уже должен был давно закончится)... короче ситуация мутная.
Тут не то что бы им вот русское помешало и т.п. Прецедент опасный для индустрии и актеров озвучки. Если б сдпр могла официально прямо актёрам с рф заплатить не было б никаких проблем, но увы политота. Щекотливая ситуация в общем и интересно оставят ли сдпр в покое эту движуху или буду воевать с ветряными мельницами. С разных сторон ситуация выглядит по-разному и надеюсь что они просто забьют на это и в будущем будет что-то вроде "Ладно проехали" между игроками и студией.
те же капком или сони дублируют игры полностью на русский раз они могут то почему бы сдпр так не сделать
.... включили бы официально русскую озвучку - и не надо было бы ХЕРНЕЙ страдать и жаловаться ! (а так САМИ виноваты - вот и пожинайте свои ошибки ... в дальнейшем , умнее будете)
Вот это история
Я осуждаю их поведение(
Пусть нейросеть наказывают, это же она озвучку сделала. А вообще я не понимаю, вот озвучку сейчас делают с актёрами к Калисто протоколу и дэд спейсу, и что если разработчик будет против этого, и что тогда будет?... На мой взгляд это полный бред запрещать неофициальные озвучки к тем более от нейросети, слышно же, что интонации кое где не правильные и уровни звука хромают, идеалом это явно не назвать.
Ну и хер с ним, mdsays уже послал их в пешее эротическое, а от него озвучку ждать можно уже в этом
я думаю надо следовать трендам - письмо с извинениями от автора озвучки в сторону CDPR
"дорогие друзья, мы извиняемся за качество вышедшего продукта, он слишком хорош и слишком бесплатен для публики, из-за чего ваши любовницы и внебрачные дети не получат к рождеству лишнюю яхту"
если все таки получится, это будет прецедент
Я так понимаю, от ключевого слово "пытается", все равно не будет толку, никто их и спрашивать не будет,если народ требует, народ получит.
Ну в принципе логично было этого ожидать, если и на официальном уровне запретили, то на подпольную тем более будут возмущаться.
Мне кажется где нибудь на Boosty за некую плату сделают приличную озвучку с помощью ИИ или уговорят актеров из самой игры кто озвучивал Ви (мужчину, женщину) и Джони и просто будут распространять это инкогнито как мод.
Я не понимаю чего боятся то уже ?
Только что если счета у чувака за границей и CD PROJEKT RED если подадут в суды то счета эти заморозят или арестуют. Тогда ещё есть за что переживать.
Контракт есть контракт. Штрафами обложат, санкции введут для актеров. Все может быть.
а что они ему могут сделать? в суд подать? :D
Лично по мне это имеет, если автор собирает донаты то это коммерция, плюс CDPR ушли не полностью, и актеры дубляжа банально боятся за свои будущее возможные контракты, так что без них озвучка смысла не имеет, да и тем более это их интеллектуальная собственность, хорошо еще что моды не банят, хотя разрешения они не давали. Да и конкретно в КП оригинальная озвучка в разы лучше какой бы дубляж не сделали
Если бы знал то "автор не собирал и не собирает донатов, с его слов у него есть свои финансы и ресурсы для озвучки" И какое "свои будущее возможные контракты" их не будет лет 10-20 не хотят работать у себя, думают сидеть на двух стульях, хотя им предлагали, так пускай едут туда, где их русский нужен будет через 10-20 лет.
Даже без донатов, автор нарушает интеллектуальную собственность не получив разрешения у создателей, плюс CDPR могут вернуться хоть завтра, это их решение. Так же геймсвойс не запретили делать озвучку, а посоветовали, они уже сами приняли решение отказаться, про контракты это слова самих актеров
Это будет просто МОД, все мододелы просят, разрешения?? "плюс CDPR могут вернуться хоть завтра" не вернутся, ОЧЕНЬ не скоро! И это хорошо, отсеивается шлак.
Ага, конечно. На пол шишечки ушли. Типа ушли, но не ушли, типа здесь, но не здесь,
Нихрена подобного. CDPR не продаёт свои продукты на территории РФ, значит полностью ушли с рынка.
Это нарушение прав, то что CDPR не банят моды уже хорошо, хотя вполне себе могут, это их законное право тем более "отсеивается шлак" раз киберпанк шлак, то что ты тут делаешь
Все неофициальные озвучки надо запретить! Это отсутствие профессионализма. Уши вянут, когда кто-то стонет в микрофон, пытаясь передать звуки персонажей. Словно они израненные животные.
Сегодня как раз начал играть. Я думаю, к релизу озвучки всё равно уже сто раз успею пройти игру и будет без разницы.
а тебе зачем озвучка? ты же укроп. Или даже укропы не играют на укропском а ждут русскую? Вот неожиданноть-то, я то думал у вас русский вражий язык, а оно вон как.
Ахаха, опять эти слабоумные поляки решили пожлобиться. Ну ниче, озвучку всё равно выложат где-нить на торрентах. А CDPR уже давно не тот, просрали всю репутацию после выхода 2077. Так что пускай сидят тихо в своей Польше и не лезут не в своё дело. На Руси будут делать что захотят)))
Проект не выйдет потому что это фейк.Это было ожидаемо что появиться вот такая новость
Актеры озвучки пожаловались и правильно. Нефиг было использовать их голоса в озвучки от ии
актеры пожаловались пруфы есть?
Ютуб "Актерская курилка" там на подкастах это обсуждали, Васильев(Ви) в том числе. Еще кто-то(девченка) толи из студийной банды толи еще откуда, она даже видос записала про это.
а тайм код можно?
Посмотрел я часть подкаста. И я не слышал, чтоб он жаловался. Он просто запретил использовать свой голос. И это. бред мне. кажется. Это же не живой голос. Это же нейросеть.
И правильно делают. Есть же украинская локализация, я вот играю - очень хорошо сделали
Настоящие фанаты играют с оригинальной озвучкой
Настоящие фанаты могут выбрать ориг озвучку. К чему ты вообще это высрал?
настоящие фанаты играют так, как они захотят
Согласен, в этой игре англ озвучка гораздо лучше.
А что ещё делают "Настоящие фанаты"?
А вот и адепт "оригинала". Только вот ты с подливой поддал, ибо ещё до релиза CDPR официально заявляли, что каждая озвучка - является в их игре оригинальной.