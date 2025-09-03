CD Projekt Red рассказала, о чем будет завтрашний анонс

осле того как в сети разразились спекуляции и теории, представители CD Projekt Red дали ответ фанатам RPG. В сообщении от 3 сентября польская студия сообщила, что в этом месяце не будет анонсировать новый DLC для Cyberpunk 2077. Они также уточнили, что не будут комментировать новости о предстоящем сиквеле игры. Анонс 4 сентября будет посвящен второй годовщине выхода DLC Phantom Liberty, релиз которого состоялся в 2023 году.

К вашему сведению, это не является каким-либо объявлением или раскрытием информации о новом контенте, который появится в игре. Это часть мероприятия, приуроченного к годовщине Phantom Liberty, которую мы отмечаем в этом месяце.

Когда в сентябре CD Projekt Red разместила загадочный тизер, фанаты принялись строить теории и высказывать предположения. К сожалению, грядущий анонс не будет связан с дополнением или сиквелом. Тем не менее, есть достаточно оснований полагать, что Cyberpunk 2077 получит какой-то новый контент.

Что это будет — новый набор миссий, добавленный в будущем патче, или полноценное дополнение — пока неизвестно. В любом случае, фанатам игры придется набратся терпения. Компания CD Projekt Red не собирается ничего анонсировать в этом месяце.

Напомним, что релиз дополнения CP2077: Phantom Liberty состоялся 26 сентября 2023 года.