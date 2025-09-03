CD Projekt Red рассказала, о чем будет завтрашний анонс

осле того как в сети разразились спекуляции и теории, представители CD Projekt Red дали ответ фанатам RPG. В сообщении от 3 сентября польская студия сообщила, что в этом месяце не будет анонсировать новый DLC для Cyberpunk 2077. Они также уточнили, что не будут комментировать новости о предстоящем сиквеле игры. Анонс 4 сентября будет посвящен второй годовщине выхода DLC Phantom Liberty, релиз которого состоялся в 2023 году.
К вашему сведению, это не является каким-либо объявлением или раскрытием информации о новом контенте, который появится в игре. Это часть мероприятия, приуроченного к годовщине Phantom Liberty, которую мы отмечаем в этом месяце.
Когда в сентябре CD Projekt Red разместила загадочный тизер, фанаты принялись строить теории и высказывать предположения. К сожалению, грядущий анонс не будет связан с дополнением или сиквелом. Тем не менее, есть достаточно оснований полагать, что Cyberpunk 2077 получит какой-то новый контент.
Что это будет — новый набор миссий, добавленный в будущем патче, или полноценное дополнение — пока неизвестно. В любом случае, фанатам игры придется набратся терпения. Компания CD Projekt Red не собирается ничего анонсировать в этом месяце.
Напомним, что релиз дополнения CP2077: Phantom Liberty состоялся 26 сентября 2023 года.
Я один, пройдя игру, не хочу перепроходить её ещё раз? Разве что зайти и покататься на тачке по ночному Найт-Сити?
У тебя сердце есть вообще? Перепроходить он не хочет.
Я вот раз пять прошёл. Лучшая концовка за Арасаку. Самая поучительная.
Я сейчас прохожу только второй раз;)
Да. Среди вообще всех купивших и спиративших игру впервые такое встречаю. Ты уникум. Удивительно. Интервью даёшь?
CDPR: дорогие наши дойные коровы (геймеры) ловите 1 миссию, 1 тачку и волну багов.
основания видимо почерпнуты из гадания на внутренностях голубя или из расклада таро
Аффтар. У тебя при копипасте первую букву сожрало.
Обновы ломают моды, надеюсь больше не будут обновлять
Так моды - это твои проблемы. Ну или на пиратке играй, чтобы игра не обновлялась.
Так ещё 2 сентября говорили, что никакого Патча или Длс не будет.
Я уверен длц точно больше не будет разве что бесплатные обновы