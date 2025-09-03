ЧАТ ИГРЫ
Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9.1 33 327 оценок

CD Projekt Red рассказала, о чем будет завтрашний анонс

Gruz_ Gruz_

осле того как в сети разразились спекуляции и теории, представители CD Projekt Red дали ответ фанатам RPG. В сообщении от 3 сентября польская студия сообщила, что в этом месяце не будет анонсировать новый DLC для Cyberpunk 2077. Они также уточнили, что не будут комментировать новости о предстоящем сиквеле игры. Анонс 4 сентября будет посвящен второй годовщине выхода DLC Phantom Liberty, релиз которого состоялся в 2023 году.

К вашему сведению, это не является каким-либо объявлением или раскрытием информации о новом контенте, который появится в игре. Это часть мероприятия, приуроченного к годовщине Phantom Liberty, которую мы отмечаем в этом месяце.

Когда в сентябре CD Projekt Red разместила загадочный тизер, фанаты принялись строить теории и высказывать предположения. К сожалению, грядущий анонс не будет связан с дополнением или сиквелом. Тем не менее, есть достаточно оснований полагать, что Cyberpunk 2077 получит какой-то новый контент.

Что это будет — новый набор миссий, добавленный в будущем патче, или полноценное дополнение — пока неизвестно. В любом случае, фанатам игры придется набратся терпения. Компания CD Projekt Red не собирается ничего анонсировать в этом месяце.

Напомним, что релиз дополнения CP2077: Phantom Liberty состоялся 26 сентября 2023 года.

18
29
Комментарии: 29
Merelone

Я один, пройдя игру, не хочу перепроходить её ещё раз? Разве что зайти и покататься на тачке по ночному Найт-Сити?

12
особака

У тебя сердце есть вообще? Перепроходить он не хочет.

Я вот раз пять прошёл. Лучшая концовка за Арасаку. Самая поучительная.

11
Lvinomord

Я сейчас прохожу только второй раз;)

10
YeahAmaDuck

Да. Среди вообще всех купивших и спиративших игру впервые такое встречаю. Ты уникум. Удивительно. Интервью даёшь?

4
zangx

CDPR: дорогие наши дойные коровы (геймеры) ловите 1 миссию, 1 тачку и волну багов.

9
Gridon

основания видимо почерпнуты из гадания на внутренностях голубя или из расклада таро

3
Diablonos

Аффтар. У тебя при копипасте первую букву сожрало.

3
AndralStormborn

Обновы ломают моды, надеюсь больше не будут обновлять

2
YummyBayard

Так моды - это твои проблемы. Ну или на пиратке играй, чтобы игра не обновлялась.

1
Никита Дроздоvv

Так ещё 2 сентября говорили, что никакого Патча или Длс не будет.

1
Лобо

Я уверен длц точно больше не будет разве что бесплатные обновы