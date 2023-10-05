CD Projekt RED выпустила крупный патч для Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Студия CD Projekt RED выпустила долгожданное обновление 2.01 для игры Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Этот патч включает в себя множество изменений, призванных улучшить работоспособность игры, особенно в Пёсьем городе. Если вы играете в Steam-версию игры, вам потребуется загрузить обновление размером 21,7 гигабайта.
Обновление 2.01 включает в себя ряд ключевых изменений и обновлений, включая исправления ошибок и багов, которые могли вызывать вылеты игры, улучшения производительности и оптимизацию игрового процесса.
Список самых важных изменений вы найдете под спойлером:
Изменения для «Призрачной свободы»
- Лиха беда начало — В разговоре с Пако повторный выбор реплики, относящейся к корпоративному прошлому Ви, больше не мешает выполнить задание.
- Неизвестная земля — Исправлена ошибка, из-за которой можно было получить несколько очков биочипа, повторно инициировав первую встречу с Сойкой.
- Судный день — Исправлена ошибка, из-за которой можно было застрять в стене или крыше, выполняя добивание в бою с Куртом Хансеном.
- Правое делоИсправлена ошибка, из-за которой после завершения задания с улиц могли пропасть все транспортные средства.
Исправлена ошибка, из-за которой начало боя на парковке при определённых условиях могло негативно отразиться на ходе выполнения задания.
- Новая жизнь, старые грабли — Исправлена ошибка, из-за которой был закрыт проход к ларьку Билла.
- Взгляд в безднуИсправлена ошибка, из-за которой нельзя было просканировать систему нейросети.
Исправлены ошибки, связанные с работой устройств в бункере.
- Угасающая звезда — Исправлена ошибка, из-за которой не открывался проход к шаттлу.
- Чёрное или красноеИсправлена ошибка, из-за которой подключение к снайперскому гнезду не прерывалось корректно, если игрок перед этим несколько раз переключался между камерами, что в итоге не позволяло выполнить задание.
Рид теперь одет в свой вечерний костюм во время разговора с Сойкой.
- Исправлена ошибка, из-за которой некоторые телефонные звонки, требуемые для продвижения по сюжету, поступали позже необходимого.
- Исправлены ошибки, связанные с анимацией, освещением, дизайном сцен, визуальными эффектами и т. д.
- Улучшено быстродействие игры на всех платформах, особенно при исследовании Пёсьего города.
Задания и открытый мир
- Кукольный домик — Эффект искажения, появляющийся при выборе определённой реплики в разговоре с Джонни перед завершением задания, больше не остаётся на экране.
- На перепутье — Исправлена ошибка, из-за которой задание могло зависнуть на цели «Обезвредить Нэша и его людей», если игра была сохранена во время боя до обновления 2.0.
- Заказ: Срочные новостиИсправлена ошибка, из-за которой не появлялась машина Теда Фокса.
Исправлена ошибка, из-за которой заказ мог не появиться в журнале при приближении к месту его выполнения.
- Заказ: Весёлые проводы — Исправлена ошибка, из-за которой не получалось сесть в машину с Флавио, поскольку она появлялась под землёй.
- Заказ: Бог дал — Бог взял — Исправлена ошибка, из-за которой внедорожник «Милитеха» появлялся под землёй.
- Красный пророкИсправлена ошибка, из-за которой иногда нельзя было просканировать ключевые предметы в игре, если игрок начинал, но не завершал выполнение этого задания.
Исправлена ошибка, из-за которой в некоторых случаях не отображался сайт «Общество Бартмосса».
- Вечный сон — Исправлена ошибка, из-за которой значки лечения и радио пропадали с экрана после поездки с Такэмурой.
- Дары космоса — Исправлена ошибка, из-за которой нельзя было получить это задание, если игрок подходил к месту его выполнения до обновления 2.0.
- Пропуск в высшую лигуИсправлена ошибка, из-за которой Джеки не появлялся у входа в «Посмертие».
Исправлена ошибка, из-за которой при низкой частоте кадров можно было провалиться сквозь пол и умереть во время поездки на лифте до 42-го этажа.
- Скрытая истина — Исправлена ошибка, из-за которой полиция переставала обращать внимание на преступления Ви после завершения этого задания.
- Город мечты — Исправлена ошибка, из-за которой Джеки возвращался к лапшичной и отказывался ехать к риперу, если игрок пересаживался на водительское сиденье с пассажирского.
- Исправлена ошибка, из-за которой заявки на расследование могли оставаться незакрытыми, даже если игрок опустошал нужные контейнеры.
- Исправлена ошибка, из-за которой некоторые образцы культового оружия не появлялись на стене тайника в квартире Ви.
- Понижено значение характеристики, необходимой для проникновения в место, где хранится термическая катана.
Игровой процесс
- Добавлена возможность корректно выбрать импланты рук в круговом меню оружия.
- Исправлена ошибка, из-за которой можно было получить неуязвимость.
- Повреждённый полицейский автомобиль без колёс больше не будет патрулировать улицы Найт-Сити.
- Исправлена ошибка, из-за которой некоторые устаревшие модификации в снаряжении и тайнике не были корректно заменены на новые.
- Исправлена ошибка, из-за которой уровень оружия, полученного до обновления 2.0, мог быть неоправданно высоким по сравнению с уровнем игрока.
- Убрана устаревшая документация.
- После разбора «Слот-о-матик» от «Баджет армс» теперь остаётся 1 компонент.
Изменения для ПК
- Исправлена ошибка, из-за которой в интерфейсе могла отображаться схема управления контроллера при использовании клавиатуры и мыши.
- Игроки, столкнувшиеся с ошибкой, не позволявшей получить достижения «Призрачной свободы» на ПК до исправления неполадки в день выхода дополнения, получат их, загрузив сохранение соответствующего прохождения.
- Улучшено качество изображения при реконструкции лучей DLSS в режиме «Ультрапроизводительность».
Разное
- Исправлены различные ошибки, вызывавшие аварийное завершение игры.
- В транспортных средствах выровнена громкость радио, которое было очень тихим. Игрокам, которые уменьшили громкость других звуков, чтобы лучше слышать радио, возможно, понадобится снова изменить настройки.
- Добавлены недостающие звуки, издаваемые «Василиском».
- Исправлена ошибка, из-за которой можно было бесконечно набирать очки в «Драме травмы», стреляя во врагов, выпрыгивающих из вертолёта.
- Теперь в базовой версии игры можно зайти на сайты «Рык FM» и «Тёмная звезда».
- Исправлена ошибка, из-за которой при отключении от интернета не появлялось уведомление на вкладках «Мои награды» и «Межплатформенное сохранение».
- Песня «History» в исполнении Gazelle Twin и Trash Generation теперь не будет звучать в режиме «Отключение лицензированной музыки».
- Исправлена ошибка, из-за которой волосы не отбрасывали тени при включённой трассировке лучей.
- Игроки, оформившие предзаказ «Призрачной свободы», но не получившие автомобиль «Квадра Спорт Р-7 „Мститель“», теперь получат его.
- Внесены изменения в локализацию на украинском языке. В частности, исправлены строки, в которых перевод утратил первоначальный смысл.
REDmod
- Исправлена ошибка, из-за которой модификации с изменениями tweak-файлов не компилировались в REDmod.
- Добавлена поддержка «Призрачной свободы» в REDmod.
Я когда увидел в голос заржал :D
Два раза славливал этот аппарат обгорелый и без колёс...но забавно😁
Это ржака вообще ))) Но поводить не дали ((((
Fsr 3 значит не добавили, печально
Это печально. А патч я ждал, ибо много жалоб на баги.
будет ли пиратка на торренте?
Ну лучше отдельный патч, может как в БГ3
благодарю за наводку! но там полная пиратка вместе с основной игрой, а я на лицуху накатывал отдельно длс, но все равно спасибо
это уже неработает
да, перестало работать((
Не пиратка а лицензия. Пиратить нечего, релиз берут с GOG без защиты.
Не хило. Интересно, сколько ещё патчей будет? И будет ли 3.0 тогда. :))
еще от силы 2.
Последний добавит что то прощальное для фанатов
Спасибо.
Фср 3 как финал
прощальный подарок фанатам будет не фср 3, а какой то контент
Фср 3 будет как хот фикс
Е***ь мой лысый **й, почти 22 гигабайта это же прям как одна большая игра
Структура игры такая, что состоит из больших архивов и неважно кол. во. изменений, перекачиваться весь архив.
21гб Оо...Сильно
Накрылась лавочка, помянем
херово
тебе надо r6 скачать из длс и заработает у меня было
ты уже починил???
да вчера
еще раз скачать r6 и поставить?
Вопрос немного не по теме- никто не знает , почему Киберпанк не получается расшарить по системе ДРУЗЕЙ? Что-бы дать возможность другу в неё играть.... как бы все игры видит, а эту в упор нет...
скажи спасибо санкциям
а вот чтобы товарищ , которому ты расшарил библиотеку, увидел CP 2077, надо всего лишь включить ВПН, если скорость через ВПН херовая, пусть твой друг зайдёт к тебе на акк, адекватно загрузит игру, потом пусть он топает на свой акк и включает ВПН и играет в игру
И ЗАПОМНИ, видно игру будет только через ВПН, смена региона магазина не поможет
вот такая вот порнуха благодаря санкциям =(
Ну нужно будет ему сказать чтоб он попробовал впнку поставить... а то во все у меня играет, ему даже регион сменил(он её КУПИТЬ может) , но вот стянуть с меня не может... та и че мне говорить там санкциям.. у меня все отлично работает(я не с ру)...
Не вижу в патч ноуте раздела: -исправили похеренную производительность
Да она не менялась с тех пор, как особый драйвер от Нвидия вышел, который увеличивал фпс во всех ДХ12 играх
Размер патча конечно впечатляет
ссылка на скачивание уже есть?
ждем, пни когда pl 2.01 какой-то добрый человек закинет (заранее дай бог ему здоровья)
Так кто уже протестировал с патч 2.1 с DLC пиратским?
Если обновить до 2.1 а потом заново накатить DLC, все работает? Или лучше пока отключить автообновление?
ОТКЛЮЧИ. Не повторяйте чужих ошибок, не запустит длс на 2.1
грусть тоска ... надеюсь успел).
У меня гог, как ее запустить не обновляя игру?
Cyberpunk2077\bin\x64\Cyberpunk2077.exe
никак) я решил комп перезапустить и теперь сижу жду когда длс скинут свежее. после обновы требует свежий длс пак
Повреждённый полицейский автомобиль без колёс больше не будет патрулировать улицы Найт-Сити.
Автомобиль - призрак
Да не реальный мусор )))
И не указали самое больное, укр.локализацию починили (надеюсь) какой Playground Хитрый
Ты имеешь ввиду мем на кортах типа "сидит как" ))) Ахаха )))
После прохождения "Призрачной свободы" возможно вернуться в НайтСити в оригинальную игру или это точка невозврата и остаёшься в этом dlc навсегда?
Нет, это как доп локация с своим сюжетом. после прохождения пролога открывается доступ обратно в найт сити
там на карте появляется доступ в песий город, такая же локация как пасифика, нордсайт и т.д.
прям таки ДОЛГОЖДАННОЕ обновление. Так, десяточек мелких фиксов, которые никак особо не повлияют на игровой процесс)
CTRL -C, CTRL - V
Уууу съуука....пришлось через АММ мод читерить ее
не вижу варианта спасти Аврору, патч такой
Срочно создавай петицию "SAVE AVRORA"!!
и напишем
Обязательно добавь, что мы оскорбились тем, что единственных французов в игре пришили, а это дискриминация любителей багетов и круассанов
А кто то писал,что вылетов у него нет) Ну сейчас будем лечить
Не было. Я игру заново начал. Спешить не куда. Пока только 23 часа. Сначала карту зачищу, а потом не спеша сюжет буду проходить, а там и до DLC дойдет, часиков через 50)
После этого обновления поставил ( чисто ради эксперимента) последние дрова для видяхи и через несколько секунд опять вылет с той же ошибкой.Где то значит жёсткая несовместимость идёт.Короче возвращаюсь на старые дрова и играю без проблем.Увидимся на улицах Найт Сити)
да, только где теперь взять ломаную DLC?
Интересно, а можно откатить до 2.0? Имеет ли это смысл
быкап не сделал
экзешник нужен и r6 для начала
помогло? как на стим версии сделать?
если есть решение и на гог плиз
ненене я в офлайне:) на 2.0
бубны закончились
Моды накрылись. Штож, сам виноват. Помянем 10 часов игры.
обновил и слетело?
Сейвы не работают(
Вечно кривая игра киберсранк