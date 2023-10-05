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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.7 14 261 оценка

CD Projekt RED выпустила крупный патч для Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

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butcher69
Новости

Студия CD Projekt RED выпустила долгожданное обновление 2.01 для игры Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Этот патч включает в себя множество изменений, призванных улучшить работоспособность игры, особенно в Пёсьем городе. Если вы играете в Steam-версию игры, вам потребуется загрузить обновление размером 21,7 гигабайта.

Обновление 2.01 включает в себя ряд ключевых изменений и обновлений, включая исправления ошибок и багов, которые могли вызывать вылеты игры, улучшения производительности и оптимизацию игрового процесса.

Список самых важных изменений вы найдете под спойлером:

Спойлер

Изменения для «Призрачной свободы»

  • Лиха беда начало — В разговоре с Пако повторный выбор реплики, относящейся к корпоративному прошлому Ви, больше не мешает выполнить задание.
  • Неизвестная земля — Исправлена ошибка, из-за которой можно было получить несколько очков биочипа, повторно инициировав первую встречу с Сойкой.
  • Судный день — Исправлена ошибка, из-за которой можно было застрять в стене или крыше, выполняя добивание в бою с Куртом Хансеном.
  • Правое делоИсправлена ошибка, из-за которой после завершения задания с улиц могли пропасть все транспортные средства.
    Исправлена ошибка, из-за которой начало боя на парковке при определённых условиях могло негативно отразиться на ходе выполнения задания.
  • Новая жизнь, старые грабли — Исправлена ошибка, из-за которой был закрыт проход к ларьку Билла.
  • Взгляд в безднуИсправлена ошибка, из-за которой нельзя было просканировать систему нейросети.
    Исправлены ошибки, связанные с работой устройств в бункере.
  • Угасающая звезда — Исправлена ошибка, из-за которой не открывался проход к шаттлу.
  • Чёрное или красноеИсправлена ошибка, из-за которой подключение к снайперскому гнезду не прерывалось корректно, если игрок перед этим несколько раз переключался между камерами, что в итоге не позволяло выполнить задание.
    Рид теперь одет в свой вечерний костюм во время разговора с Сойкой.
  • Исправлена ошибка, из-за которой некоторые телефонные звонки, требуемые для продвижения по сюжету, поступали позже необходимого.
  • Исправлены ошибки, связанные с анимацией, освещением, дизайном сцен, визуальными эффектами и т. д.
  • Улучшено быстродействие игры на всех платформах, особенно при исследовании Пёсьего города.

Задания и открытый мир

  • Кукольный домик — Эффект искажения, появляющийся при выборе определённой реплики в разговоре с Джонни перед завершением задания, больше не остаётся на экране.
  • На перепутье — Исправлена ошибка, из-за которой задание могло зависнуть на цели «Обезвредить Нэша и его людей», если игра была сохранена во время боя до обновления 2.0.
  • Заказ: Срочные новостиИсправлена ошибка, из-за которой не появлялась машина Теда Фокса.
    Исправлена ошибка, из-за которой заказ мог не появиться в журнале при приближении к месту его выполнения.
  • Заказ: Весёлые проводы — Исправлена ошибка, из-за которой не получалось сесть в машину с Флавио, поскольку она появлялась под землёй.
  • Заказ: Бог дал — Бог взял — Исправлена ошибка, из-за которой внедорожник «Милитеха» появлялся под землёй.
  • Красный пророкИсправлена ошибка, из-за которой иногда нельзя было просканировать ключевые предметы в игре, если игрок начинал, но не завершал выполнение этого задания.
    Исправлена ошибка, из-за которой в некоторых случаях не отображался сайт «Общество Бартмосса».
  • Вечный сон — Исправлена ошибка, из-за которой значки лечения и радио пропадали с экрана после поездки с Такэмурой.
  • Дары космоса — Исправлена ошибка, из-за которой нельзя было получить это задание, если игрок подходил к месту его выполнения до обновления 2.0.
  • Пропуск в высшую лигуИсправлена ошибка, из-за которой Джеки не появлялся у входа в «Посмертие».
    Исправлена ошибка, из-за которой при низкой частоте кадров можно было провалиться сквозь пол и умереть во время поездки на лифте до 42-го этажа.
  • Скрытая истина — Исправлена ошибка, из-за которой полиция переставала обращать внимание на преступления Ви после завершения этого задания.
  • Город мечты — Исправлена ошибка, из-за которой Джеки возвращался к лапшичной и отказывался ехать к риперу, если игрок пересаживался на водительское сиденье с пассажирского.
  • Исправлена ошибка, из-за которой заявки на расследование могли оставаться незакрытыми, даже если игрок опустошал нужные контейнеры.
  • Исправлена ошибка, из-за которой некоторые образцы культового оружия не появлялись на стене тайника в квартире Ви.
  • Понижено значение характеристики, необходимой для проникновения в место, где хранится термическая катана.

Игровой процесс

  • Добавлена возможность корректно выбрать импланты рук в круговом меню оружия.
  • Исправлена ошибка, из-за которой можно было получить неуязвимость.
  • Повреждённый полицейский автомобиль без колёс больше не будет патрулировать улицы Найт-Сити.
  • Исправлена ошибка, из-за которой некоторые устаревшие модификации в снаряжении и тайнике не были корректно заменены на новые.
  • Исправлена ошибка, из-за которой уровень оружия, полученного до обновления 2.0, мог быть неоправданно высоким по сравнению с уровнем игрока.
  • Убрана устаревшая документация.
  • После разбора «Слот-о-матик» от «Баджет армс» теперь остаётся 1 компонент.

Изменения для ПК

  • Исправлена ошибка, из-за которой в интерфейсе могла отображаться схема управления контроллера при использовании клавиатуры и мыши.
  • Игроки, столкнувшиеся с ошибкой, не позволявшей получить достижения «Призрачной свободы» на ПК до исправления неполадки в день выхода дополнения, получат их, загрузив сохранение соответствующего прохождения.
  • Улучшено качество изображения при реконструкции лучей DLSS в режиме «Ультрапроизводительность».

Разное

  • Исправлены различные ошибки, вызывавшие аварийное завершение игры.
  • В транспортных средствах выровнена громкость радио, которое было очень тихим. Игрокам, которые уменьшили громкость других звуков, чтобы лучше слышать радио, возможно, понадобится снова изменить настройки.
  • Добавлены недостающие звуки, издаваемые «Василиском».
  • Исправлена ошибка, из-за которой можно было бесконечно набирать очки в «Драме травмы», стреляя во врагов, выпрыгивающих из вертолёта.
  • Теперь в базовой версии игры можно зайти на сайты «Рык FM» и «Тёмная звезда».
  • Исправлена ошибка, из-за которой при отключении от интернета не появлялось уведомление на вкладках «Мои награды» и «Межплатформенное сохранение».
  • Песня «History» в исполнении Gazelle Twin и Trash Generation теперь не будет звучать в режиме «Отключение лицензированной музыки».
  • Исправлена ошибка, из-за которой волосы не отбрасывали тени при включённой трассировке лучей.
  • Игроки, оформившие предзаказ «Призрачной свободы», но не получившие автомобиль «Квадра Спорт Р-7 „Мститель“», теперь получат его.
  • Внесены изменения в локализацию на украинском языке. В частности, исправлены строки, в которых перевод утратил первоначальный смысл.

REDmod

  • Исправлена ошибка, из-за которой модификации с изменениями tweak-файлов не компилировались в REDmod.
  • Добавлена поддержка «Призрачной свободы» в REDmod.
55
87
Комментарии: 87
Ваш комментарий
Богдан Мастдаев
Повреждённый полицейский автомобиль без колёс больше не будет патрулировать улицы Найт-Сити.

Я когда увидел в голос заржал :D

13
JesseP1nkman

Два раза славливал этот аппарат обгорелый и без колёс...но забавно😁

2
X_ray_83

Это ржака вообще ))) Но поводить не дали ((((

1
Dislaik

Fsr 3 значит не добавили, печально

6
ONEEX

Это печально. А патч я ждал, ибо много жалоб на баги.

0
TwistedOrinthian

будет ли пиратка на торренте?

4
Юрец Одесса

Ну лучше отдельный патч, может как в БГ3

0
TwistedOrinthian

благодарю за наводку! но там полная пиратка вместе с основной игрой, а я на лицуху накатывал отдельно длс, но все равно спасибо

1
SerDjo123 TwistedOrinthian

это уже неработает

3
Jorge AR SerDjo123

да, перестало работать((

2
JustA_NiceGuy

Не пиратка а лицензия. Пиратить нечего, релиз берут с GOG без защиты.

0
Кей Овальд

Не хило. Интересно, сколько ещё патчей будет? И будет ли 3.0 тогда. :))

3
Littlebattlecruiser

еще от силы 2.

Последний добавит что то прощальное для фанатов

10
Кей Овальд Littlebattlecruiser

Спасибо.

5
YeahAmaDuck Littlebattlecruiser

Фср 3 как финал

0
Littlebattlecruiser YeahAmaDuck

прощальный подарок фанатам будет не фср 3, а какой то контент

Фср 3 будет как хот фикс

1
Kartman9

Е***ь мой лысый **й, почти 22 гигабайта это же прям как одна большая игра

2
moblin

Структура игры такая, что состоит из больших архивов и неважно кол. во. изменений, перекачиваться весь архив.

0
wiezmin

21гб Оо...Сильно

1
Mayk_Vazovsky

Накрылась лавочка, помянем

1
pohyall

херово

0
mangol335

тебе надо r6 скачать из длс и заработает у меня было

0
SerDjo123 mangol335

ты уже починил???

0
mangol335 SerDjo123

да вчера

0
Mayk_Vazovsky mangol335

еще раз скачать r6 и поставить?

0
Ang Dark

Вопрос немного не по теме- никто не знает , почему Киберпанк не получается расшарить по системе ДРУЗЕЙ? Что-бы дать возможность другу в неё играть.... как бы все игры видит, а эту в упор нет...

1
DarkTenshi666

скажи спасибо санкциям

а вот чтобы товарищ , которому ты расшарил библиотеку, увидел CP 2077, надо всего лишь включить ВПН, если скорость через ВПН херовая, пусть твой друг зайдёт к тебе на акк, адекватно загрузит игру, потом пусть он топает на свой акк и включает ВПН и играет в игру

И ЗАПОМНИ, видно игру будет только через ВПН, смена региона магазина не поможет

вот такая вот порнуха благодаря санкциям =(

0
Ang Dark DarkTenshi666

Ну нужно будет ему сказать чтоб он попробовал впнку поставить... а то во все у меня играет, ему даже регион сменил(он её КУПИТЬ может) , но вот стянуть с меня не может... та и че мне говорить там санкциям.. у меня все отлично работает(я не с ру)...

-1
Jоhnny

Не вижу в патч ноуте раздела: -исправили похеренную производительность

1
Sergey_Wade22
3
Stas776

Да она не менялась с тех пор, как особый драйвер от Нвидия вышел, который увеличивал фпс во всех ДХ12 играх

0
Smile HiMars

Размер патча конечно впечатляет

1
Артем Гордеевs

ссылка на скачивание уже есть?

0
qweksdee

ждем, пни когда pl 2.01 какой-то добрый человек закинет (заранее дай бог ему здоровья)

2
Fedmoped

Так кто уже протестировал с патч 2.1 с DLC пиратским?

Если обновить до 2.1 а потом заново накатить DLC, все работает? Или лучше пока отключить автообновление?

0
Mayk_Vazovsky

ОТКЛЮЧИ. Не повторяйте чужих ошибок, не запустит длс на 2.1

0
Fedmoped Mayk_Vazovsky

грусть тоска ... надеюсь успел).

0
Юрец Одесса Mayk_Vazovsky

У меня гог, как ее запустить не обновляя игру?

0
pohyall Юрец Одесса

Cyberpunk2077\bin\x64\Cyberpunk2077.exe

0
Игорь Бирюков Юрец Одесса

никак) я решил комп перезапустить и теперь сижу жду когда длс скинут свежее. после обновы требует свежий длс пак

0
Рогатый Лорд

Повреждённый полицейский автомобиль без колёс больше не будет патрулировать улицы Найт-Сити.

Автомобиль - призрак

0
X_ray_83

Да не реальный мусор )))

0
Huntress_2BSEX

И не указали самое больное, укр.локализацию починили (надеюсь) какой Playground Хитрый

0
X_ray_83

Ты имеешь ввиду мем на кортах типа "сидит как" ))) Ахаха )))

0
B e s i k

После прохождения "Призрачной свободы" возможно вернуться в НайтСити в оригинальную игру или это точка невозврата и остаёшься в этом dlc навсегда?

0
Игорь Бирюков

Нет, это как доп локация с своим сюжетом. после прохождения пролога открывается доступ обратно в найт сити

0
Mayk_Vazovsky

там на карте появляется доступ в песий город, такая же локация как пасифика, нордсайт и т.д.

0
Floww

прям таки ДОЛГОЖДАННОЕ обновление. Так, десяточек мелких фиксов, которые никак особо не повлияют на игровой процесс)

0
Артём Маслов

CTRL -C, CTRL - V

-1
Oliver Afton
Новая жизнь, старые грабли — Исправлена ошибка, из-за которой был закрыт проход к ларьку Билла.

Уууу съуука....пришлось через АММ мод читерить ее

-2
AnalyticalKalvin

не вижу варианта спасти Аврору, патч такой

-2
VaZZers

Срочно создавай петицию "SAVE AVRORA"!!

0
AnalyticalKalvin VaZZers

и напишем

0
VaZZers AnalyticalKalvin

Обязательно добавь, что мы оскорбились тем, что единственных французов в игре пришили, а это дискриминация любителей багетов и круассанов

0
Lvinomord

А кто то писал,что вылетов у него нет) Ну сейчас будем лечить

Спойлер
-2
Богдан Мастдаев

Не было. Я игру заново начал. Спешить не куда. Пока только 23 часа. Сначала карту зачищу, а потом не спеша сюжет буду проходить, а там и до DLC дойдет, часиков через 50)

1
Lvinomord Богдан Мастдаев

После этого обновления поставил ( чисто ради эксперимента) последние дрова для видяхи и через несколько секунд опять вылет с той же ошибкой.Где то значит жёсткая несовместимость идёт.Короче возвращаюсь на старые дрова и играю без проблем.Увидимся на улицах Найт Сити)

0
Локомотор Чемодан

да, только где теперь взять ломаную DLC?

-2
Mayk_Vazovsky

Интересно, а можно откатить до 2.0? Имеет ли это смысл

0
pohyall Mayk_Vazovsky

быкап не сделал

экзешник нужен и r6 для начала

1
Mayk_Vazovsky pohyall

помогло? как на стим версии сделать?

0
SerDjo123 Mayk_Vazovsky

если есть решение и на гог плиз

0
pohyall Mayk_Vazovsky

ненене я в офлайне:) на 2.0

бубны закончились

0
VaZZers

Моды накрылись. Штож, сам виноват. Помянем 10 часов игры.

-5
mangol335

обновил и слетело?

-1
VaZZers mangol335

Сейвы не работают(

-1
Случайный Игрок

Вечно кривая игра киберсранк

-8