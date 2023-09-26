CD Projekt решила временно отключить моды для Cyberpunk 2077, чтобы избежать проблем с Phantom Liberty ©

В свежем твите CD Projekt сообщила, что при загрузке расширения Phantom Liberty все моды, инсталлированные в вашей версии Cyberpunk 2077, будут автоматически отключены, чтобы предотвратить их некорректное поведение в новой версии игры.

Мы хотим сообщить вам, что на время запуска Phantom Liberty моды будут автоматически отключены. Это сделано для того, чтобы предотвратить проблемы с игрой, вызванные модами до того, как они получат обновление от сообщества моддеров. Мы хотим, чтобы вы получили максимальное удовольствие от игры.

Примечательно, что твит адресован только владельцам игр в Steam и Epic, а не тем, кто приобрел игру через платформу GOG, принадлежащую CD Projekt. Скорее всего, связано с RED Launcher от CD Projekt. В версиях Cyberpunk 2077 для Steam и Epic при запуске игры сначала появляется программа запуска, которая позволяет активировать или деактивировать все установленные моды, совместимые с REDmod. В версии GOG Galaxy программа запуска обходится без нее, а опция "Запустить Cyberpunk с модами" находится в разделе "Дополнительные исполняемые файлы" клиента.

В любом случае, если вы твердо решили вернуться в Night City со всеми включенными модами, не волнуйтесь. CD Projekt подтвердила порталу GamesRadar, что упрямые игроки смогут активировать свои моды, когда захотят, хотя и на свой страх и риск.

Впрочем, лучше все-таки повременить. В результате выпуска Phantom Liberty и Cyberpunk 2.0 многие популярные моды стали нерабочими, в том числе и широко распространенный модуль Cyber Engine Tweaks, на который опирается множество модов. Хорошие вещи и работоспособные игры приходят к тем, кто ждет.