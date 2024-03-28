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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
8.9 21 971 оценка

Cyberpunk 2077 принесла CD PROJEKT 750 млн. долларов

monk70
Новости

CD PROJEKT опубликовала результаты за 2023 год. Консолидированная выручка от продаж превысила 1 230 миллионов злотых (~307 млн. долларов), а чистая прибыль составила 481 миллион злотых (~120 млн. долларов). Это представляет собой улучшение на 29% и 39% соответственно по сравнению с базовым периодом. 2023 год стал вторым лучшим годом за всю историю CD PROJEKT Group. Чистая рентабельность Группы в 2023 году составила 39%.

Обновление 2.0 и расширение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 были выпущены в сентябре и были встречены восторженно со стороны геймеров и игровых СМИ. Это привело к высоким продажам. Всего за три года наш совокупный доход от продаж игр, составляющих франшизу Cyberpunk, превысил 3 миллиарда злотых (~750 млн долларов), что еще раз подтверждает силу этого интеллектуального проекта, – отмечает Петр Нелюбович, финансовый директор CD PROJEKT. – Успех Phantom Liberty и возрождение базовой игры имеет решающее значение для дальнейшего роста CD PROJEKT, целью которого является создание сильных, широко признанных брендов.

Новая команда студии в Бостоне, основанная людьми, ответственными за успех Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, начала работу в конце 2023 года. Этой команде будет поручена разработка Project Orion — еще одной крупной игры во вселенной Cyberpunk, которая в настоящее время находится на стадии концепта.

Мы намерены работать над несколькими проектами в рамках наших франшиз, включая проекты, выходящие за рамки видеоигр. В случае с Cyberpunk следующим вызовом, последовавшим за отличным приемом аниме-сериала Cyberpunk: EDGERUNNERS, станет проект с живыми актерами, разработанный в сотрудничестве с известной продюсерской студией Anonymous Content, – говорит Михал Новаковский, совместный генеральный директор компании CD PROJEKT.

Надежное финансовое положение позволяет сосредоточиться на работе по развитию. Polaris — первая часть новой трилогии «Ведьмак» — в настоящее время находится дальше всего в разработке: в проекте задействовано более 400 человек.

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Комментарии: 23
Ваш комментарий
valera antonov

Хорошая игра, они это заслужили! Правда консольщиков на релизе продинамили но ничего страшного

10
DLSS Q

Игра кайф и графика кайф и сюжет кайф)

6
Сорью Аска Ленгли

Абсолютно заслуженный заработок

7
SoRaS3

Интересно узнать и колличество проданных копий, по итогу.

-1
UndeniableDzvinka

Прошёл четыре раза. Два раза купил.

3
my93

эта игра за долгое время подарила мне желание играть снова и снова и перепроходить

2
Garris1304

Хейтеры которые говорили что игра провал, Е*ало к осмотру

1
Lvinomord

Прожекторы молодцы - по итогу вытянули проект. Да остались косяки, но общая картина очень хорошая. Вспомнилось великие Роки с ГТА 4 на ПК, которая до сих пор из бетки не вышла.) Специалисты)

0
r23dom

интересно, сколько из всех заработанных денег пришлось на предзаказы?

-1
DireErick

Вот я ее толь сейчас скачал. Думал, но щас то багов уже нет. Да Уй там!

-3
DLSS Q

И какие же ты баги встретил? Я пока наиграл 70ч и не видел их. ДЛС пока не трогал ещё

1
DireErick DLSS Q

Да вот только сегодня - сел на моцик, включилось радио, слез С моцика - радио орет. Только перезапуск помог. Это я ещё в начале только

-4
Vladi1959

Я играю 300 часов ещё ни одного бага не видел.Если железо хер.. то что хаить.А может и руки нете.

-1
caliskan DireErick

Это не баг. Наоборот специально сделали чтобы вне машины можно было музыку слушать. Ее легко выключить можно если мозг включить

4
DireErick caliskan

Да ладно. Как, в настройках или где?

-1
Executor666

То-то они продолжают балаболить теперь уже о второй части. Как бы ее не постигла та же участь на старте. Хотя судя по реакции потребителей, они и это схавают

-4
Dasdag

Жаль

-7
Dasdag

Ну и шутники тут собрались... Заслуженно заработали, ага да, ахах

-12