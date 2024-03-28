Cyberpunk 2077 принесла CD PROJEKT 750 млн. долларов

CD PROJEKT опубликовала результаты за 2023 год. Консолидированная выручка от продаж превысила 1 230 миллионов злотых (~307 млн. долларов), а чистая прибыль составила 481 миллион злотых (~120 млн. долларов). Это представляет собой улучшение на 29% и 39% соответственно по сравнению с базовым периодом. 2023 год стал вторым лучшим годом за всю историю CD PROJEKT Group. Чистая рентабельность Группы в 2023 году составила 39%.
Обновление 2.0 и расширение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 были выпущены в сентябре и были встречены восторженно со стороны геймеров и игровых СМИ. Это привело к высоким продажам. Всего за три года наш совокупный доход от продаж игр, составляющих франшизу Cyberpunk, превысил 3 миллиарда злотых (~750 млн долларов), что еще раз подтверждает силу этого интеллектуального проекта, – отмечает Петр Нелюбович, финансовый директор CD PROJEKT. – Успех Phantom Liberty и возрождение базовой игры имеет решающее значение для дальнейшего роста CD PROJEKT, целью которого является создание сильных, широко признанных брендов.
Новая команда студии в Бостоне, основанная людьми, ответственными за успех Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, начала работу в конце 2023 года. Этой команде будет поручена разработка Project Orion — еще одной крупной игры во вселенной Cyberpunk, которая в настоящее время находится на стадии концепта.
Мы намерены работать над несколькими проектами в рамках наших франшиз, включая проекты, выходящие за рамки видеоигр. В случае с Cyberpunk следующим вызовом, последовавшим за отличным приемом аниме-сериала Cyberpunk: EDGERUNNERS, станет проект с живыми актерами, разработанный в сотрудничестве с известной продюсерской студией Anonymous Content, – говорит Михал Новаковский, совместный генеральный директор компании CD PROJEKT.
Надежное финансовое положение позволяет сосредоточиться на работе по развитию. Polaris — первая часть новой трилогии «Ведьмак» — в настоящее время находится дальше всего в разработке: в проекте задействовано более 400 человек.
Хорошая игра, они это заслужили! Правда консольщиков на релизе продинамили но ничего страшного
Игра кайф и графика кайф и сюжет кайф)
Абсолютно заслуженный заработок
Интересно узнать и колличество проданных копий, по итогу.
Прошёл четыре раза. Два раза купил.
эта игра за долгое время подарила мне желание играть снова и снова и перепроходить
Хейтеры которые говорили что игра провал, Е*ало к осмотру
Прожекторы молодцы - по итогу вытянули проект. Да остались косяки, но общая картина очень хорошая. Вспомнилось великие Роки с ГТА 4 на ПК, которая до сих пор из бетки не вышла.) Специалисты)
интересно, сколько из всех заработанных денег пришлось на предзаказы?
Вот я ее толь сейчас скачал. Думал, но щас то багов уже нет. Да Уй там!
И какие же ты баги встретил? Я пока наиграл 70ч и не видел их. ДЛС пока не трогал ещё
Да вот только сегодня - сел на моцик, включилось радио, слез С моцика - радио орет. Только перезапуск помог. Это я ещё в начале только
Я играю 300 часов ещё ни одного бага не видел.Если железо хер.. то что хаить.А может и руки нете.
Это не баг. Наоборот специально сделали чтобы вне машины можно было музыку слушать. Ее легко выключить можно если мозг включить
Да ладно. Как, в настройках или где?
То-то они продолжают балаболить теперь уже о второй части. Как бы ее не постигла та же участь на старте. Хотя судя по реакции потребителей, они и это схавают
Жаль
Ну и шутники тут собрались... Заслуженно заработали, ага да, ахах