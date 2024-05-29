Cyberpunk 2077 всё же получит поддержку AMD FSR3

Разработчик CD Projekt Red подтвердил, что Cyberpunk 2077 всё же получит поддержку AMD FidelityFX Supersolution 3 (FSR3), несмотря на то, что основная часть разработчиков завершила работу над игрой и перешла на другие проекты.
В беседе с IGN разработчик подтвердил, что FSR3 — технология AMD, увеличивающая частоту кадров в игре — будет выпущена в будущем, несмотря на то, что студия объявила, что у нее больше нет команды, занимающейся Cyberpunk 2077.
«Мы все еще работаем над поддержкой FSR3 для Cyberpunk 2077, но у меня пока нет информации о том, когда она будет доступна», — сообщил представитель CD Projekt Red.
Из-за задержки с выпуском обновления фанаты задаются вопросом, выйдет ли когда-нибудь обещанное обновление после того, как разработчик сообщил инвесторам, что команда Cyberpunk 2077 была переведена в другой проект после выпуска того, что должно было стать последним обновлением в версии 2.12.
Разрабы вспомнили что кофе помогает от Альцгеймера и всё таки решили допилить обещанный FSR 3.0.
Тем что это будет не мод 🙃 // Дмитрий Никишин
Ты о чем вообще. Может модов боишься. Тогда понятно. Но поверь, они не страшные, привыкнешь, а эффект порой даже превышает то, что обещают разработчики.
А зачем привыкать? Как в анекдоте? "Шерлок Холмс курить так и не бросил, а вот доктор Ватсон без трубки уже не мог..."? Лично я предпочту иметь FSR3 встроенным в игру официально, а не платным модов, с непредсказуемой поддержкой в итоге.
Да на кой это надо. Добавили бы квестов лучше. А то пока из повторяющихся только гонки и угон тачки.
Прижали наверное, потому начали давать заднюю )))
Кто кого прижал и кто начал заднюю давать? Бомжи наныли?
Бомжи это вы с нами Microsoft и Google !
Завязывай с той наркотой на которой ты сидишь!
Не надо, я у него закупаюсь.
бомжеАМД ликуют, а могли бы просто купить нвидию и наслаждаться DLSS, а не мылом уровня приставок
FSR мылит? Ну тогда DLSS это желе))
То есть тебе натив на куй не нужен да)))? Шпилить с длсс это КРУТАААА)))))))))
Сказал журналист Дейли Бьюгл с зарплатой несколько миллионов долларов в год.