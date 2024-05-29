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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
8.9 23 219 оценок

Cyberpunk 2077 всё же получит поддержку AMD FSR3

monk70
Новости

Разработчик CD Projekt Red подтвердил, что Cyberpunk 2077 всё же получит поддержку AMD FidelityFX Supersolution 3 (FSR3), несмотря на то, что основная часть разработчиков завершила работу над игрой и перешла на другие проекты.

В беседе с IGN разработчик подтвердил, что FSR3 — технология AMD, увеличивающая частоту кадров в игре — будет выпущена в будущем, несмотря на то, что студия объявила, что у нее больше нет команды, занимающейся Cyberpunk 2077.

«Мы все еще работаем над поддержкой FSR3 для Cyberpunk 2077, но у меня пока нет информации о том, когда она будет доступна», — сообщил представитель CD Projekt Red.

Из-за задержки с выпуском обновления фанаты задаются вопросом, выйдет ли когда-нибудь обещанное обновление после того, как разработчик сообщил инвесторам, что команда Cyberpunk 2077 была переведена в другой проект после выпуска того, что должно было стать последним обновлением в версии 2.12.

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Комментарии: 14
Ваш комментарий
Tiktotayou124

Разрабы вспомнили что кофе помогает от Альцгеймера и всё таки решили допилить обещанный FSR 3.0.

7
Комментарий удален
Пользователь ВКонтакте

Тем что это будет не мод 🙃 // Дмитрий Никишин

3
Беркут Слеер Пользователь ВКонтакте
Тем что это будет не мод

Ты о чем вообще. Может модов боишься. Тогда понятно. Но поверь, они не страшные, привыкнешь, а эффект порой даже превышает то, что обещают разработчики.

-7
Лорд Малак Беркут Слеер

А зачем привыкать? Как в анекдоте? "Шерлок Холмс курить так и не бросил, а вот доктор Ватсон без трубки уже не мог..."? Лично я предпочту иметь FSR3 встроенным в игру официально, а не платным модов, с непредсказуемой поддержкой в итоге.

3
Oscilograf

Да на кой это надо. Добавили бы квестов лучше. А то пока из повторяющихся только гонки и угон тачки.

0
X_ray_83

Прижали наверное, потому начали давать заднюю )))

-12
neeXXXT

Кто кого прижал и кто начал заднюю давать? Бомжи наныли?

4
X_ray_83 neeXXXT

Бомжи это вы с нами Microsoft и Google !

-2
neeXXXT X_ray_83

Завязывай с той наркотой на которой ты сидишь!

2
Lex-one neeXXXT

Не надо, я у него закупаюсь.

2
J Jonah Jameson

бомжеАМД ликуют, а могли бы просто купить нвидию и наслаждаться DLSS, а не мылом уровня приставок

-13
JustA_NiceGuy

FSR мылит? Ну тогда DLSS это желе))

5
Божественный AC Shadow

То есть тебе натив на куй не нужен да)))? Шпилить с длсс это КРУТАААА)))))))))

3
Tiktotayou124

Сказал журналист Дейли Бьюгл с зарплатой несколько миллионов долларов в год.

0