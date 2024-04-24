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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
8.9 22 540 оценок

Cyberpunk 2077 запустили на смартфоне Lenovo Legion Y70

monk70
Новости

Cyberpunk 2077 — одна из самых требовательных игр с открытым миром, доступных на ПК и консолях, но, похоже, мы подошли к моменту, когда некоторые устройства Android могут запускать игру с приемлемой производительностью.

Как сообщает Pixel Gamer 4K в X/Twitter, игра с открытым миром от CD Projekt Red может работать на Lenovo Legion Y70 с процессором Snapdragon 8+Gen 1 Adreno 730 через эмулятор Mobox с разрешением 720p и высокими настройками. Несмотря на то, что производительность часто страдает, и существует множество визуальных сбоев, все же невероятно впечатляюще видеть такую игру, как Cyberpunk 2077, работающую на мобильном устройстве.

Почти забавно видеть, как Cyberpunk 2077 работает на мощных устройствах Android, поскольку она определенно работает лучше, чем при запуске на PlayStation 4 и Xbox One. С момента провального выпуска в конце 2020 года игра, разработанная CD Projekt Red, полностью изменилась благодаря потрясающей поддержке после запуска, кульминацией которой стал выпуск в прошлом году обновления 2.0 и расширения Phantom Liberty.

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
mongol312

пока мы тут собачимся, консольщики с пекарями, мобильный гейминг скоро придет отправить наше железо на помойку истории))

3
РикоЧико

Вот оно будущее. А не эти ваши кирпичи от Инвидэ и Амудэ.

-6
Raf9111

Так уже есть стим дек, вполне себе мобильный гейминг) агуша гейминг на свиче тоже давно уже продвигают

0
darkMarshall

Для всего остального есть Steam Deck и Mastercard

1
Димка2010

когда я пишу, что на своём 9ти летнем проце 4790 запускаю Киберпанк в разрешении 1080 на ультра или в 1440 на высоких - мне минусы ставят.
Когда пишут, что на какой-то мобиле кое-как в 720 запустили - радуемся.
двойные стандарты они такие, да..

-10
my93

да пишут всякие школьники, владельцы типа "4090", люди вообще не понимают, что игры на среднем железе можно на ультра и с трассировкой играть, да не 60 фпс, но я тот калисто протокол запускал на фул ультра с трассировкой и там всё зависело от локации, где то даже больше 60 выдавало, где то 30, с киберпанком та же ситуация и да, длсс и моды на генерацию кадров рулят

-2
scraped

Может потому что запуск подобных игр на мобильных устройствах это что-то действительно новое, нежели очередной васян запускающий на своём ведре игру?

1