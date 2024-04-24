Cyberpunk 2077 запустили на смартфоне Lenovo Legion Y70

Cyberpunk 2077 — одна из самых требовательных игр с открытым миром, доступных на ПК и консолях, но, похоже, мы подошли к моменту, когда некоторые устройства Android могут запускать игру с приемлемой производительностью.

Как сообщает Pixel Gamer 4K в X/Twitter, игра с открытым миром от CD Projekt Red может работать на Lenovo Legion Y70 с процессором Snapdragon 8+Gen 1 Adreno 730 через эмулятор Mobox с разрешением 720p и высокими настройками. Несмотря на то, что производительность часто страдает, и существует множество визуальных сбоев, все же невероятно впечатляюще видеть такую игру, как Cyberpunk 2077, работающую на мобильном устройстве.

Почти забавно видеть, как Cyberpunk 2077 работает на мощных устройствах Android, поскольку она определенно работает лучше, чем при запуске на PlayStation 4 и Xbox One. С момента провального выпуска в конце 2020 года игра, разработанная CD Projekt Red, полностью изменилась благодаря потрясающей поддержке после запуска, кульминацией которой стал выпуск в прошлом году обновления 2.0 и расширения Phantom Liberty.