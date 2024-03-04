Для Cyberpunk 2077 вышел набор высококачественных текстур

Пользователь nigeez выпустил новый мод, который содержит высококачественные 4К-текстуры для Cyberpunk 2077 - Environment Textures Overhaul. Этот набор из 170 текстур делает игру заметно красивее, улучшая оригинальные текстуры низкого качества, которые встречаются в игре.
Мод заменяет множество низкокачественных оригинальных текстур архитектуры, ландшафта и окружающей среды. По словам автора модификации, текстуры были сделаны так, чтобы соответствовать оригинальной задумке разработчиков, но при этом имеют улучшенное качество относительно оригинальных текстур. Новые текстуры корректно работают с трассировкой лучей.
Моддер отметил, что мод совместим с HD Reworked Project, поэтому пользователи могут использовать одновременно обе модификации.
Скачать модификацию можно бесплатно с нашего сайта.
куда ещё лучше, графодрочерам всё мало, при этом тонна игр, которые рил нуждается в моддинге ... Особенно кастрированные порты, типа Халка 2008 и многие другие.
Сыглы, в прототипе первом текстуры тоже не ахти.
та многие на комп порты вышли вообще с размытыми, похлеще уровня пс2, в прототип хоть порт с х360
Не плохо.
Нормалёк👍
651 мб всего, ясно
Этот набор не улучшает текстуры, а заменяет их.