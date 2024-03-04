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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
8.9 21 307 оценок

Для Cyberpunk 2077 вышел набор высококачественных текстур

AceTheKing
Новости

Пользователь nigeez выпустил новый мод, который содержит высококачественные 4К-текстуры для Cyberpunk 2077 - Environment Textures Overhaul. Этот набор из 170 текстур делает игру заметно красивее, улучшая оригинальные текстуры низкого качества, которые встречаются в игре.

Мод заменяет множество низкокачественных оригинальных текстур архитектуры, ландшафта и окружающей среды. По словам автора модификации, текстуры были сделаны так, чтобы соответствовать оригинальной задумке разработчиков, но при этом имеют улучшенное качество относительно оригинальных текстур. Новые текстуры корректно работают с трассировкой лучей.

Моддер отметил, что мод совместим с HD Reworked Project, поэтому пользователи могут использовать одновременно обе модификации.

Скачать модификацию можно бесплатно с нашего сайта.

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Rorschach93

куда ещё лучше, графодрочерам всё мало, при этом тонна игр, которые рил нуждается в моддинге ... Особенно кастрированные порты, типа Халка 2008 и многие другие.

2
AntonToxa

Сыглы, в прототипе первом текстуры тоже не ахти.

-3
Rorschach93 AntonToxa

та многие на комп порты вышли вообще с размытыми, похлеще уровня пс2, в прототип хоть порт с х360

0
ПетроНепетро

Не плохо.

0
ВОИТЕЛИ WARГЕЙМИНГА

Нормалёк👍

0
Den558

651 мб всего, ясно

-2
JustA_NiceGuy

Этот набор не улучшает текстуры, а заменяет их.

-2