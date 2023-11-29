Экранизация Cyberpunk 2077 появится не раньше 2025 года

Фильм или сериал с живыми актерами по мотивам Cyberpunk 2077 выйдет не раньше 2025 года, подтвердила CD Projekt Red.

Выступая на последнем собрании акционеров, главный коммерческий директор компании Михал Новаковски не сказал, когда именно дебютирует проект, но подтвердил, что это произойдет не в 2024 году, когда его спросили, как CD Projekt Red планирует поддерживать продажи Cyberpunk 2077 в дальнейшем.

Что касается промо-акций, то скоро выйдет Ultimate Edition, но если говорить об IP Cyberpunk, то мы будем развивать его и за пределами игры. Мы не обсуждаем конкретные вещи, но одна из очевидных вещей, о которых мы объявили, но которые не произойдут в следующем году, но будут разрабатываться или двигаться в направлении следующего года, - это проект, который мы объявили совместно с Anonymous Content.

Больше о проекте практически ничего не известно, хотя это и неудивительно, учитывая, что CD Projekt Red анонсировала его только в октябре 2023 года. На данный момент даже неясно, будет ли это фильм или сериал, будет ли это прямая адаптация Cyberpunk 2077 или просто история, рассказанная в его мире.

Однако CD Projekt Red уже не в первый раз погружается в мир телевидения: в сентябре 2022 года вышло хитовое аниме Cyberpunk: Edgerunners. Сотрудничество со Studio Trigger даже привело к появлению нового контента в самой Cyberpunk 2077.