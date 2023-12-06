Эксперты объяснили, почему диск Cyberpunk 2077: Ultimate Edition не включает Phantom Liberty

Польская компания CD Projekt RED выпустила самое полное издание Cyberpunk 2077, включающее все вышедшие обновления, различные сопроводительные материалы и сюжетное дополнение Phantom Liberty. К удивлению многих игроков, в комплект установочного диска Cyberpunk 2077: Ultimate Edition для PS5 по какой-то причине не входит масштабное DLC, хотя оно присутствует на дисковой версии для Xbox. Разработчики до сих пор официально не комментировали причину такого решения, однако на этот вопрос ответил эксперт из Digital Foundry.

Старший редактор Digital Foundry, Джон Линнеман, в социальных сетях обвинил компанию Sony в отсутствии Phantom Liberty на диске. По словам журналиста, платформодержатель не разрешает включать DLC на диск отдельно, а значит, разработчикам необходимо создавать новую сборку игры с уже включенным DLC. Скорее всего, в CD Projekt RED осознанно отказались от создания новой сборки, поскольку её проверка у Sony потребовала бы слишком много дополнительного времени.

А-а-а, я знаю, что происходит. Это проблема с бэкэндом Sony. Они не позволяют включать DLC на диск без создания, по сути, совершенно нового SKU. У других разработчиков была такая же проблема. Им приходилось перекомпилировать версию игры со встроенным DLC, что требовало заново отправить её в Sony. Вероятно, в итоге они не стали тратить на это время и деньги.

— заявил Джон Линнеман.

По словам Джона, подобная проблема уже возникала на PS5 у других игр, например, у Final Fantasy VII Remake. Что касается отсутствия DLC в дисковой версии для ПК, то причина может заключаться в том, что у студии нет финансового стимула, поскольку Blu-Ray плеер не пользуется популярностью на этой платформе.