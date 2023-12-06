Эксперты объяснили, почему диск Cyberpunk 2077: Ultimate Edition не включает Phantom Liberty

Польская компания CD Projekt RED выпустила самое полное издание Cyberpunk 2077, включающее все вышедшие обновления, различные сопроводительные материалы и сюжетное дополнение Phantom Liberty. К удивлению многих игроков, в комплект установочного диска Cyberpunk 2077: Ultimate Edition для PS5 по какой-то причине не входит масштабное DLC, хотя оно присутствует на дисковой версии для Xbox. Разработчики до сих пор официально не комментировали причину такого решения, однако на этот вопрос ответил эксперт из Digital Foundry.
Старший редактор Digital Foundry, Джон Линнеман, в социальных сетях обвинил компанию Sony в отсутствии Phantom Liberty на диске. По словам журналиста, платформодержатель не разрешает включать DLC на диск отдельно, а значит, разработчикам необходимо создавать новую сборку игры с уже включенным DLC. Скорее всего, в CD Projekt RED осознанно отказались от создания новой сборки, поскольку её проверка у Sony потребовала бы слишком много дополнительного времени.
А-а-а, я знаю, что происходит. Это проблема с бэкэндом Sony. Они не позволяют включать DLC на диск без создания, по сути, совершенно нового SKU. У других разработчиков была такая же проблема. Им приходилось перекомпилировать версию игры со встроенным DLC, что требовало заново отправить её в Sony. Вероятно, в итоге они не стали тратить на это время и деньги.
— заявил Джон Линнеман.
По словам Джона, подобная проблема уже возникала на PS5 у других игр, например, у Final Fantasy VII Remake. Что касается отсутствия DLC в дисковой версии для ПК, то причина может заключаться в том, что у студии нет финансового стимула, поскольку Blu-Ray плеер не пользуется популярностью на этой платформе.
одни жадные, другие слоупоки-криворучки. Ничего нового.
Зачем что-то придумывать, сами платформадержатели борются с физическими носителями. Следующее поколение скорей всего будит полностью без оптических приводов.
Что-то колде это не помешало, а там даже платины нет
Тупо с их стороны, хотелось бы иметь в коллекцию версию для PS5, а так получается проще оставаться с версией PS4 и купленным DLC и взять диск на XS, все равно открывать бы не стал, если бы все было на диске, так что, не суть на какую приставку.
Вообще, вроде это первая игра, где в пролёте PS, обычно, если идёт код, то для всех, как было, например с REVIII Gold.
P.S. Не понял, что там с FFVIIR, на диске же полная версия с DLC.
Ну это только говорит о том, что именно из-за Сони тормозится выход игр и кладутся коды вместо дисков, потому как издатели стараются сделать их единообразными страдает и Бокс, либо они вообще принуждаются к единообразию с другими платформами со стороны Сони.
Хотел уж купить на 5ку диск,без допа пошли они лесом)))
Диски на ПС5 не пользуются спросом.. ага.. кто поверит?
Ну многие предпочитают топовую версию иметь в коллекции и не докачивать по возможности ничего.
Все очень просто и легко объяснить: DLC покупайте. Иначе его с пиратят. А что мешает включить коды доступа к этому DLC что можно было его докачать или же сделать дополнительный диск с установкой, как в старые времена. одна игра но 2-х, 3-х, а то и на 6 CD. были же издания и на 2-х DVD, и на 3-х да + ко всему еще диск два дополнительного материала.
Что ты несешь. Само ДЛС есть в издании, но его нужно докачивать.
Старые времена это старые времена.
И это относится к SONY.
В России можно докачивать?
Ну бери на иксбокс, там как в старые добрые.
Ни чего нового просто Проджекты опять обосрались.