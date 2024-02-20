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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
8.9 20 870 оценок

Фанаты Cyberpunk 2077 продолжают баловаться с игрой, пытаясь добиться фотореалистичной графики

Procy_on
Новости

Cyberpunk 2077 одна из тех игр, которые отличаются впечатляющим визуальным оформлением. CD Projekt RED обратила внимание на этот элемент и во время пост-релизной работы, систематически внося улучшения, влияющие на впечатления. Последние материалы, созданные руками моддеров, показывают игру в еще лучших красках.

Благодаря использованию таких модов, как Nova LUT, HD Reworked и решейдам, мы получили чрезвычайно реалистичный конечный результат даже в 8K и 60 кадрах в секунду.

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Комментарии: 14
Ваш комментарий
Игромэнс

Может лучше чем по 1000 раз писать скините гайд как сделать так? Буду насиловать 4070 Super =)

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JustA_NiceGuy

Nova LUT by theCyanideX
Cyberpunk 2077 HD Reworked Project by HalkHogan
И reshade от NextGen Dreams за $7 тут

1
Liara TSoni JustA_NiceGuy

Можешь подскажешь как россиянину покупать что-то на Патреоне?

0
JustA_NiceGuy Liara TSoni

К сожалению нет, я не из РФ. Но возможно reshade кто-то где-то слил...

0
Игромэнс JustA_NiceGuy

Большое спасибо.

0
Rorschach93 Liara TSoni

это оскар, покупать решейд прессеты 😂

-1
Danny Lamb

Справедливости ради, есть видео, где буквально nextgen на кончиках пальцев

Здесь используется GONKweather https://www.nexusmods.com/cyberpunk2077/mods/12728

Ещё бы поставить мод на автоскрытие интерфейса, если игрок во фриране и не в экшене, и будет максимально иммерсивно. Такие моды тоже есть!

1
Koga Bakamaru

А сколькто может стоить майненная бу 4090?

0
Koga Bakamaru

Мне просто поиграть и выкинуть!)

0
JustA_NiceGuy
https://www.youtube.com/watch?v=WMWoXF9wYwo
https://www.youtube.com/watch?v=D04S2vHpXws
0
SoggyOrrinthal

Играл я с этим модом, да красиво, но есть одно но всегда погода пасмурная, то есть вообще нет солнца.

0
Rorschach93

графодрочерам всё мало, тем более тонна игр, где действительно необходимо очень много работы...

0
Netro359

Хм... а что нужно добавить что бы машина не выглядела как маленькая пластиковая игрушка на полу в детской ?

Проработку теней которая взорвёт любой пк ? Или нужно отрисовать задник до ультра реализма который добавит тот самый объём благодаря которому она станет выглядеть как на улице ?

0
Кyрица

ХАХАХАХ консольщики все в это играют и радуются.

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