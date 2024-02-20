Фанаты Cyberpunk 2077 продолжают баловаться с игрой, пытаясь добиться фотореалистичной графики

Cyberpunk 2077 одна из тех игр, которые отличаются впечатляющим визуальным оформлением. CD Projekt RED обратила внимание на этот элемент и во время пост-релизной работы, систематически внося улучшения, влияющие на впечатления. Последние материалы, созданные руками моддеров, показывают игру в еще лучших красках.
Благодаря использованию таких модов, как Nova LUT, HD Reworked и решейдам, мы получили чрезвычайно реалистичный конечный результат даже в 8K и 60 кадрах в секунду.
Может лучше чем по 1000 раз писать скините гайд как сделать так? Буду насиловать 4070 Super =)
Nova LUT by theCyanideX
Cyberpunk 2077 HD Reworked Project by HalkHogan
И reshade от NextGen Dreams за $7 тут
Можешь подскажешь как россиянину покупать что-то на Патреоне?
К сожалению нет, я не из РФ. Но возможно reshade кто-то где-то слил...
Большое спасибо.
это оскар, покупать решейд прессеты 😂
Справедливости ради, есть видео, где буквально nextgen на кончиках пальцев
Здесь используется GONKweather https://www.nexusmods.com/cyberpunk2077/mods/12728
Ещё бы поставить мод на автоскрытие интерфейса, если игрок во фриране и не в экшене, и будет максимально иммерсивно. Такие моды тоже есть!
А сколькто может стоить майненная бу 4090?
Мне просто поиграть и выкинуть!)
Играл я с этим модом, да красиво, но есть одно но всегда погода пасмурная, то есть вообще нет солнца.
графодрочерам всё мало, тем более тонна игр, где действительно необходимо очень много работы...
Хм... а что нужно добавить что бы машина не выглядела как маленькая пластиковая игрушка на полу в детской ?
Проработку теней которая взорвёт любой пк ? Или нужно отрисовать задник до ультра реализма который добавит тот самый объём благодаря которому она станет выглядеть как на улице ?
ХАХАХАХ консольщики все в это играют и радуются.