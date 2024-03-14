Геймер Cyberpunk 2077 обнаружил пасхалку, спрятанную в главном меню игры

Разработчики из CD Projekt RED вставили в меню Cyberpunk 2077 пасхальное яйцо с надеждой, что кто-то из самых смекалистых сможет его найти. Простое действие в меню Phantom Liberty вызвало ликование в социальных сетях, поскольку на экране отобразилось заветное число - 2 077.

Все выглядит просто, но все сделано с любовью, чтобы секрет узнали истинные фанаты. Если вы наведете указатель мыши на информационную панель в левом верхнем углу экрана DLC, то патч с 2.12 превратится в 2.077. Пусть это и незначительное "пасхальное яйцо", оно до сих пор оставалось неразгаданным. Поэтому неудивительно, что наш герой заслужил поздравления от создателей игры из CD Projekt - Моники Яновской и Павла Саско.

Эй, смотрите, пасхальное яйцо в главном меню!

Моника: Наконец-то! Очень рада, что оно нашлось. Молодцы!

Саско: Отличная находка, я уже начал сомневаться, что вы когда-нибудь ее найдете! Он был спрятан слишком хорошо.

Стоит отметить, что это уже второе пасхальное яйцо, обнаруженное сообществом Cyberpunk 2077 за последние дни. Недавно в одной из квартир Найт-Сити был обнаружен скрытый от глаз игроков глюк, который показал на экране всю команду разработчиков.

При этом стоит отметить, что сама Cyberpunk 2077 еще может получить небольшие изменения. Правда, активная разработка игры уже закончилась, но это, естественно, не означает, что она полностью заброшена.