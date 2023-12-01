Генерация кадров NVIDIA DLSS 3 и AMD Fluid Motion может работать совместно, например в Cyberpunk 2077

Технология генерации кадров NVIDIA (FG) и кадры плавного движения AMD (AFMF) имеют общую цель - внедрение дополнительных искусственно созданных кадров для повышения плавности игрового процесса. Хотя технология интерполяции видео уже много лет применяется в различных контекстах, ее внедрение в играх представляет собой более сложную задачу из-за динамичного характера генерации контента в реальном времени, где особенности не предопределены заранее.

Генерация кадров является частью NVIDIA DLSS 3 и поддерживается только NVIDIA RTX 40. Технология AMD Fluid Motion Frames является частью поддержки FSR3 (масштабирование следующего поколения) и HYPR-RX. AMD работает над тем, чтобы включить технологию генерации кадров отдельно в составе своих драйверов. Теперь геймеры могут включать AFMF для каждой поддерживаемой игры, но для работы этого требуются драйвер AMD и видеокарта.

QuasarZone подумала об идее объединить генерацию кадров NVIDIA и AMD в одном графическом конвейере. Это означает, что оба графических процессора будут генерировать кадры, и технически это должно привести к еще большему повышению производительности. Спойлер, производительность действительно намного выше в некоторых тестах, но есть проблемы, которые могут лишить эту идею смысла.

Для начала, чтобы включить FG на обоих графических процессорах, в системе требуются две карты. Графический процессор RX 6600, как в этом случае должен быть подключен к основному монитору, и игра также должна отображаться на этом мониторе. Затем пользователи должны индивидуально выбрать графический процессор для рендеринга графики RTX 40 (RTX 4090 в данном примере).

Игра визуализируется на RTX 4090, который использует собственную технологию DLSS3 FG, но затем выходное изображение снова интерполируется с помощью AFMF, что увеличивает среднюю частоту кадров до 290% по сравнению с собственным разрешением. Без AFMF в таких играх, как Cyberpunk 2077, она составляла бы около 200%.

Повышение производительности замечательное, если были достигнуты значительные улучшения в средней частоте кадров в секунду (FPS). Однако влияние на производительность ниже 1% FPS варьируется в зависимости от игры. В таких играх, как Cyberpunk 2077, применение AFMF способствовало повышению производительности до 1% в секунду, в то время как в Ratchet & Clank: Rift Apart, напротив, привело к снижению частоты в секунду до 1%.

И наоборот, в Call of Duty: Modern Warfare III 2023 внедрение AFMF повысило производительность на 1% в секунду, но при использовании в сочетании с DLSS 3 FG наблюдается небольшое снижение, демонстрирующее различия между играми.

Как уже упоминалось, эта конфигурация не лишена компромиссов и не всегда обеспечивает наилучшие впечатления. Средняя частота кадров увеличится, но количество самых медленных кадров (1%) может снизиться. Этот показатель часто используется для демонстрации плавности игрового процесса. Другими словами, несмотря на увеличение средней частоты кадров, впечатления могут быть хуже.

Кроме того, эта настройка означает использование двух карт, поэтому более высокое энергопотребление и необычная настройка графического процессора обеспечат полноэкранный режим рендеринга, поскольку AFMF не работает в других режимах. Графический процессор Radeon должен быть как минимум среднего уровня, поскольку AFMF использует 90% графического процессора Radeon RX 6600, поэтому использования таких карт, как RX 6500 XT, может быть недостаточно.

Можно ожидать, как и моддеры и геймеры воспользуются преимуществами этих технологий в будущем. Крайне маловероятно, что AMD и NVIDIA когда-либо будут работать вместе над объединением своих технологий, официально или неофициально. Более того, искусственное удвоение уже интерполированных кадров почти наверняка приведет к еще большему количеству графических сбоев. Однако для науки это кажется очень интересным испытанием.