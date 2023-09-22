Идрис Эльба рассказал о правилах выживания в новом ролике Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

CD Projekt представила новый рекламный ролик, посвященный дополнению Phantom Liberty для игры Cyberpunk 2077. Главную роль в этом дополнении исполнил известный актер Идрис Эльба, который в игре играет агента Соломона Рида. В видеоролике актер рассказывает о том, как в 2077 году побеждать своих врагов, и его речь сопровождается игровыми сценами из Cyberpunk 2077 и Phantom Liberty.
Игрокам предстоит рискнуть и поставить на кон свою жизнь, чтобы сорвать джекпот. Для этого им нужно стать сильнее, быстрее и лучше. Однако также важны и надежные союзники, которым можно доверять. Именно они могут стать вашими козырями.
Релиз PhantomLiberty намечен на 26 сентября.
Ну вообще, для особо прям фанатов (как я например) всё же релиз будет в понедельник, 25-го числа... просто нам не нужно ложиться спать. 😂
Соболезную.
Что скажете. Есть смысл играть до выхода дополнения ? Или в нём тоже будут плюшки для основной игры и стоит подождать выхода ?
Если вы игру не проходили - то начинайте прямо сейчас! Я думаю, что перед поездкой в Дог Таун - нужно хорошенько прокачаться, развить перки, поставить хорошие скрипты и импланты.
У меня лично сейчас герой прокачан по максимуму и сейв прямо перед последней миссией, так что мне остается только в Кибер-КОНТРУ играть, до выхода дополнения )))
Понял , но просто обидно будет если сейчас запустить новую игру , Дойти до начала длс и бац. Выходит длс и выясняется , что сверху патча 2.0 накатили кучу новых ништяков , прокачку , шмотки , кибердеки ... Вкусноту хочется поедать в полном объёме )))
вместе с дополнением выйдет обновление, вносящее изменения в игру.. подождите выхода, обновитесь и начинайте - плюшки для основной игры
обновление вчера вышло, если вы про патч 2.0
таки "свою жизнь"?..