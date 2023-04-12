Игроки пробуют запустить Cyberpunk 2077 в режиме Overdrive на не совсем подходящих для этого ПК ©

CD Projekt Red в начале этого месяца с триумфом анонсировала впечатляющий режим Overdrive для Cyberpunk 2077, который обещал полноценную трассировку лучей и множество различных визуальных улучшений при условии, что у вас достаточно мощное железо, чтобы заставить его работать, но это не остановило многих фанатов от попыток запустить его на своих дровах.

Даже если у вас есть видеокарта с поддержкой трассировки лучей, вы все равно можете обнаружить, что он не справляется с режимом Overdrive, как показал Hardware Gamong в Твиттере. Только что собрав новый игровой ПК Zen 4 с iGPU, он решил попробовать этот режим, но столкнулся с частотой кадров, которая всего на один шаг выше, чем у презентации PowerPoint. Честно говоря, вы могли бы запустить Doom на калькуляторе, работающем на картошке, и получить лучшую частоту кадров.

Конечно, Hardware Gaming - не единственный, решивший помучить свой ГП с выходом этого обновления, поскольку сабреддит CP77 полон подобных примеров людей, столкнувшихся со странными проблемами, а также множества людей, пытающихся добиться максимальной производительности на менее оптимальном железе. Многие из этих проблем связаны с частотой кадров, но есть и странные проблемы с текстурами и сбоями. Даже на самых мощных компьютерах частота падает до 30 кадров в секунду.

Cyberpunk 2077 будет работать всего с 13FPS на 139000KS или RTX 4090, если у вас не включен DLSS Это прекрасный пример того, почему вам, вероятно, не стоит пытаться насиловать свой ПК. К счастью, CD Projekt Red позволила людям с менее впечатляющими ПК получить доступ к Overdrive в фоторежиме, так что вы сможете сделать несколько потрясающих снимков, если не сможете обеспечить плавную работу самой игры. Это лучше, чем ничего.