Режим Overdrive в Cyberpunk 2077 можно использовать в фоторежиме, даже если трассировка пути непосильна для вашего ПК ©

Ранее сегодня, 11 апреля, было выпущено обновление для Cyberpunk 2077 с "полной трассировкой лучей" для игроков на ПК, а режим Overdrive был назван "будущим трассировки лучей". Обновление добавляет для игроков режим "трассировки пути" с супервысокой детализацией, но если ваше железо не тянет ее, вы можете включить функции трассировки пути в фоторежиме. И все же при условии, что у вас есть свободные 8 ГБ видеопамяти.

Трассировка пути в настоящее время поддерживается только на действительно элитных видеокартах серии NVIDIA GeForce RTX 40 (4070 Ti и выше), но если ваш сетап не соответствует этим диким стандартам, вы все равно сможете воспользоваться преимуществами режима трассировки пути, используя фоторежим.

Это изящный ход от CD Projekt Red, поскольку он позволяет игрокам на ПК попробовать преимущества данного режима, не тратясь на видеокарту серии RTX 40. Освещение в Cyberpunk 2077 должно выглядеть лучше, чем когда-либо прежде, вплоть до качества кино и телевидения, с включенными функциями трассировки пути..

Возможно, это "будущее трассировки лучей", как NVIDIA называла это ранее, но трассировка пути все еще остается "видением будущего" от CD Projekt, и разработчик намерен улучшать и работать над этим и дальше.