Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.5 9 768 оценок

Режим Overdrive в Cyberpunk 2077 можно использовать в фоторежиме, даже если трассировка пути непосильна для вашего ПК

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R_Mor
Новости

Ранее сегодня, 11 апреля, было выпущено обновление для Cyberpunk 2077 с "полной трассировкой лучей" для игроков на ПК, а режим Overdrive был назван "будущим трассировки лучей". Обновление добавляет для игроков режим "трассировки пути" с супервысокой детализацией, но если ваше железо не тянет ее, вы можете включить функции трассировки пути в фоторежиме. И все же при условии, что у вас есть свободные 8 ГБ видеопамяти.

Трассировка пути в настоящее время поддерживается только на действительно элитных видеокартах серии NVIDIA GeForce RTX 40 (4070 Ti и выше), но если ваш сетап не соответствует этим диким стандартам, вы все равно сможете воспользоваться преимуществами режима трассировки пути, используя фоторежим.

Это изящный ход от CD Projekt Red, поскольку он позволяет игрокам на ПК попробовать преимущества данного режима, не тратясь на видеокарту серии RTX 40. Освещение в Cyberpunk 2077 должно выглядеть лучше, чем когда-либо прежде, вплоть до качества кино и телевидения, с включенными функциями трассировки пути..

Возможно, это "будущее трассировки лучей", как NVIDIA называла это ранее, но трассировка пути все еще остается "видением будущего" от CD Projekt, и разработчик намерен улучшать и работать над этим и дальше.

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Комментарии: 20
Ваш комментарий
Magistros

Отдать полтора куска за 3090, чтобы он тянул эту хрень в 30 фпс на 1080p. Это просто какая-то шутка.

6
Spillik

Бред, все уже давно знают, что 3090 мусор, так что покупай 4090 и насладись 16 фпс.

-5
Magistros Spillik

Дождусь сразу 5090, а то вдруг выйдет Overdrive Super Puper Duper Extra Mega Ray Tracing Plus режим и уже 4090 не будет его тянуть.

6
Den558 Magistros

> Дождусь сразу 5090

Чтобы вместо 16фпс играть в 32?))

6
21SD1361 Den558

32 это много, в 21фпс максимум

1
TERRASLAV

У кого там 4090? включите RTX на фулл, и пришлите пожалуйста скрин отражения ГГ в воде или луже, фоторедактор не использовать)

0
JustA_NiceGuy

Вот мокрая дорога)

Спойлер
3
Egor179

Никто не отменял параметры материала, и если у гг "отмечено" не отображаться, на рендере его не будет. В 3d редакторах такие же параметры есть

0
Magistros JustA_NiceGuy

Бедный DLSS

2
TERRASLAV

У меня и на 2060 с RTX такая, именно ГГ нужно)

0
TERRASLAV Egor179

И в чем проблема его отмечать в ААА продукте с распиаренной технологией RTX?

0
Лицо со шрамом

Когда то на Супер нинтендо было что то похожее на трассировку и вот она снова

0
BoomGoTinko

4090 с DLSS на Качество в 3440х1440 , выдает в игре 100-130фпс . Без Overdrive , 150-170 =) , не очень сильно ФПС просел как казалось раньше =) .

Хотя , при включении DLAA , DLSS отрубается , и фпс становится 50-70 =)

-1
Mr_Dude090

А с RTX "Overdrive" нагрузка на процессор возрастает?

0
BoomGoTinko Mr_Dude090

Меньше стала , но не на много , щас просто стоял на месте в городе , просто с RTX 30-32% нагрузка была , с RTX Overdrive 25-26%

Это 13900к

1
Mr_Dude090 BoomGoTinko

Я вот думаю, что для игры хватит ли процессора уровня i7-10700 для этого режима "Overdrive"? Или лучше переходить на процессор уровня i9-10900?

0
BoomGoTinko Mr_Dude090

Хватит , все равно в Видеокарту все упрется )

https://www.gpucheck.com/ru-rub/compare-game-cpu/cyberpunk-2077/intel-core-i7-10700k-vs-intel-core-i9-10900k/nvidia-geforce-rtx-3070

1
Mr_Dude090 BoomGoTinko
Хватит , все равно в Видеокарту все упрется )
www.gpucheck.com/ru-rub/compare-game-cpu/cyberpu...

Это хорошо, что пока не надо обновлять процессор.

0