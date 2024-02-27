К разработчику Cyberpunk 2077 после релиза стали относиться по-другому и даже арендодатель его игнорировал

Остановите меня, если вы уже слышали эту фразу: Когда Cyberpunk 2077 только вышла на рынок, в ней царил полный бардак. Будь то недостающие функции или многочисленные ошибки, многие считали, что CD Projekt Red не смогла выпустить игру, которую обещала.



Оказалось, что разработчикам пришлось столкнуться не только с разочарованными геймерами в сети. Выступая на конференции DICE, директор игры Гейб Аматанжело рассказал, что проблемы перетекли в его реальную жизнь, причем до такой степени, что даже его арендодатель стал требовать от него исправления игры.

По словам Аматанджело, после выхода Cyberpunk 2077 люди, с которыми он сталкивался в повседневной жизни, стали относиться к нему по-другому. Впервые он убедился в этом, когда ему понадобилось, чтобы хозяин дома прислал кого-нибудь починить душевую лейку. После "нескольких недель" отсутствия ответа он отправился лично пообщаться с хозяином дома, который просто сказал ему: "Я купил Cyberpunk. У меня есть PlayStation 4". Затем спросил, когда будет исправлен консольный порт.

В другом случае Аматанжело - носитель английского языка, живущий в Польше, - отправился за кофе к барристе, с которым обычно общался на польском. Однако после запуска игры ситуация изменилась.



"Она никогда не говорила со мной по-английски, это был первый раз", - рассказывает Аматанджело. "Она такая: "CD Projekt. Что случилось?".

Аматанжело говорит, что в это время в студии часто возникало чувство "безысходности", поскольку репутация CD Projekt Red была на самом низком уровне. Это неудивительно, ведь негативные отзывы поступали не только от фанатов в сети, но и от людей, с которыми разработчики общались в повседневной жизни.



Конечно, за последние несколько лет отношение игрового сообщества к Cyberpunk 2077 и, соответственно, CD Projekt Red значительно улучшилось. Различные патчи привели игру в соответствие с обещанным, и, возможно, самое главное - улучшили производительность настолько, что игра вернулась а магазин PlayStation. В прошлом году были полностью переработаны боевая механика и система перков, как раз к выходу сюжетного расширения Phantom Liberty. Надеемся, этого было достаточно, чтобы угодить хозяину дома Аматанжело.