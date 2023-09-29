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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.6 13 695 оценок

Microsoft вернет деньги владельцам лимитированной версии Xbox One X за DLC

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Gruz_
Новости

Microsoft приступила к рассылке сообщений владельцам лимитированной Xbox One X с тематикой Cyberpunk 2077. Как и было объявлено ранее, на счета пользователей будет возвращена сумма, эквивалентная стоимости расширения Phantom Liberty - для этого достаточно заполнить специальную форму.

Таким образом, теперь компания начала рассылать уведомления, чтобы покупатели могли потребовать возврата средств - получение системного сообщения от Xbox означает, что они удовлетворяют требованиям программы компенсации. После входа в нужную учетную запись и заполнения формы игроки получат "подарочный ваучер" в течение 14 дней.

Напомним, что версия Cyberpunk 2077 для Xbox One X была не только довольно эффектно обновлена на консоли, но и, как и предполагалось, владельцы могли рассчитывать на сюжетное дополнение к игре. Однако после серьезных проблем с запуском CD Projekt RED решила, что Cyberpunk 2077 Phantom Liberty выйдет исключительно на PS5, XSX|S и PC, и поэтому вынуждена была компенсировать покупателям некоторые потери. Ваучер - это ответ на все неудобства.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Wolfenstein

да чтоб теперь своими же правами пользоваться без ваучера и претензий ныне никуда xD скоро вместе с юрыстом в магазин будем ходить

6
Rey Harley

То есть владельцу нужно заполнить какую то бумажку, ждать две недели, и все это для того чтобы получить то на что он уже имел право? Ну тут как минимум нужна моральная компенсация, иначе это выглядит так гадко и жалко...

2
Liaschim

И что человек должен делать с этой суммой? Идти покупать новую консоль и игру заново? Но зато деньги на dlc есть?

Мы продали тебе машину, но без колёс. Вот деньги за колёса. Охрененно же.

1
HelplessMaldor

Сони бы такое хер сделал...

0
Gridon

Это ж надо так хитрить - вместо того, чтобы народу полноценный дополнение дать, они лишь бумажку с подарочным ваучером пришлют

0