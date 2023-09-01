Моддер анонсировал новую версию модификации HD Reworked с качественными текстурами для Cyberpunk 2077

Моддер Halk Hogan PL только что анонсировал версию 2.0 для своего впечатляющего проекта Cyberpunk 2077 HD Reworked.
Я все еще работаю над общим улучшением качества, и да, это обновление делает качество текстур еще лучше, чем раньше. Релиз состоится в октябре, т.е. вскоре после выхода DLC Phantom Liberty.
Cyberpunk 2077 HD Reworked Project направлен на улучшение графики игры путем переработки игровых активов до лучшего качества с сохранением оригинального художественного стиля. Этот мод просто необходим, поскольку он создан человеком, стоящим за потрясающим проектом The Witcher 3 HD Reworked Project.
В этом предварительном видеоролике можно сравнить ванильные и новые текстуры, которые будут в нем представлены. Таким образом, можно получить представление о графических улучшениях, которые можно от него ожидать.
До выхода версии 2.0 вы можете скачать Cyberpunk 2077 HD Reworked Project прямо с нашего сайта. Моддер рекомендует использовать эту версию для дисплеев 2K/4K. Однако следует учитывать, что эта версия увеличивает потребление VRAM.
Кто то же должен фиксить текстуры из 2015 года которые почему то попали в киберпанк на релизе.
Согласен
да там некоторые текстуры 2005 годов )
Ну да, как я мог забыть о 2д лодах деревьев 240х240 и трафика.
Отличная новость, как раз к настоящему релизу игры.
Так не обращал внимания, но в сравнении посмотришь, какая же халтура, какое же мыло
какой же бред...