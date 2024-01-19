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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
8.8 19 546 оценок

Моддер показал фотореалистичную графику в Cyberpunk 2077 в 8K

Simple Jack
Новости

Автор YouTube-канала DubStepZz показал фотореалистичную графику в Cyberpunk 2077 в разрешении 8K. Энтузиаст использовал несколько десятков модов (включая собственную Reshade-сборку) и запустил игру на PC с RTX 4090.

Пользователям понравился ролик, однако некоторые заметили, что «фотореализм» заметен лишь на скриншотах. Когда объекты начинают двигаться, то ощущение теряется, считают комментаторы.

Ранее фанаты Cyberpunk 2077 выдвинули теорию о месте действия сиквела. По их мнению, события развернутся в другом американском городе.

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8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
z8TiREX8z

Выглядит шикарно! Если не смотреть на нпс, вообще как реал!

1
Antoxanotdance

с таким то плеером 8к самое то)

1
AleksandrLondon2077

Даже такую графику портят отвратительные анимации практически всего , начиная от ходьбы нпс заканчивая всем остальным

0
AleksandrLondon2077

Может хоть к 30му анимации подправят, в 10х думал ну к 20му точно улучшат , 24 , а нет , печально. Графикой даже самой реалистичной уже никого не удивишь

0
кум кумич

Автор статьи конечно большого ума человек, выкинуть новость про 8к видео и залить его на местный плеер, где максимум доступно 1080р. "Гений"

0
DrZoiberg

Видено в телеге, но да, похоже скоро мы будем играть в игры где графоний реалистичнее реального мира

0
Eliaxi

Я в ах****

0
ImUndecovahBruh

Работа то интересная, тут кто то даже мод выкладывал не так давно на такую палитру цветовую всего и вся, но выкладывать в местный плеер видео в 8K? bruh

-1