Моддер показал фотореалистичную графику в Cyberpunk 2077 в 8K

Автор YouTube-канала DubStepZz показал фотореалистичную графику в Cyberpunk 2077 в разрешении 8K. Энтузиаст использовал несколько десятков модов (включая собственную Reshade-сборку) и запустил игру на PC с RTX 4090.
Пользователям понравился ролик, однако некоторые заметили, что «фотореализм» заметен лишь на скриншотах. Когда объекты начинают двигаться, то ощущение теряется, считают комментаторы.
Ранее фанаты Cyberpunk 2077 выдвинули теорию о месте действия сиквела. По их мнению, события развернутся в другом американском городе.
Выглядит шикарно! Если не смотреть на нпс, вообще как реал!
с таким то плеером 8к самое то)
Даже такую графику портят отвратительные анимации практически всего , начиная от ходьбы нпс заканчивая всем остальным
Может хоть к 30му анимации подправят, в 10х думал ну к 20му точно улучшат , 24 , а нет , печально. Графикой даже самой реалистичной уже никого не удивишь
Автор статьи конечно большого ума человек, выкинуть новость про 8к видео и залить его на местный плеер, где максимум доступно 1080р. "Гений"
Видено в телеге, но да, похоже скоро мы будем играть в игры где графоний реалистичнее реального мира
Я в ах****
Работа то интересная, тут кто то даже мод выкладывал не так давно на такую палитру цветовую всего и вся, но выкладывать в местный плеер видео в 8K? bruh