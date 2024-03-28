"Мы чувствовали, что в наших руках нечто особенное": CDPR рассказала о работе над Phantom Liberty

Разработчики из CD Projekt RED во время PAX East 2024 поделились своими впечатлениями от работы над расширением Phantom Liberty. Во время дискуссии не обошлось и без упоминания Cyberpunk 2.
Панель "Code, Sweat, and Cheers: How we Made Cyberpunk 2077: Phantom Liberty" стала первой в своем роде встречей, в которой приняли участие ведущие создатели игры, выдержанной в стиле шпионского триллера. Сотрудники CD Projekt RED не скрывали, что, несмотря на значительную конкуренцию, они прекрасно понимали, что создают уникальную игру:
Мы чувствовали, что у нас на руках есть нечто особенное, то, что мы могли бы тщетно искать среди наших конкурентов в том году. Мы взяли очень специфическое направление шпионского триллера, что совершенно уникально для ролевой игры. Мы знали, что конкурентов много, но у них не было ничего такого, что соответствовало бы атмосфере нашей игры, чего бы вы тщетно искали среди наших конкурентов.
Phantom Liberty оказалась своеобразным сочетанием геймплея, сюжета, игрового мира и художественного стиля, и ее создатели полностью осознавали, что работают над видеоигрой, а не фильмом — и именно это они хотели донести.
В настоящее время CD Projekt RED работает над несколькими крайне ожидаемыми проектами - сиквел Cyberpunk 2077 является одним из них - и представители студии упомянули об их опыте разработки первого приключения Найт-Сити, все эти занятия позволят команде, стоящей за Project Orion, "работать еще более амбициозно, чтобы расширить миры".
Cyberpunk 2077 стала для нас колоссальным уроком во всех аспектах.
осмелюсь предположить, что это "нечто особенное" коричневого цвета...
Если сиквел, значит ли это, что мы сможем поиграть за того же Джонни? Расскажут его историю от и до. Или выберут любого другого персонажа.
Про Джонни и Ви, кмк, можно забыть с 99% уверенностью, упомянут, но не более. Слишком много концовок. Могут, конечно, одну за канон выдать, но мне кажется просто будет новый перс.
Так Джони живой до штурма Арасаки, когда его Бестия кидает. Это конец его истории. Что было дальше - это история Ви. Рассказывать от конца до начала можно много.
Но тогда нельзя будет в редакторе возиться, Джонни есть Джонни.
я думаю, за основу возьмут ту концовку, где джонни остался в теле ви и пошел вершить революцию и не надо будет нанимать Киану на роль Сильверхэнда, потому что Ви кастомный персонаж, можно пригласить другую звезду.
Ну хз, такой себе момент для точки отсчёта или просто для точки))
Хм... в рамках эксперимента было бы интересно запилить 5-7 главных героев, ты играешь и вдруг внезапно гг умирает, игра как дух переносится в нового и так несколько раз. В идеале вообще не линейно, и продолжительность жизни зависит от игрока.
Но cd projekt слишком большие для таких смелых идей...