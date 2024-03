"Мы чувствовали, что в наших руках нечто особенное": CDPR рассказала о работе над Phantom Liberty

Разработчики из CD Projekt RED во время PAX East 2024 поделились своими впечатлениями от работы над расширением Phantom Liberty. Во время дискуссии не обошлось и без упоминания Cyberpunk 2.

Панель "Code, Sweat, and Cheers: How we Made Cyberpunk 2077: Phantom Liberty" стала первой в своем роде встречей, в которой приняли участие ведущие создатели игры, выдержанной в стиле шпионского триллера. Сотрудники CD Projekt RED не скрывали, что, несмотря на значительную конкуренцию, они прекрасно понимали, что создают уникальную игру:

Мы чувствовали, что у нас на руках есть нечто особенное, то, что мы могли бы тщетно искать среди наших конкурентов в том году. Мы взяли очень специфическое направление шпионского триллера, что совершенно уникально для ролевой игры. Мы знали, что конкурентов много, но у них не было ничего такого, что соответствовало бы атмосфере нашей игры, чего бы вы тщетно искали среди наших конкурентов.

Phantom Liberty оказалась своеобразным сочетанием геймплея, сюжета, игрового мира и художественного стиля, и ее создатели полностью осознавали, что работают над видеоигрой, а не фильмом — и именно это они хотели донести.

В настоящее время CD Projekt RED работает над несколькими крайне ожидаемыми проектами - сиквел Cyberpunk 2077 является одним из них - и представители студии упомянули об их опыте разработки первого приключения Найт-Сити, все эти занятия позволят команде, стоящей за Project Orion, "работать еще более амбициозно, чтобы расширить миры".

Cyberpunk 2077 стала для нас колоссальным уроком во всех аспектах.