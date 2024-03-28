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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
8.9 21 964 оценки

"Мы чувствовали, что в наших руках нечто особенное": CDPR рассказала о работе над Phantom Liberty

Gruz_
Новости

Разработчики из CD Projekt RED во время PAX East 2024 поделились своими впечатлениями от работы над расширением Phantom Liberty. Во время дискуссии не обошлось и без упоминания Cyberpunk 2.

Панель "Code, Sweat, and Cheers: How we Made Cyberpunk 2077: Phantom Liberty" стала первой в своем роде встречей, в которой приняли участие ведущие создатели игры, выдержанной в стиле шпионского триллера. Сотрудники CD Projekt RED не скрывали, что, несмотря на значительную конкуренцию, они прекрасно понимали, что создают уникальную игру:

Мы чувствовали, что у нас на руках есть нечто особенное, то, что мы могли бы тщетно искать среди наших конкурентов в том году. Мы взяли очень специфическое направление шпионского триллера, что совершенно уникально для ролевой игры. Мы знали, что конкурентов много, но у них не было ничего такого, что соответствовало бы атмосфере нашей игры, чего бы вы тщетно искали среди наших конкурентов.

Phantom Liberty оказалась своеобразным сочетанием геймплея, сюжета, игрового мира и художественного стиля, и ее создатели полностью осознавали, что работают над видеоигрой, а не фильмом — и именно это они хотели донести.

В настоящее время CD Projekt RED работает над несколькими крайне ожидаемыми проектами - сиквел Cyberpunk 2077 является одним из них - и представители студии упомянули об их опыте разработки первого приключения Найт-Сити, все эти занятия позволят команде, стоящей за Project Orion, "работать еще более амбициозно, чтобы расширить миры".

Cyberpunk 2077 стала для нас колоссальным уроком во всех аспектах.
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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Pycckuu_XAKEP

осмелюсь предположить, что это "нечто особенное" коричневого цвета...

8
вупсич пупсич

Если сиквел, значит ли это, что мы сможем поиграть за того же Джонни? Расскажут его историю от и до. Или выберут любого другого персонажа.

0
lp_4ever

Про Джонни и Ви, кмк, можно забыть с 99% уверенностью, упомянут, но не более. Слишком много концовок. Могут, конечно, одну за канон выдать, но мне кажется просто будет новый перс.

3
вупсич пупсич lp_4ever

Так Джони живой до штурма Арасаки, когда его Бестия кидает. Это конец его истории. Что было дальше - это история Ви. Рассказывать от конца до начала можно много.
Но тогда нельзя будет в редакторе возиться, Джонни есть Джонни.

0
Xndr DeKoz

я думаю, за основу возьмут ту концовку, где джонни остался в теле ви и пошел вершить революцию и не надо будет нанимать Киану на роль Сильверхэнда, потому что Ви кастомный персонаж, можно пригласить другую звезду.

0
lp_4ever вупсич пупсич

Ну хз, такой себе момент для точки отсчёта или просто для точки))

0
Netro359 вупсич пупсич

Хм... в рамках эксперимента было бы интересно запилить 5-7 главных героев, ты играешь и вдруг внезапно гг умирает, игра как дух переносится в нового и так несколько раз. В идеале вообще не линейно, и продолжительность жизни зависит от игрока.

Но cd projekt слишком большие для таких смелых идей...

0